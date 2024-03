AngloGold Ashanti publie ses états financiers condensés consolidés non vérifiés préliminaires à compter du et pour le semestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023





AngloGold Ashanti plc (« AngloGold Ashanti », « AGA » ou la « Société ») a le plaisir de fournir ses états financiers condensés consolidés préliminaires non vérifiés à compter du et pour le semestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 (la « publication des résultats de l'exercice 2023 »).

Mise à jour financière et opérationnelle de l'exercice 2023

La publication des résultats de l'exercice 2023 doit être lue conjointement avec la mise à jour financière préliminaire d'AngloGold Ashanti pour le semestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui a été publiée par la Société le 23 février 2024 (la « mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023 »). Aucun changement n'a été apporté dans la publication des résultats de l'exercice 2023 relativement aux informations sur la production, les coûts ou les flux de trésorerie inclus dans la mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023. La mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023, combinée à la publication des résultats de l'exercice 2023, fournit la mise à jour financière et opérationnelle de la Société pour le semestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Annonce de la date de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle 2024 d'AngloGold Ashanti (« AGA ») se tiendra le mardi 28 mai 2024 à Denver, Colorado, États-Unis. Les actionnaires sont invités à participer virtuellement à l'AGA. Des informations complémentaires sur la façon de participer et de voter à l'AGA seront présentées dans l'avis de l'AGA qui sera publié par AngloGold Ashanti en temps voulu. La date d'enregistrement pour l'AGA est le mardi 2 avril 2024.

Non-dépendance et retraitement des états financiers publiés précédemment

Comme indiqué précédemment dans la mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023, au cours du processus d'audit de fin d'exercice 2023, AngloGold Ashanti a constaté une erreur potentielle dans le calcul d'un actif d'impôt différé en ce qui concerne la mine d'Obuasi, qui a une incidence sur ses états financiers consolidés vérifiés à compter de et pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et ses états financiers intermédiaires condensés consolidés non vérifiés à compter de et pour le semestre terminé le 30 juin 2023. À la suite d'autres discussions à ce sujet avec son précédent cabinet d'audit, Ernst & Young Inc., et son cabinet d'audit actuel, PricewaterhouseCoopers Inc., AngloGold Ashanti a conclu que les états financiers concernés contenaient des erreurs et a décidé de retraiter les états financiers concernés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). L'erreur liée au montant déclaré de l'actif d'impôt différé en ce qui concerne la mine d'Obuasi n'est pas de nature monétaire et n'a aucune incidence sur la production, les coûts ou les flux de trésorerie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Non-dépendance et retraitement des états financiers publiés précédemment » aux pages 2 à 6 ci-dessous.

GROUPE - Statistiques clés Semestre

clos en

décembre 2023 Semestre

clos en

juin 2023 Semestre

clos en

décembre 2022 Exercice clos en

décembre 2023 Exercice clos en

décembre 2022 Retraité (2) Retraité (2) Retraité (2) USD / Impérial Examen financier (Perte) bénéfice avant imposition - $m (13 ) 76 62 63 472 BAIIA ajusté* - $m 744 676 923 1 420 1 792 (Perte) bénéfice attribuable aux actionnaires - $m (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 - cents US/action (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55 Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels (1) - $m (107 ) 61 185 (46 ) 489 - cents US/action (25 ) 14 44 (11 ) 116 Total des emprunts - $m 2 410 2 091 2 169 2 410 2 169 Dette nette ajustée* - $m 1 268 1 194 878 1 268 878 Ratio total des emprunts sur bénéfice (perte) avant imposition - fois 38,25 15,15 4,60 38,25 4,60 Ratio dette nette ajustée* sur BAIIA ajusté* - fois 0,89 0,75 0,49 0,89 0,49

(1) Les mesures financières « Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels » et « Bénéfice (perte) par action hors éléments exceptionnels » ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Ces mesures doivent toutefois être divulguées, conformément aux exigences de cotation de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ne constituent donc pas des mesures financières non conformes aux PCGR aux fins des règles et règlements de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis applicables à l'utilisation et à la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR.

(2) Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Non-dépendance et retraitement des états financiers publiés précédemment » aux pages 2 à 6 ci-dessous.

* Voir « Déclaration non conforme aux PCGR » pour les définitions et les rapprochements.

Le symbole $ représente des USD, sauf mention contraire.

L'arrondissement des montant peut entraîner des écarts de calcul.

EXAMEN FINANCIER

Examen de l'exercice complet

Bénéfice

La perte de base (perte attribuable aux actionnaires) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'est élevée à 235 millions de dollars, soit 56 cents US par action, contre un bénéfice de base (bénéfice attribuable aux actionnaires) de 233 millions de dollars, soit 55 cents US par action, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le bénéfice de base a diminué en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des ventes d'or (54 cents US par action), de la hausse des coûts liés à la restructuration d'entreprise (impôts et frais) (75 cents US par action), de l'augmentation des provisions environnementales pour les installations de stockage des résidus miniers (« TSF ») (16 cents US par action), de l'augmentation des coûts d'entretien, de maintenance et de rationalisation associés à l'exploitation de Córrego do Sítio (« CdS ») qui a été placé en phase d'entretien et de maintenance en août 2023 (15 cents US par action), de la hausse des coûts d'exploitation et d'exploration (40 cents US par action), de la hausse des pertes de change (7 cents US par action) et de la hausse de la charge fiscale (15 cents US par action). Ces effets ont été partiellement compensés par une hausse des revenus de coentreprise à la valeur de consolidation (11 cents US par action), une hausse du revenu financier (11 cents US par action), une baisse des dépréciations et des décomptabilisations reconnues au Brésil (26 cents US par action) et une hausse du prix moyen de l'once d'or* (76 cents US par action).

La perte hors éléments exceptionnels? pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 s'est élevée à 46 millions de dollars, soit 11 cents US par action, contre un bénéfice hors éléments exceptionnels de 489 millions de dollars, soit 116 cents US par action, pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Le bénéfice hors éléments exceptionnels? a diminué en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des ventes d'or (54 cents US par action), de la hausse des coûts liés à la restructuration d'entreprise (impôts et frais) (75 cents US par action), de l'augmentation des provisions environnementales pour les TSF existants (16 cents US par action), de l'augmentation des coûts d'entretien, de maintenance et de rationalisation associés à CdS (15 cents US par action), de la hausse des coûts d'exploitation et d'exploration (40 cents US par action), de l'augmentation des pertes de change (7 cents US par action) et de l'augmentation des charges fiscales (9 cents US par action). Ces effets ont été partiellement compensés par une hausse des revenus de coentreprise à la valeur de consolidation (11 cents US par action), une hausse du revenu financier (11 cents US par action) et une hausse du prix moyen de l'once d'or* (76 cents US par action).

BAIIA ajusté*

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ajusté »)* pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'est établi à 1 420 millions de dollars, contre 1 792 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le BAIIA ajusté* a diminué en glissement annuel, principalement en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation totaux, de l'augmentation des coûts d'exploration et d'évaluation, de l'augmentation des provisions environnementales pour les TSF existants en raison de la nouvelle législation au Brésil relative aux interventions d'urgence et à la gestion de la sécurité des TSF, des coûts liés à la restructuration d'entreprise et de la baisse de l'or vendu. Cette diminution a été partiellement compensée par l'augmentation des revenus de coentreprise à la valeur de consolidation et par la hausse du prix moyen de l'once d'or*.

