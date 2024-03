Visma acquiert Teledec, expert en solutions de télédéclaration fiscale, et poursuit son développement en France





Leader européen des logiciels cloud, Visma annonce l'acquisition de Teledec, spécialiste des services de télédéclaration de liasses fiscales pour les entreprises et les professionnels.

Avec cette nouvelle opération de rachat en France, Visma poursuit le développement d'un écosystème complet et intégré pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des cabinets d'expertise comptable en France.

Avec Inqom en 2022 et Chaintrust en janvier 2024, Teledec est la 3e entreprise française à rejoindre le groupe Visma.

Spécialisée dans le développement de services en ligne pour les entreprises et les professionnels notamment dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière, et partenaire EDI habilité par l'État, Teledec propose un service de télédéclaration de la liasse fiscale reconnu pour sa simplicité d'utilisation.

Teledec vient enrichir l'offre existante de Visma en ajoutant une expertise cruciale qui bénéficiera immédiatement à l'ensemble des clients de l'écosystème du groupe.

« Ce rapprochement est un levier de visibilité et de croissance pour Teledec, il va nous permettre d'élargir notre portée et de bénéficier de ressources et d'expertises supplémentaires qui renforceront notre proposition de valeur. Nous sommes désormais mieux équipés pour répondre aux besoins évolutifs tant des entreprises que des cabinets d'expertise comptable en France », déclare Ludovic Pierrat, Président de Teledec.

Cette opération stratégique consolide la présence de Visma en France et s'inscrit dans la dynamique initiée avec les rachats d'Inqom et Chaintrust, visant à enrichir l'écosystème comptable de Visma en France. Elle enrichit l'offre de services innovants destinés aux experts-comptables pour leur permettre de mieux répondre aux défis métier actuels, tout en facilitant leur quotidien grâce aux dernières technologies et à l'automatisation de certaines tâches.

« L'expertise métier unique de Teledec permettra d'offrir à l'ensemble des clients de l'écosystème Visma une solution de télédéclaration fiscale de pointe. Cette acquisition s'inscrit dans la mission stratégique du groupe d'optimiser la gestion comptable grâce à un écosystème de solutions intégrées et innovantes. Avec cette approche globale et intégrée, Visma consolide sa position de partenaire privilégié pour les cabinets d'expertise comptable », déclare Olivier Constant, Business Area Director, SMB Segment de Visma.

Teledec continuera à opérer sous sa marque actuelle, garantissant la continuité pour ses clients actuels tout en bénéficiant du vaste réseau et des ressources de Visma pour accélérer son développement et son innovation.

Créé en Norvège en 1996, Visma est devenu l'un des principaux éditeurs de logiciels en Europe en étant constamment à la recherche d'entrepreneurs et d'entreprises uniques. Avec un réseau de près de 200 entreprises et d'experts SaaS, Visma est aujourd'hui présent dans 31 pays et compte 1,7 millions de clients.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros et un EBITDA de 705 millions d'euros en 2023.

Une vente secondaire à des investisseurs internationaux pour soutenir sa croissance mondiale, réalisée fin 2023, a évalué l'entreprise à 19 milliards d'euros. La transaction a attiré environ 20 nouveaux investisseurs, y compris Altaroc, Jane Street, NPS et le système de retraite de NYC, qui ont contribué avec plus de 1 milliard d'euros en fonds propres. Les actionnaires existants, tels que Hg, réinvestissent environ 3 milliards d'euros, conservant une participation majoritaire, avec la participation de co-investisseurs comme ICG, TPG et la direction de Visma.

www.visma.fr

