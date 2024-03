Autel Energy s'apprête à lancer l'initiative mondiale EVergreen de plantation d'arbres pour promouvoir ses objectifs d'ESG





Autel Energy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services de recharge pour véhicules électriques (VE), est fière d'annoncer le lancement de son initiative mondiale de plantation d'arbres, « Evergreen », un programme qui s'aligne sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise et les développe. Autel invitera ses principaux clients à participer activement à cette initiative de plantation d'arbres, favorisant ainsi un effort de collaboration vers un avenir durable.

Se positionnant comme un précurseur dans l'industrie de la recharge des véhicules électriques, Autel Energy, en plus de fournir des solutions complètes de recharge de VE, s'est fermement engagée à poursuivre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les usines de fabrication de l'entreprise, basées aux États-Unis, au Vietnam et en Chine, mettent l'accent sur les pratiques durables afin de minimiser les effets néfastes sur l'environnement. Les installations efficaces ne nécessitent pas de purificateurs d'air, de traitement des eaux usées ou de dispositifs de protection contre le bruit. Dans le cadre du développement de ses produits, des matériaux recyclables sont utilisés pour l'emballage, et les produits sont conçus pour durer, dépassant les 10 ans d'utilisation. Pendant la pandémie de covid-19, Autel a fait don d'équipements de test essentiels, contribuant ainsi des ressources et soutenant la réponse de la communauté mondiale à la pandémie. La focalisation communautaire s'illustre également par le partenariat conclu en 2022 avec l'association Greening of Detroit pour planter conjointement des arbres et favoriser une communauté plus respectueuse de l'environnement.

Les objectifs ESG d'Autel sont alignés sur la vision de l'entreprise d'un avenir plus vert. Autel s'est engagée à atteindre l'objectif « Full Cycle Net Zero » d'ici à 2035, en tenant compte des processus en amont et en aval tout au long de sa chaîne de valeur. Ces engagements comprennent des mesures impactantes et des réductions d'émissions en 2023, l'obtention d'une empreinte zéro carbone au sein de ses installations d'ici à 2028 et, à terme, l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2035.

Chez Autel, l'écologie fait partie de l'ADN de l'entreprise, et elle est convaincue que les solutions de recharge intelligentes sont l'un des meilleurs moyens d'accélérer la transition vers les véhicules électriques. Elle s'efforce de créer un avenir vert qui aille au-delà des seuls véhicules électriques, à savoir un avenir qui intègre les énergies renouvelables et crée une vie durable pour les générations à venir.

Concernant l'avenir, Autel Energy va continuer de se consacrer à l'innovation technologique pour améliorer l'environnement tout en explorant de nouveaux matériaux et développant les technologies de charge fonctionnelle. Autel est consciente de sa responsabilité en tant qu'entreprise et entend tirer parti de son influence en tant que chef de file de l'industrie pour encourager les partenaires et les communautés à se joindre à sa mission pérenne de protection de l'environnement.