Bilan

La dette nette ajustée* est passée de 878 millions de dollars au 31 décembre 2022 à 1 268 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation en glissement annuel s'explique principalement par la baisse de la génération de liquidités provenant des activités opérationnelles, la baisse des dividendes reçus de la coentreprise Kibali et les coûts ponctuels associés à la restructuration d'entreprise. Le ratio de la dette nette ajustée* sur le BAIIA ajusté* était de 0,89 fois au 31 décembre 2023, contre 0,49 fois au 31 décembre 2022. La Société demeure déterminée à maintenir un bilan solide avec un ratio de la dette nette ajustée* sur le BAIIA ajusté* de 1,0 fois tout au long du cycle. Le bilan est resté solide à la fin de l'exercice. Au 31 décembre 2023, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie d'environ 955 millions de dollars (hors découvert bancaire).

Examen du second semestre

Bénéfice

La perte de base (perte attribuable aux actionnaires) pour le second semestre 2023 s'est élevée à 196 millions de dollars, soit 47 cents US par action, contre une perte de base de 69 millions de dollars, soit 16 cents US par action, pour le second semestre 2022.

La perte hors éléments exceptionnels? pour le second semestre 2023 s'est établie à 107 millions de dollars, soit 25 cents US par action, contre un bénéfice hors éléments exceptionnels? de 185 millions de dollars, ou 44 cents US par action, pour le second semestre 2022.

BAIIA ajusté*

Le BAIIA ajusté* s'est établi à 744 millions de dollars au cours du second semestre 2023, contre 923 millions de dollars au second semestre 2022.

? Les mesures financières « Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels » et « Bénéfice (perte) par action hors éléments exceptionnels » ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Ces mesures doivent toutefois être divulguées, conformément aux exigences de cotation de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ne constituent donc pas des mesures financières non conformes aux PCGR aux fins des règles et règlements de la SEC applicables à l'utilisation et à la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR.

* Voir « Déclaration non conforme aux PCGR » pour les définitions et les rapprochements.

NON-DÉPENDANCE ET RETRAITEMENT DES ÉTATS FINANCIERS PUBLIÉS PRÉCÉDEMMENT

Comme annoncé précédemment dans la mise à jour financière préliminaire pour l'exercice 2023, le 21 février 2024, le comité d'audit et de risque du conseil d'administration (le « comité d'audit ») de la Société, en tant qu'émetteur successeur d'AngloGold Ashanti Limited (actuellement désigné AngloGold Ashanti (Pty) Ltd) (« AGA Limited »), sur la base de la recommandation de la direction et après consultation de celle-ci, a conclu que (i) les états financiers consolidés vérifiés précédemment publiés d'AGA Limited à compter du et pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, inclus dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé par AGA Limited auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 17 mars 2023 (le « formulaire 20-F 2022 ») (les « états financiers initiaux de l'exercice 2022 ») et (ii) les états financiers intermédiaires condensés consolidés précédemment publiés d'AGA Limited à compter du et pour le semestre clos le 30 juin 2023, inclus dans un rapport sur le formulaire 6-K déposé par AGA Limited auprès de la SEC le 4 août 2023 (le « formulaire 6-K pour le premier semestre 2023 ») (les « états financiers initiaux pour le premier semestre 2023 » et, conjointement avec les états financiers initiaux de l'exercice 2022, les « états financiers affectés »), ne doivent plus être invoqués.

La Société a conclu que les états financiers affectés contenaient une erreur liée au montant déclaré de l'actif d'impôt différé en rapport avec la mine d'Obuasi. La Société estime que l'erreur se rapporte à une interprétation erronée de la législation fiscale ghanéenne à l'égard de la mine d'Obuasi, combinée à l'utilisation de données sous-jacentes incorrectes dans le modèle d'impôt différé et à l'éventuelle application erronée des exigences des normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que émises par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), en particulier IAS 12 ? Income Taxes, dans les deux cas en ce qui concerne la mine d'Obuasi. Les états financiers affectés seront donc retraités conformément aux IFRS émises par l'IASB. En outre, dans le cadre de la préparation du retraitement des états financiers affectés, la Société corrigera également d'autres erreurs non significatives qu'elle a identifiées dans ces états financiers affectés.

À la suite d'autres discussions à ce sujet avec Ernst & Young Inc., le cabinet comptable enregistré indépendant d'AGA Limited pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, et PricewaterhouseCoopers Inc., le cabinet comptable enregistré indépendant de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a déterminé devoir retraiter les états financiers affectés, ce qui a entraîné une réduction du bénéfice pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 49 millions de dollars et une réduction du bénéfice pour le semestre clos le 30 juin 2023 de 79 millions de dollars en raison de l'erreur liée au montant déclaré de l'actif d'impôt différé en ce qui concerne la mine Obuasi, comme indiqué ci-dessus. La Société corrigera également d'autres erreurs non significatives précédemment identifiées dans les états financiers affectés, ce qui réduira encore le bénéfice pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 16 millions de dollars et réduira encore le bénéfice pour le semestre clos le 30 juin 2023 de 1 million de dollars. Pour plus d'informations sur les montants retraités estimés préliminaires, voir « Listes des articles affectés » ci -dessous. La Société note que ces erreurs ont une incidence négative globale de 65 millions de dollars sur le bénéfice pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (contre environ 113 millions de dollars comme indiqué précédemment dans sa mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023) et une incidence négative globale de 80 millions de dollars sur le bénéfice pour le semestre clos le 30 juin 2023 (contre environ 50 millions de dollars comme indiqué précédemment dans sa mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023).

Le comité d'audit a discuté des questions décrites ici avec la direction, avec Ernst & Young Inc. et avec PricewaterhouseCoopers Inc.

Comme annoncé précédemment dans la mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023, les communiqués de presse, les publications de résultats et les communications aux investisseurs décrivant le rendement financier de la Société pour les périodes susmentionnées ne doivent plus être invoqués.

Listes des articles affectés

Les tableaux ci-après résument les montants précédemment déclarés affectés par les erreurs identifiées, ainsi que les ajustements estimés préliminaires et les montants retraités estimés préliminaires.

GROUPE ? COMPTE DE RÉSULTAT En millions USD Exercice clos en décembre 2022 Précédemment publié Ajustement non vérifié Retraité non vérifié Coût des ventes (3 362 ) (4 ) (3 366 ) Bénéfice brut 1 133 (4 ) 1 129 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession (304 ) (11 ) (315 ) Ajustements de change et de juste valeur (128 ) 3 (125 ) Part des bénéfices des associés et des coentreprises 166 (5 ) 161 Bénéfice avant impôt 489 (17 ) 472 Taxation (173 ) (48 ) (221 ) Bénéfice pour l'année 316 (65 ) 251 Bénéfice attribuable aux actionnaires 297 (64 ) 233 Bénéfice attribuable à des intérêts sans contrôle 19 (1 ) 18 Résultat par action Bénéfice de base par action ordinaire (en cents US) 71 (16 ) 55 Bénéfice de base par action ordinaire (cents US) 71 (16 ) 55 Bénéfice hors éléments exceptionnels(1) 544 (55 ) 489 BPA hors éléments exceptionnels (1)

BPA ordinaire hors éléments exceptionnels (cents US) (1) (2) 129 (13 ) 116 BPA ordinaire dilué hors éléments exceptionnels (cents US) (1) (3) 129 (13 ) 116 Nombre moyen pondéré d'actions de base 420 197 062 ? 420 197 062 Nombre moyen pondéré d'actions diluées 420 869 866 ? 420 869 866

(1) Les mesures financières « Bénéfice hors éléments exceptionnels » et « Bénéfice par action hors éléments exceptionnels » ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Ces mesures doivent toutefois être divulguées, conformément aux exigences de cotation de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ne constituent donc pas des mesures financières non conformes aux PCGR aux fins des règles et règlements de la SEC applicables à l'utilisation et à la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR.

