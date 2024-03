Quectel et The Things Industries annoncent un partenariat pour améliorer la gestion des services de modules grâce à l'intégration de LoRaWAN





Quectel, fournisseur de solutions IoT, et The Things Industries, leader mondial des solutions LoRaWAN® pour l'Internet des objets (IoT), annoncent aujourd'hui un partenariat garantissant que le module LoRaWAN KG200Z de Quectel est intégré avec les certifications « Works with The Things Stack »et « Secured by The Things Stack », offrant ainsi aux utilisateurs une solution LoRaWAN robuste et sécurisée.

Le module Quectel KG200Z exploite la puissance du STM32WL de STMicroelectronics, offrant des performances exceptionnelles pour les applications longue portée et basse consommation. Il fonctionne dans la bande haute fréquence LoRa, qui s'étend de 862 MHz à 928 MHz, et intègre un chiffrement matériel AES avancé pour une sécurité renforcée. L'une des principales caractéristiques du KG200Z est son profil compact, mesurant seulement 12,0 mm × 12,0 mm × 1,8 mm, avec son boîtier LGA. Cette conception assure une intégration transparente dans les applications à taille limitée tout en maintenant une connectivité fiable.

« Quectel s'engage à fournir à ses clients les solutions IoT les plus fiables et les plus sûres et notre partenariat avec The Things Industries témoigne de cette promesse », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « En associant notre module LoRaWAN KG200Z à l'approche de Quectel en matière de sécurité des produits, la meilleure de sa catégorie, avec les certifications "Works with The Things Stack" et "Secured by The Things Stack", nous ne nous contentons pas d'offrir un produit, nous fournissons également une solution complète qui répond aux normes les plus strictes en matière de connectivité et de sécurité. Cette collaboration reflète notre dévouement à l'innovation, à l'excellence et à notre travail avec des partenaires clés de l'écosystème pour fournir les meilleures solutions de leur catégorie. »

Grâce à la collaboration avec The Things Industries, les clients de Quectel sont désormais en mesure d'utiliser le module KG200Z dans la conception et la construction de leurs appareils tout en exploitant des services supplémentaires par l'intermédiaire de The Things Industries. Ce partenariat permet aux utilisateurs de contrôler entièrement le chiffrement de bout en bout et la gestion des clés, tout en tirant parti de l'expertise de Quectel dans le domaine des modules, qui remonte à plusieurs décennies.

Wienke Giezeman, directeur général de The Things Industries, déclare : « Grâce à ce partenariat, les utilisateurs du module LoRaWAN de Quectel peuvent entièrement intégrer le chiffrement de bout en bout et la gestion des clés en interne, tout en bénéficiant de la vaste expérience et des capacités offertes par les modules de Quectel. »

Les modules IoT de Quectel sont développés autour de la notion de sécurité. De l'architecture du produit au développement du micrologiciel/logiciel, Quectel incorpore des pratiques et des normes industrielles de pointe, atténuant les vulnérabilités potentielles avec des centres d'essai indépendants tiers et a intégré des pratiques de sécurité telles que la génération de SBOM et de fichiers VEX ainsi que l'exécution d'une analyse binaire du micrologiciel dans l'ensemble du cycle de vie du développement du logiciel.

Quectel fournit une gamme d'antennes avec le module KG200Z, ce qui permet aux développeurs et aux fabricants d'appareils d'acheter le module et les antennes en même temps afin d'harmoniser le processus et de réduire les coûts et les délais de mise sur le marché.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires , GNSS , Wi-Fi et Bluetooth , ainsi que dans les antennes and services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et X.

À propos de The Things Industries

The Things Industries est le premier fournisseur mondial de serveurs de réseau LoRaWAN gérés et sur site, prenant en charge plus de 1,5 million d'appareils LoRaWAN dans le monde. En tant que leader, il fournit le coeur de gestion de réseau LoRaWAN le plus complet en termes de fonctionnalités et une plateforme gérée à grande échelle.

Pour plus d'informations sur le module LoRaWAN KG200Z de Quectel, veuillez consulter la fiche technique disponible ici.

