TCO Development dévoile « Report Generator », un outil pour aider les organisations à suivre et à se concentrer sur les principales problèmatiqus en matière d'informatique durable





La certification TCO Certified prend une nouvelle ampleur. Avec son nouveau Report Generator, les organisations peuvent désormais créer sur mesure des rapports de durabilité personnalisés concernant leurs parcs informatiques, sur base de la vérification indépendante de données et d'informations couvertes par les rigoureux critères environnementaux et sociaux de TCO Certified.

STOCKHOLM, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Face à l'intensification des réglementations en matière de reporting extra-financier, les organisations sont incitées à faire preuve de davantage de transparence quant à leurs allégations sur le plan du développement durable. TCO Certified, la certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques, joue déjà un rôle essentiel pour les organisations qui souhaitent promouvoir un cycle de vie plus durable pour l'IT, en ciblant notamment des enjeux cruciaux tels que l'impact climatique, les substances dangereuses, l'économie circulaire, les déchets électroniques et la responsabilité des chaînes d'approvisionnement.

Avec le lancement du Report Generator, les organisations peuvent désormais générer sur mesure des rapports de durabilité personnalisés pour les produits informatiques certifiés. Cet outil fournit des données et des affirmations indépendamment vérifiées qui peuvent être utilisées de manière fiable pour évaluer l'impact d'un parc informatique. Ces rapports peuvent également être utilisés pour soutenir les efforts de communication et de reporting dans le domaine de la durabilité.

« Report Generator permet aux organisations de démontrer leur engagement et leur transparence sur le plan du développement durable. Il les aide à atteindre leurs objectifs internes et à répondre aux exigences externes de plus en plus strictes en matière de reporting dans ce domaine. En outre, il fournit des informations sur la façon dont la prolongation de la durée de vie des produits constitue l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'empreinte carbone des produits informatiques », a déclaré Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation à l'origine de TCO Certified.

Report Generator fournit des données détaillées sur divers aspects de l'impact environnemental et social des produits informatiques. Cela inclut les émissions de gaz à effets de serre(scopes 2 et 3), l'empreinte carbone, l'élimination de substances dangereuses et l'utiliation d'alternatives plus sûres, l'empreinte matière, la prolongation de la durée de vie des produits, le potentiel de réduction des déchets électroniques ainsi que la responsabilité sociale et environnementale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Toute organisation faisant référence à la certification TCO Certified lors de l'acquisition de produits IT peut bénéficier du Report Generator pour évaluer l'impact de ses achats informatiques et de son utilisation de produits certifiés. Report Generator sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur Report Generator, nous vous invitons à cliquer ici .

À propos de TCO Certified

L'organisation derrière la certification de durabilité TCO Certified est TCO Development. Notre vision est que tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable sur le plan environnemental et social. Les critères scientifiques et la vérification indépendante de la conformité nous aident à suivre et à accélérer les progrès au fil du temps.

21 mars 2024 à 09:00