(2) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.

(3) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées.

GROUPE ? COMPTE DE RÉSULTAT En millions USD Semestre clos en juin 2023 Précédemment publié Ajustement non vérifié Retraité non vérifié Revenu (charge) de restructuration, entretien, maintenance et autres (58 ) (10 ) (68 ) Part des bénéfices des associés et des coentreprises 75 9 84 Bénéfice avant impôt 77 (1 ) 76 Taxation (32 ) (79 ) (111 ) Bénéfice (perte) pour l'année 45 (80 ) (35 ) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires 40 (79 ) (39 ) Bénéfice attribuable à des intérêts sans contrôle 5 (1 ) 4 Résultat par action Bénéfice (perte) de base par action ordinaire (en cents US) 10 (19 ) (9 ) Bénéfice (perte) dilué(e) par action ordinaire (en cents US) 10 (19 ) (9 ) Headline earnings (1) 140 (79 ) 61 BPA hors éléments exceptionnels (1)

BPA ordinaire hors éléments exceptionnels (cents US)(1) (2) 33 (19 ) 14 BPA ordinaire dilué hors éléments exceptionnels (cents US) (1) (3) 33 (19 ) 14 Nombre moyen pondéré d'actions de base 420 818 545 ? 420 818 545 Nombre moyen pondéré d'actions diluées 421 077 248 (258 703 ) 420 818 545

(1) Les mesures financières « Bénéfice hors éléments exceptionnels » et « Bénéfice par action hors éléments exceptionnels » ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Ces mesures doivent toutefois être divulguées, conformément aux exigences de cotation de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ne constituent donc pas des mesures financières non conformes aux PCGR aux fins des règles et règlements de la SEC applicables à l'utilisation et à la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR.

(2) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.

(3) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées.

GROUPE ? ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE En millions USD En décembre 2022 Précédemment publié Ajustement Retraité non vérifié non vérifié Actif Actifs non courants Biens corporels 4 209 (1 ) 4 208 Investissements dans des associés et cocoentreprises 1 100 (9 ) 1 091 Imposition différée 72 (49 ) 23 Fonds propres et passif Fonds propres des actionnaires 4 100 (60 ) 4 040 Intérêts sans contrôle 34 1 35 Passifs non courants Passifs au titre des contrats de location 102 13 115 Mesures de réhabilitation de l'environnement et autres provisions 634 (38 ) 596 Passif courant Passifs au titre des contrats de location 84 (13 ) 71 Mesures de réhabilitation de l'environnement et autres provisions 42 39 81 En millions USD En juin 2023 Précédemment publié Ajustement Retraité non vérifié non vérifié Actif Actifs non courants Biens corporels 4 277 (11 ) 4 266 Imposition différée 146 (105 ) 41 Fonds propres et passifs Fonds propres des actionnaires 4 048 (139 ) 3 909 Passifs non courants Imposition différée 318 23 341

Les montants retraités ci-dessous sont préliminaires, non vérifiés et non révisés et peuvent être modifiés au fur et à mesure que la Société termine ses procédures et prépare les retraitements des états financiers affectés, et les cabinets comptables indépendants, PricewaterhouseCoopers Inc. et Ernst & Young Inc., complètent leurs procédures.

Contrôles et procédures

Comme indiqué précédemment dans la mise à jour financière préliminaire de l'exercice 2023, à la suite des erreurs décrites ci-dessus et des retraitements y afférents, la direction a relevé une ou plusieurs faiblesses importantes dans le contrôle interne de la Société sur l'information financière. La direction a donc conclu que le contrôle interne de la Société sur l'information financière n'était pas effectif au 31 décembre 2022 et que ses contrôles et procédures d'information n'étaient pas non plus effectif au 31 décembre 2022. En outre, étant donné que la décision de retraiter les états financiers affectés a été prise après le 31 décembre 2023 et que les mesures correctives connexes n'ont pas été mises en oeuvre au 31 décembre 2023, la Société déclarera dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (le « formulaire 20-F 2023 ») que son contrôle interne sur l'information financière et ses contrôles et procédures d'information n'étaient pas effectifs au 31 décembre 2023.

Ni la direction ni PricewaterhouseCoopers Inc. n'ont finalisé leur évaluation de l'efficacité du contrôle interne en matière d'information financière au 31 décembre 2023.

Autres informations

La Société estime qu'à la lumière de son intention de déposer le formulaire 20-F 2023 au cours des prochaines semaines, il est préférable de présenter les états financiers initiaux pour l'exercice 2022 retraités avec les états financiers consolidés vérifiés de la Société à compter de et pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, dans le formulaire 20-F 2023. La Société estime que cela permettra aux lecteurs d'examiner plus facilement toutes les données pertinentes dans un seul document et ne prévoit donc pas de modifier le formulaire 20-F 2022. En outre, la Société prévoit de présenter les états financiers initiaux pour le premier semestre 2023, soit dans un amendement au formulaire 6-K du premier semestre 2023, soit dans le formulaire 20-F 2023.

MISE À JOUR DE L'ENTREPRISE

Chutes de pluie à Tropicana

La production d'or à la mine aurifère Tropicana en Australie occidentale a été touchée par de fortes pluies et des inondations durant le mois de mars. Tropicana est une opération conjointe entre AngloGold Ashanti (70 pour cent et l'exploitant) et AFB Resources Pty Limited (30 pour cent), une filiale de Regis Resources Limited. Tropicana est situé à 200 km à l'est de Laverton et à 330 km à l'est-nord-est de Kalgoorlie en Australie occidentale.

La zone dans laquelle se trouve la mine d'or Tropicana a reçu plus de 350 mm de pluie au cours d'une période de 72 heures à compter du 9 mars, soit près de 50 % de plus que ses précipitations annuelles moyennes. L'inondation qui a suivi a interrompu l'alimentation électrique de l'usine de transformation et a nécessité la suspension temporaire des activités minières. L'électricité a été restaurée sur le site et l'accès à la mine souterraine a repris. Cependant, l'exploitation minière à partir des fosses à ciel ouvert reste limitée jusqu'à ce que l'eau de surface soit dégagée par pompage et évaporation. Il n'y a pas eu d'incidents de sécurité au cours de cette période et l'infrastructure de la mine reste saine. La route d'approvisionnement de la mine d'or Tropicana est en partie inondée et l'usine de transformation traite le minerai stocké à un débit réduit. La transformation peut devoir être suspendue si les stocks consommables du site sont épuisés avant la réouverture de la route.

Alors qu'AngloGold Ashanti prévoit qu'il pourrait y avoir un certain impact sur la production d'or à Tropicana au premier semestre 2024, toute baisse devrait être largement récupérée au second semestre 2024. Par conséquent, la Société ne croit pas que cet événement aura un impact sur sa production d'or et ses prévisions de coûts fournies en février 2024, qui sont donc maintenues.

