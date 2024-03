Alithya accueille Ines Gbegan au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ines Gbegan à titre d'administratrice indépendante, portant à neuf le nombre total d'administrateurs et administratrices siégeant au conseil d'Alithya.

Ines Gbegan possède plus de 15 années d'expérience en tant que comptable agréée, acquises dans les domaines de l'audit, de la comptabilité d'entreprise et de la divulgation financière. À titre de vice-présidente des Finances chez Biron Groupe Santé, elle dirige une équipe de professionnels gérant les activités liées à la comptabilité, aux finances, à la paie, à la gestion de la trésorerie, aux services financiers partagés et à la transformation financière. Dans son rôle actuel, elle supervise également la chaîne d'approvisionnement ainsi que la gestion et le développement des installations. Mme Gbegan joue également un rôle actif dans le processus de planification stratégique de l'entreprise, comprenant, entre autres, les acquisitions, la vérification diligente et l'intégration post-acquisition. Auparavant, elle a occupé des postes comptables principaux chez Transdev Canada, Enerkem, CGI et PwC.

Depuis plus de cinq ans, Mme Gbegan enseigne également la comptabilité à HEC Montréal, l'école de commerce de renommée internationale, où elle a obtenu auparavant un baccalauréat en administration des affaires (BBA) en comptabilité et finance, un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité publique, et une maîtrise en comptabilité professionnelle.

En 2022, Mme Gbegan a été reconnue à titre d'As de la finance, une marque d'honneur décernée par la Section du Québec de Financial Executives International Canada en reconnaissance de réalisations professionnelles de hauts dirigeants du domaine de la finance. Mme Gbegan est également membre de l'Ordre des Comptables professionnels agréés du Québec.

Citation de Pierre Turcotte, président du conseil d'administration, Alithya :

« Nous sommes ravis qu'Ines Gbegan se joigne à nous en tant que membre du conseil d'administration d'Alithya, forte d'une vaste expertise dans les secteurs des services professionnels et de la santé. Alors que nous entamons notre nouveau plan stratégique pour les exercices 2025-2027, son savoir et ses connaissances importantes en lien avec des secteurs clés enrichiront sans aucun doute nos discussions et guideront nos décisions, tout comme son expertise éprouvée en matière de finance, de comptabilité et de gestion des risques. Le secteur de la santé demeure une priorité pour Alithya, si bien que ses précieuses perspectives sur de nombreux sujets joueront un rôle important, au moment où nous façonnons notre parcours des prochaines années. »

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à coeur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