Sur ordonnance du conseil M RAMOS A CALDERON G DORAN Chairperson Chief Executive Officer Chief Financial Officer 19 mars 2024

GROUPE ? COMPTE DE RÉSULTAT Semestre Semestre Semestre Exercice Exercice clos en clos en clos en clos en clos en décembre juin décembre décembre décembre 2023 2023 2022 2023 2022 Non vérifié Non vérifié Non vérifié Non vérifié Non vérifié En millions USD Retraité Retraité Retraité Revenus des ventes de produits 2 396 2 186 2 346 4 582 4 501 Coût des ventes (1 792 ) (1 749 ) (1 771 ) (3 541 ) (3 366 ) Perte sur les produits dérivés hors couverture et autres contrats sur matières premières (12 ) (2 ) (6 ) (14 ) (6 ) Bénéfice brut 592 435 569 1 027 1 129 Administration de l'entreprise, marketing et dépenses connexes (50 ) (44 ) (37 ) (94 ) (79 ) Coûts d'exploration et d'évaluation (142 ) (112 ) (121 ) (254 ) (205 ) Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession (95 ) (126 ) (313 ) (221 ) (315 ) Restructuration, entretien et maintenance et autres revenus (charges)(1) (350 ) (68 ) (13 ) (418 ) (26 ) Recettes financières 70 57 50 127 81 Ajustements de change et de juste valeur (79 ) (75 ) (72 ) (154 ) (125 ) Coûts de financement et liquidation des obligations (82 ) (75 ) (84 ) (157 ) (149 ) Part des bénéfices des associés et des coentreprises 123 84 83 207 161 Bénéfice (perte) avant imposition (13 ) 76 62 63 472 Taxation (174 ) (111 ) (127 ) (285 ) (221 ) Bénéfice (perte) pour la période (187 ) (35 ) (65 ) (222 ) 251 Répartition comme suit : Actionnaires (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 Intérêts sans contrôle 9 4 4 13 18 (187 ) (35 ) (65 ) (222 ) 251 Bénéfice (perte) par action ordinaire de base (en cents US)(2) (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55 Bénéfice (perte) par action ordinaire diluée (en cents US)(3) (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55

(1) Les revenus (charges) de restructuration, d'entretien et de maintenance et autres pour le second semestre 2023 ont augmenté de 337 millions de dollars par rapport au second semestre 2022. Cela s'explique principalement par une augmentation du coût de la restructuration d'entreprise et des projets de 286 millions de dollars (principalement en raison du coût associé à la restructuration d'entreprise d'AngloGold Ashanti et aux impôts connexes), par l'entretien et la maintenance de 50 millions de dollars (principalement liés aux mines Córrego do Sítio (CdS) et de Cuiabá) et par une augmentation du coût de rationalisation et des coûts connexes de 14 millions de dollars (principalement au Brésil), partiellement compensés par d'autres mouvements de 13 millions de dollars.

(2) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.

(3) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées.

Le sous-total du bénéfice (perte) d'exploitation qui était précédemment inclus dans la présentation du compte de résultat a été supprimé car il ne s'agit pas d'une mesure IFRS et n'est pas considéré comme pertinent pour les utilisateurs des états financiers annuels.

GROUPE ? ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE En décembre En juin En décembre Dec 2023 2023 2022 En millions USD Non vérifié Non vérifié Non vérifié Retraité Retraité ACTIF Actifs non courants Biens corporels 4 419 4 266 4 208 Droit d'utilisation de l'actif 142 152 156 Immobilisations incorporelles 107 104 106 Investissements dans des associés et des coentreprises 599 1 129 1 091 Autres investissements 1 1 3 Prêts à recevoir 358 ? ? Inventaires 2 4 5 Commerce, autres créances et autres actifs 254 222 231 Droit au remboursement des prestations postérieures à la retraite 35 12 12 Imposition différée 50 41 23 Encaisse affectée 34 34 33 6 001 5 965 5 868 Actif à court terme Prêts à recevoir 148 ? ? Inventaires 829 800 773 Commerce, autres créances et autres actifs 199 317 237 Encaisse affectée 34 25 27 Trésorerie et équivalents de trésorerie 964 722 1 108 2 174 1 864 2 145 Total de l'actif 8 175 7 829 8 013 FONDS PROPRES ET PASSIFS Capital social et prime 420 ? ? Bénéfices cumulés et autres réserves 3 291 3 909 4 040 Fonds propres des actionnaires 3 711 3 909 4 040 Intérêts sans contrôle 29 33 35 Total des fonds propres 3 740 3 942 4 075 Passif non courant Emprunts 2 032 1 896 1 965 Passifs au titre des contrats de location 98 106 115 Mesures de réhabilitation environnementale et autres dispositions 636 611 596 Provision pour prestations de retraite et prestations postérieures à la retraite 64 68 71 Commerce et autres créances à payer 5 8 7 Imposition différée 395 341 300 3 230 3 030 3 054 Passif à court terme Emprunts 207 17 18 Passifs au titre des contrats de location 73 72 71 Mesures de réhabilitation environnementale et autres dispositions 80 103 81 Commerce et autres créances à payer 772 641 667 Taxation 64 19 45 Découvert bancaire 9 5 2 1 205 857 884 Total du passif 4 435 3 887 3 938 Total des fonds propres et du passif 8 175 7 829 8 013

GROUPE ? ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestre clos en décembre Semestre clos en juin Semestre clos en décembre Exercice clos en décembre Exercice clos en décembre En millions USD 2023 non vérifié 2023 non vérifié 2022 non vérifié 2023 non vérifié 2022 non vérifié Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation

Trésorerie générée par les opérations 555 316 714 871 1 244 Dividendes perçus par les coentreprises 143 37 145 180 694 Remboursement fiscal 36 ? 32 36 32 Impôts payés (56 ) (60 ) (79 ) (116 ) (166 ) Entrées nettes de trésorerie provenant des activités d'exploitation 678 293 812 971 1 804 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Dépenses d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles (589 ) (453 ) (594 ) (1 042 ) (1 028 ) Intérêts capitalisés et payés ? ? (1 ) ? (2 ) Acquisition d'actifs ? ? (152 ) ? (517 ) Dividendes des associés et autres investissements 6 6 10 12 18 Produit de la cession d'actifs corporels 8 6 8 14 8 Autres investissements et actifs acquis ? ? ? ? (16 ) Produit de la cession d'autres investissements 20 ? ? 20 ? Prêts anticipés ? (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (Hausse) baisse de l'encaisse affectée (8 ) (1 ) 6 (9 ) (4 ) Intérêts reçus 60 49 49 109 81 Sorties nettes de trésorerie provenant des activités d'investissement (503 ) (394 ) (675 ) (897 ) (1 461 ) Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Partage des frais d'émission (19 ) ? ? (19 ) ? Produit des emprunts 335 8 64 343 266 Remboursement des emprunts (13 ) (74 ) (88 ) (87 ) (184 ) Remboursement des passifs liés aux contrats de location (50 ) (44 ) (42 ) (94 ) (82 ) Coûts de financement ? emprunts (55 ) (56 ) (50 ) (111 ) (99 ) Coûts de financement ? baux (6 ) (5 ) (5 ) (11 ) (10 ) Autres coûts d'emprunt ? (1 ) ? (1 ) (11 ) Dividendes versés (31 ) (76 ) (134 ) (107 ) (203 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 161 (248 ) (255 ) (87 ) (323 ) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 336 (349 ) (118 ) (13 ) 20 Traduction (98 ) (40 ) (42 ) (138 ) (68 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 717 1 106 1 266 1 106 1 154 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 955 717 1 106 955 1 106

Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels (1) Semestre Semestre Semestre Exercice clos en Exercice clos en clos en décembr clos en juin clos en décembre décembre décembre 2023 2023 2022 2023 2022 non vérifié non vérifié non vérifié non vérifié non vérifié En millions USD retraité retraité retraité Le bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires a été ajusté de la manière suivante pour arriver au bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels : (Perte) bénéfice attribuable aux actionnaires (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 Dépréciation nette des actifs corporels et du droit d'utilisation 100 92 315 192 315 Imposition de la dépréciation nette des immobilisations corporelles et du droit d'utilisation (7 ) (21 ) (60 ) (28 ) (60 ) Bénéfice (perte) sur la décomptabilisation des actifs (3 ) 38 2 35 4 Imposition sur la décomptabilisation des actifs 1 (6 ) ? (5 ) ? Bénéfice sur cession d'actifs corporels (2 ) (4 ) (4 ) (6 ) (4 ) Dépréciation nette des investissements ? 1 1 1 1 Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels (107 ) 61 185 (46 ) 489 Bénéfice (perte) par action ordinaire hors éléments exceptionnels (cents US) (2) (25 ) 14 44 (11 ) 116 Bénéfice (perte) par action ordinaire diluée hors éléments exceptionnels (cents US)(3) (25 ) 14 44 (11 ) 116 Nombre d'actions Nombre moyen pondéré d'actions 420 971 227 420 818 545 420 074 065 421 105 111 420 197 062 Potentiel dilutif des options d'actions ? ? ? ? 672 804 Nombre moyen pondéré dilutif d'actions ordinaires 420 971 227 420 818 545 420 074 065 421 105 111 420 869 866

(1) Les mesures financières « Bénéfice (perte) hors éléments exceptionnels » et « Bénéfice (perte) par action hors éléments exceptionnels » ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Ces mesures doivent toutefois être divulguées, conformément aux exigences de cotation de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ne constituent donc pas des mesures financières non conformes aux PCGR aux fins des règles et règlements de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis applicables à l'utilisation et à la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR.

(2) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.

(3) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées.

Divulgation non conforme aux PCGR

AngloGold Ashanti peut publier périodiquement des mesures financières « non conformes aux PCGR » dans le cadre de ses présentations financières, de ses publications de résultats, de ses téléconférences sur les bénéfices et autres.

Dans ce document, AngloGold Ashanti présente les postes financiers « BAIIA ajusté », « dette nette ajustée » et « prix moyen de l'once d'or » qui ne sont pas des mesures IFRS. Un investisseur ne doit pas considérer ces éléments de manière isolée ou comme une alternative au profit (perte) avant l'imposition, le total des emprunts, le revenu de l'or ou toute autre mesure de la performance financière présentée conformément aux IFRS ou comme un indicateur de la performance du groupe AngloGold Ashanti. Le groupe AngloGold Ashanti utilise certaines mesures et ratios de rendement non conformes aux PCGR dans la gestion de l'activité et peut fournir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons supplémentaires pertinentes entre les résultats actuels et les résultats des périodes d'exploitation antérieures. Les mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément non comme une alternative aux résultats d'exploitation déclarés ou à toute autre mesure du rendement préparée conformément aux IFRS. En outre, la présentation de ces mesures peut ne pas être comparable à des mesures à l'intitulé similaire utilisées par d'autres entreprises.

BAIIA ajusté

Le « BAIIA ajusté » est une mesure non conforme aux PCGR et, tel que calculé et déclaré par AngloGold Ashanti, comprend le bénéfice (perte) avant impôt, l'amortissement des actifs corporels, incorporels et de droit d'utilisation, les coûts de rationalisation des opérations, les intérêts et les revenus de dividendes, les autres gains (pertes), les coûts d'entretien et de maintenance, les coûts de financement et la liquidation des obligations, la dépréciation et la décomptabilisation des actifs, la dépréciation des investissements, le bénéfice (perte) sur la cession d'actifs et d'investissements, le gain (perte) sur les dérivés hors couverture non réalisés et d'autres contrats de matières premières, les ajustements de la juste valeur, la prime de rachat et les coûts du règlement des obligations émises et la part du BAIIA des associés. Le calcul du BAIIA ajusté est basé sur la formule incluse dans les accords de facilité de crédit renouvelable d'AngloGold Ashanti pour garantir la conformité avec la formule des clauses restrictives de la dette.

Dette nette ajustée

La « dette nette ajustée » est une mesure non conforme aux PCGR et, telle que calculée et déclarée par AngloGold Ashanti, comprend le total des emprunts ajustés pour tenir compte de la partie non amortie des coûts d'emprunt et des ajustements locatifs IFRS 16 ; moins l'encaisse affectée et la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hos découvert bancaire). Le calcul de la dette nette ajustée est basé sur la formule incluse dans les accords de facilité de crédit renouvelable d'AngloGold Ashanti pour garantir la conformité avec la formule des clauses restrictives de la dette.

Prix moyen de l'once d'or

Le « prix moyen de l'once d'or » est une mesure non conforme aux PCGR qui donne une indication des revenus gagnés par once d'or vendu et inclut le revenu d'or et les dérivés hors couverture réalisés dans son calcul et sert de référence de performance par rapport au prix de l'or au comptant du marché. Cet indicateur est calculé en divisant le revenu d'or attribuable (« prix reçu ») par les onces attribuables d'or vendu.

Rapprochements

Un rapprochement du bénéfice (perte) avant impôts inclus dans les états financiers condensés consolidés préliminaires non vérifiés d'AngloGold Ashanti à compter de et pour le semestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 avec le « BAIIA ajusté » pour les périodes de six mois terminées le 31 décembre 2023, le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 et les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2022 est présenté sur une base totale (groupe) et segmentaire dans la note A.

La note B présente un rapprochement des emprunts totaux inclus dans les états financiers condensés consolidés préliminaires non vérifiés d'AngloGold Ashanti à compter des et pour les six mois et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et la dette nette ajustée au 31 décembre 2023, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 sur une base totale (groupe).

Un rapprochement du revenu de l'or inclus dans les états financiers condensés consolidés préliminaires non vérifiés d'AngloGold Ashanti à compter de et pour les six mois et l'exercice clos le 31 décembre 2023 avec le « prix moyen de l'once d'or » pour les périodes de six mois terminées le 31 décembre 2023, le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 et les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2022 est présenté sur une base totale (filiales/coentreprises) dans la note C.

A BAIIA ajusté

Pour le semestre clos le 31 décembre 2023

(en millions USD, sauf mention contraire)

AFRIQUE AUSTRALIE AMÉRIQUES Corporate et autres Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrique, autres Afrique Sunrise Dam Tropicana Australie, autre Australie Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amériques, autres Amériques Projets Sous-total Moins investissements à la valeur de consolidation Groupe BAIIA ajusté (1) Bénéfice (perte) avant impôts (359) 150 86 39 13 199 19 506 45 85 (42) 88 143 8 (107) (112) (68) (126) 41 (54) (13) Réintégration : Coûts de financement et liquidation des obligations 45 (2) 1 4 5 13 ? 21 ? 1 4 5 2 5 1 ? 8 1 80 2 82 Revenu financier (12) (1) ? ? (4) (7) ? (12) ? ? (2) (2) (43) (1) ? ? (44) (1) (71) 1 (70) Amortissement des biens corporels, du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles 2 54 63 31 24 50 ? 222 32 65 1 98 20 46 24 ? 90 ? 412 (54) 358 Autres amortissements 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 (1) ? 9 1 11 ? 11 Part des associés et des coentreprises dans l'amortissement, les intérêts, la taxation et autres 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 119 120 BAIIA (322) 201 150 74 38 255 19 737 77 151 (39) 189 122 68 (83) (112) (5) (125) 474 14 488 Ajustements : Ajustements de change et de juste valeur (12) 14 ? 1 2 6 ? 23 ? ? ? ? (29) (1) 1 111 82 ? 93 (14) 79 Coûts d'entretien et de maintenance ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 49 ? ? 49 2 51 ? 51 Coûts de rationalisation et connexes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 ? ? 16 1 17 ? 17 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession ? ? ? ? (5) ? ? (5) ? ? ? ? ? (32) 108 (1) 75 25 95 ? 95 Perte sur instruments hors couverture non réalisée 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 ? 11 Part des coentreprises dans les coûts ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 Autres contrats de produits de base réalisés 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? 2 Intérêts intergroupes, redevances, dividendes et frais de gestion (15) 22 4 ? ? ? (22) 4 ? ? 5 5 ? ? ? ? ? 6 ? ? ? BAIIA ajusté (336) 237 154 75 35 261 (2) 760 77 151 (34) 194 93 100 26 (2) 217 (91) 744 ? 744

(1) BAIIA (tel qu'ajusté) et préparé selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

(en millions USD, sauf mention contraire)

AFRIQUE AUSTRALIE AMÉRIQUES Corporate et autres Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrique, autres Afrique Sunrise Dam Tropicana Australie, autres Australie Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amériques, autres Amériques Projets Sous-total Moins investissements à la valeur de consolidation Groupe Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité BAIIA ajusté (1) Bénéfice (perte) avant impôts (73) 84 38 77 19 126 21 365 54 63 (39) 78 57 (179) (26) (34) (182) (82) 106 (30) 76 Réintégration : Coûts de financement et liquidation des obligations 42 4 1 3 4 12 ? 24 ? 1 3 4 2 6 1 ? 9 ? 79 (4) 75 Revenu financier (12) (7) ? (2) 1 (9) ? (17) ? ? (1) (1) (32) (1) ? (1) (34) ? (64) 7 (57) Amortissement des biens corporels, du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles 2 45 66 30 15 41 ? 197 25 40 1 66 19 42 19 ? 80 ? 345 (45) 300 Autres amortissements ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (8) ? ? (8) 1 (7) ? (7) Part des associés et des coentreprises dans l'amortissement, les intérêts, la taxation et autres 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 79 81 BAIIA (39) 126 105 108 39 170 21 569 79 104 (36) 147 46 (140) (6) (35) (135) (81) 461 7 468 Ajustements : Ajustements de change et de juste valeur 3 7 4 5 2 9 1 28 ? ? (2) (2) 11 4 3 37 55 (2) 82 (7) 75 Coûts d'entretien et de maintenance ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 ? 2 Coûts de rationalisation et connexes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? 2 ? 2 ? 2 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 121 9 (4) 126 ? 126 ? 126 Perte sur instruments hors couverture non réalisée (2) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2) ? (2) Autres contrats de produits de base réalisés 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ? 5 Intérêts intergroupes, redevances, dividendes et frais de gestion (17) 23 1 ? ? ? (23) 1 ? ? 8 8 ? (1) ? ? (1) 9 ? ? ? BAIIA ajusté (50) 156 110 113 41 179 (1) 598 79 104 (30) 153 58 (15) 6 (2) 47 (72) 676 ? 676

(1) BAIIA (tel qu'ajusté) et préparé selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

Pour le semestre clos le 31 décembre 2022

(en millions USD, sauf mention contraire)

AFRIQUE AUSTRALIE AMÉRIQUES Corporate et autres Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrique, autres Afrique Sunrise Dam Tropicana Australie, autres Australie Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amériques, autres Amériques Projets Sous-total Moins investissements à la valeur de consolidation Groupe Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité BAIIA ajusté (1) Bénéfice (perte) avant impôts (87) 100 52 120 ? 179 24 475 6 97 (48) 55 76 (224) (59) (53) (260) (76) 107 (45) 62 Réintégration : Coûts de financement et liquidation des obligations 41 (2) 1 4 9 16 ? 28 ? 1 5 6 2 4 1 ? 7 ? 82 2 84 Revenu financier (11) (3) ? (1) ? ? ? (4) ? ? ? ? (36) (1) ? (1) (38) ? (53) 3 (50) Amortissement des biens corporels, du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles 2 50 49 24 28 56 ? 207 28 66 1 95 23 54 20 ? 97 ? 401 (50) 351 Autres amortissements ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4) (1) ? ? (5) 1 (4) ? (4) Part des associés et des coentreprises dans l'amortissement, les intérêts, la taxation et autres 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 84 85 BAIIA (54) 145 102 147 37 251 24 706 34 164 (42) 156 61 (168) (38) (54) (199) (75) 534 (6) 528 Ajustements : Ajustements de change et de juste valeur 8 (6) 1 2 ? (1) ? (4) ? ? 1 1 (1) 4 ? 57 60 1 66 6 72 Coûts de rationalisation et connexes 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 2 ? 3 ? 3 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession ? ? ? 2 ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 259 56 (4) 311 ? 313 ? 313 Perte sur instruments hors couverture non réalisée 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? 6 Part des coentreprises dans les coûts ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 Intérêts intergroupes, redevances, dividendes et frais de gestion (9) 26 1 ? ? ? (26) 1 ? 1 4 5 ? (2) ? ? (2) 5 ? ? ? BAIIA ajusté (48) 165 104 151 37 250 (1) 706 34 165 (37) 162 60 94 19 (1) 172 (69) 923 ? 923

(1) BAIIA (tel qu'ajusté) et préparé selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

(en millions USD, sauf mention contraire)

AFRIQUE AUSTRALIE AMÉRIQUES Corporate et autres Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrique, autres Afrique Sunrise Dam Tropicana Australie, autres Australie Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amériques, autres Amériques Projets Sous-total Moins investissements à la valeur de consolidation Groupe BAIIA ajusté (1) Bénéfice (perte) avant impôts (432) 233 124 116 32 325 41 871 99 149 (82) 166 201 (170) (134) (146) (249) (209) 147 (84) 63 Réintégration : Coûts de financement et liquidation des obligations 87 3 2 7 8 25 ? 45 ? 2 8 10 4 9 3 1 17 1 160 (3) 157 Revenu financier (25) (8) ? (2) (2) (16) ? (28) ? ? (3) (3) (75) (1) (1) (1) (78) (1) (135) 8 (127) Amortissement des biens corporels, du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles 5 99 129 61 39 91 ? 419 58 104 1 163 39 88 43 ? 170 ? 757 (99) 658 Autres amortissements ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1) 1 ? ? ? 3 3 ? 3 Part des associés et des coentreprises dans l'amortissement, les intérêts, la taxation et autres 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 199 202 BAIIA (362) 327 255 182 77 425 41 1 307 157 255 (76) 336 168 (73) (89) (146) (140) (206) 935 21 956 Ajustements : Ajustements de change et de juste valeur (8) 21 4 7 3 15 ? 50 ? (1) (2) (3) (18) 5 3 147 137 (1) 175 (21) 154 Coûts d'entretien et de maintenance ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 49 ? ? 49 3 52 ? 52 Coûts de rationalisation et connexes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 16 1 ? 18 1 19 ? 19 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession ? ? ? (1) (4) ? ? (5) ? ? ? ? ? 90 116 (5) 201 25 221 ? 221 Perte sur instruments hors couverture non réalisée 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 ? 9 Part des coentreprises dans les coûts ? ? ? ? ? ? 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? 2 Autres contrats de produits de base réalisés 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 ? 7 Intérêts intergroupes, redevances, dividendes et frais de gestion (31) 45 5 ? ? ? (45) 5 ? ? 13 13 ? (1) ? ? (1) 14 ? ? ? BAIIA ajusté (385) 393 264 188 76 440 (2) 1 359 157 254 (65) 346 151 86 31 (4) 264 (164) 1 420 ? 1 420

(1) BAIIA (tel qu'ajusté) et préparé selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

(en millions USD, sauf mention contraire)

AFRIQUE AUSTRALIE AMÉRIQUESS Corporate et autres Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrique, autres Afrique Sunrise Dam Tropicana Australie, autres Australie Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amériques, autres Amériques Projets Sous-total Moins investissements à la valeur de consolidation Groupe Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité Retraité BAIIA ajusté(1) Bénéfice (perte) avant impôts (160) 175 118 178 73 293 45 882 39 175 (100) 114 157 (184) (65) (76) (168) (126) 542 (70) 472 Réintégration : Coûts de financement et liquidation des obligations 84 6 2 5 11 23 ? 47 1 2 8 11 3 8 1 1 13 ? 155 (6) 149 Revenu financier (15) (8) ? (1) ? (1) ? (10) ? ? ? ? (60) (2) ? (2) (64) ? (89) 8 (81) Amortissement des biens corporels, du droit d'utilisation et des immobilisations incorporelles 4 95 80 40 54 102 ? 371 54 117 1 172 39 106 40 ? 185 ? 732 (95) 637 Autres amortissements ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4) (1) ? ? (5) 2 (3) ? (3) Part des associés et des coentreprises dans l'amortissement, les intérêts, la taxation et autres 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 163 165 BAIIA (85) 268 200 222 138 417 45 1 290 94 294 (91) 297 135 (73) (24) (77) (39) (124) 1 339 ? 1,339 Ajustements : Ajustements de change et de juste valeur 14 ? 2 2 (1) (2) ? 1 ? ? 6 6 12 10 2 79 103 1 125 ? 125 Coûts de rationalisation et connexes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 3 1 (1) 5 1 6 ? 6 Dépréciation, décomptabilisation des actifs et bénéfice (perte) sur cession ? ? ? 2 1 ? ? 3 ? ? ? ? ? 259 56 (3) 312 ? 315 ? 315 Perte sur instruments hors couverture non réalisée 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? 6 Part des coentreprises dans les coûts ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 Intérêts intergroupes, redevances, dividendes et frais de gestion (19) 63 2 ? ? 1 (63) 3 ? ? 13 13 ? (4) ? ? (4) 7 ? ? ? BAIIA ajusté (84) 331 204 226 138 416 (17) 1 298 94 294 (72) 316 149 195 35 (2) 377 (115) 1 792 ? 1,792

(1) BAIIA (tel qu'ajusté) et préparé selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

B Dette nette ajustée(1)

En décembre En juin En décembre En millions USD 2023 non vérifié 2023 non vérifié retraité 2022 non vérifié retraité Emprunts ? part non courante 2 032 1 896 1 965 Emprunts ? part courante 207 17 18 Emprunts ? total 2 239 1 913 1 983 Passifs de location ? partie non courante 98 106 115 Passifs de location ? partie courante 73 72 71 Passifs locatifs ? total 171 178 186 Total des emprunts 2 410 2 091 2 169 Moins de trésorerie et équivalents de trésorerie (hors découvert bancaire) (955 ) (717 ) (1 106 ) Dette nette 1 455 1 374 1 063 Ajustements :

Ajustements locatifs IFRS16 (149 ) (153 ) (158 ) Part non amortie des coûts d'emprunt 30 32 33 Encaisse affectée (68 ) (59 ) (60 ) Dette nette ajustée 1 268 1 194 878 Ratio dette nette ajustée sur BAIIA ajusté 0,89:1 0,75:1 0,49:1 Ratio total des emprunts sur bénéfice (perte) avant imposition 38,25:1 15,15:1 4,60:1 (1) Dette nette (telle qu'ajustée) et préparée selon la formule énoncée dans les accords de crédit renouvelable.

C Prix moyen de l'once d'or

Semestre Semestre Semestre Exercice Exercice clos en clos en clos en clos en clos en décembre juin décembre décembre décembre 2023 2023 2022 2023 2022 En millions USD, non vérifiés non vérifié non vérifié non vérifié non vérifié Filiales Coentreprises Filiales Coentreprises Filiales Coentreprises Filiales Coentreprises Filiales Coentreprises Revenu d'or 2 335 370 2,144 298 2 298 315 4 480 668 4 388 596 Gain réalisé sur les dérivés hors couverture 1 ? 1 ? ? ? 2 ? ? ? Ajusté pour tenir compte des intérêts sans contrôle (49 ) ? (50 ) ? (51 ) ? (99 ) ? (112 ) ? Revenu en or attribuable, y compris les produits dérivés hors couverture réalisés 2 287 370 2 095 298 2 247 315 4 383 668 4 276 596 Or vendu attribuable - onces (000) (1) 1 180 189 1 092 154 1 302 182 2 273 343 2 385 332 Prix moyen de l'once d'or - $/once 1 939 1 953 1 917 1 941 1 725 1 732 1 928 1 948 1 793 1 795 (1) Comprend l'or vendu en provenance de CdS. L'arrondissement des montants peut entraîner des écarts de calcul.

Administration et information d'entreprise

AngloGold Ashanti plc

Société constituée en Angleterre et au Pays de Galles

Numéro d'enregistrement 14654651

N° LEI 2138005YDSA7A82RNU96

Mnémos :

ISIN : GB00BRXH2664

CUSIP : G0378L100

NYSE : AU

JSE : ANG

A2X : ANG

GhSE (Shares) : AGA

GhSE (GhDS) : AAD

JSE Sponsor :

The Standard Bank of South Africa Limited

Cabinets d'audit : PricewaterhouseCoopers Inc.

Bureaux

Siège et corporate

4th Floor, Communications House

South Street

Staines-upon-Thames

Surrey TW18 4PR

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 203 968 3320

Fax : +44 (0) 203 968 3325

Australie

Level 10, AMP Building,

140 St George's Terrace

Perth, WA 6000

(PO Box Z5046, Perth WA 6831)

Australie

Téléphone : +61 8 9425 4602

Fax : +61 8 9425 4662

Ghana

Gold House

Patrice Lumumba Road (PO Box 2665)

Accra Ghana

Téléphone : +233 303 773400

Fax : +233 303 778155

Administrateurs

Exécutif

A Calderon ? (Chief Executive Officer)

GA Doran ? (Chief Financial Officer)

Non exécutif

MDC Ramos^ (Chairman)

KOF Busia ?

AM Ferguson*

AH Garner#

R Gasant^

SP Lawson#J Magie§

MC Richter#~

DL Sands#

JE Tilk §

* Britannique § Canadien #Américain? Australien

~Panaméen ^Sud-africain? Ghanéen

Responsable

HC Grantham

Interim Company Secretary

Email du secrétariat de l'entreprise

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Yatish Chowthee

Téléphone : +27 11 637 6273

Portable : +27 78 364 2080

Email : [email protected]

Andrea Maxey

Téléphone : +61 08 9425 4603

Portable : +61 400 072 199

Email : [email protected]

AngloGold Ashanti, site web

www.anglogoldashanti.com

AngloGold Ashanti publie des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs sur la page principale de son site www.anglogoldashanti.com et sous l'onglet « Investors » sur la page principale. Ces informations sont mises à jour périodiquement. AngloGold Ashanti a l'intention d'utiliser son site comme un moyen de divulguer des informations au public et de se conformer à ses obligations de divulgation. En conséquence, les investisseurs sont invités à visiter ce site régulièrement pour obtenir des informations importantes sur AngloGold Ashanti, en plus de suivre ses communiqués de presse, les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ainsi que les téléconférences et les webdiffusions. Aucun contenu sur le site d'AngloGold Ashanti ne fait partie de ce document ou n'est incorporé par référence à ce document. Les références au site d'AngloGold Ashanti ne peuvent être considérées comme étant à l'origine d'une telle incorporation.

PUBLIÉ PAR ANGLOGOLD ASHANTI

Teneurs de compte des actions

États-Unis

Computershare Trust Company, N.A.

150 Royall Street

Suite 101

Canton, MA 02021

États-Unis d'Amérique

Téléphone (États-Unis) : 866-644-4127

Téléphone (hors États-Unis) : +1-781-575-2000

Demandes de renseignements en ligne des actionnaires :

https://www-us.computershare.com/Investor/#Contact

Site web : www.computershare.com/investor

Afrique du Sud

Computershare Investor Services (Pty) Limited

Rosebank Towers, 15 Biermann Avenue

Rosebank, 2196

(PO Box 61051, Marshalltown 2107)

Afrique du Sud

Téléphone : 0861 100 950 (Afrique du Sud)

Fax : +27 11 688 5218

Email : [email protected]

Site web : www.computershare.com

Ghana

Central Securities Depository (GH) LTD

4th Floor, Cedi House

PMB CT 465, Cantonments

Accra, Ghana

Téléphone : +233 302 689313

Fax : +233 302 689315

Teneur de compte au Ghana

NTHC Limited

18 Gamel Abdul Nasser Avenue

Ringway Estate

Accra, Ghana

Téléphone : +233 302 235814/6

Fax : +233 302 229975

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de fait historique, y compris, sans s'y limiter, celles concernant les perspectives économiques de l'industrie minière de l'or, les anticipations concernant les prix de l'or, la production, les coûts de trésorerie totaux, les coûts globaux liés au soutien, les coûts globaux, les économies de coûts et autres résultats d'exploitation, le rendement des capitaux propres, l'amélioration de la productivité, les perspectives de croissance et les perspectives des opérations d'AngloGold Ashanti, individuellement ou collectivement, y compris la réalisation des jalons du projet, le début et l'achèvement des opérations commerciales de certains des projets d'exploration et de production d'AngloGold Ashanti et la finalisation d'acquisitions, de cessions ou de transactions en coentreprise, les liquidités, les ressources en capital et les dépenses en capital d'AngloGold Ashanti, les conséquences de la pandémie de COVID-19, le résultat et les conséquences de tout litige ou procédure réglementaire potentielle ou en cours ou questions d'environnement, de santé et de sécurité, la préparation et les impacts des retraitement en attente d'AngloGold Ashanti et l'évaluation continue de l'efficacité du contrôle interne de la Société sur les rapports financiers de la direction et de PricewaterhouseCoopers Inc., sont des déclarations prospectives concernant les rapports financiers, les opérations, la performance économique et la situation financière d'AngloGold Ashanti. Ces déclarations ou prévisions prospectives ne se limitent pas à des faits historiques, mais reflètent plutôt nos convictions et nos attentes actuelles concernant des événements futurs et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de mots, de phrases et d'expressions prévisionnels tels que « penser », « s'attendre à », « cibler », « anticiper », « prévoir », « prédire », « projeter », « estimer », « probablement », « chercher à », « planifier », « prévu », « possible », « continu », « potentiel », « perspective », « cible », les conjugaisons au conditionnel et au futur, ou d'autres mots, expressions et expressions similaires ;et leur absence ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. De même, les déclarations qui décrivent nos objectifs, plans ou buts sont ou peuvent être des déclarations prospectives. Ces déclarations ou prévisions prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les actions ou les réalisations d'AngloGold Ashanti diffèrent sensiblement des résultats prévus, du rendement, des actions ou des réalisations exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Bien qu'AngloGold Ashanti estime que les attentes reflétées dans ces déclarations et prévisions prospectives sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que de telles attentes s'avéreront correctes. En conséquence, les résultats, le rendement, les actions ou les réalisations pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives en raison, entre autres, de l'évolution des conditions économiques, sociales, politiques et du marché, y compris en ce qui concerne l'inflation ou les conflits internationaux, le succès des initiatives commerciales et opérationnelles, les changements dans l'environnement réglementaire et d'autres mesures gouvernementales, y compris les approbations environnementales, les fluctuations des cours de l'or et des taux de change, l'issue des procédures de litige en cours ou futures, toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement, toute crise de santé publique, pandémie ou épidémie (y compris la pandémie de COVID-19), le défaut de maintenir un contrôle interne efficace sur les rapports financiers ou les contrôles et procédures de divulgation efficaces, l'incapacité de remédier à une ou plusieurs faiblesses importantes, ou la découverte d'autres faiblesses importantes, dans le contrôle interne de la Société sur les rapports financiers, et d'autres risques et défis commerciaux et opérationnels et d'autres facteurs, y compris les accidents miniers. Pour une analyse de ces facteurs de risque, consultez le rapport annuel d'AngloGold Ashanti Limited sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la déclaration d'enregistrement d'AngloGold Ashanti sur le formulaire F-4 initialement déposée auprès de la SEC le 23 juin 2023. Ces facteurs ne sont pas nécessairement la totalité des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les actions ou les réalisations d'AngloGold Ashanti diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les résultats futurs, le rendement, les actions ou les réalisations d'AngloGold Ashanti. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. AngloGold Ashanti n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de publier des révisions aux déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes ou de refléter la survenance d'événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. Toutes les déclarations prospectives ultérieures, écrites ou orales, attribuables à AngloGold Ashanti ou à toute personne agissant en son nom sont soumises à la présente mise en garde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué peut contenir des mesures financières « non conformes aux PCGR ». AngloGold Ashanti utilise certaines mesures et ratios de performance non conformes aux PCGR dans la gestion de ses activités. Les mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément, et non comme une alternative, aux résultats d'exploitation ou aux flux de trésorerie issus des opérations ou de toute autre mesure du rendement établie conformément aux IFRS. En outre, la présentation de ces mesures peut ne pas être comparable à des mesures de même intitulé que d'autres entreprises peuvent utiliser.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mars 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :