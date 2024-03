La plateforme de traitement de vision intelligente JH-7110 de StarFive, basée sur la norme RISC-V, a adopté la PI de processeur d'affichage de VeriSilicon





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui l'intégration réussie de sa PI de processeur d'affichage DC8200 dans le SoC JH-7110 RISC-V de StarFive destiné à la production de masse. Grâce à ses performances élevées, sa faible consommation d'énergie et ses caractéristiques de haute sécurité, cette collaboration offre une solution complète de plateforme intelligente de traitement de la vision adaptée à diverses applications, notamment le cloud computing, le contrôle industriel, le stockage en réseau (NAS), les tablettes et les interfaces homme-machine (IHM).

La PI DC8200 de VeriSilicon prend en charge des améliorations avancées de la qualité de l'image, permettant à l'utilisateur de vivre des expériences visuelles de premier ordre. Elle peut être configurée pour fournir des solutions optimales pour les applications cibles. En intégrant la technologie de compression propriétaire de VeriSilicon, la DC8200 réduit considérablement la bande passante DDR, améliorant ainsi l'efficacité globale. En outre, la DC8200 prend en charge deux systèmes d'exploitation et collabore avec le processeur RISC-V pour répondre aux diverses exigences des produits.

La DC8200 peut également former des sous-systèmes robustes grâce à une intégration transparente avec les PI de traitement vidéo/image de VeriSilicon, offrant une expérience immersive aux utilisateurs finaux avec des bords nets, une amélioration des détails fins et des couleurs riches.

Thomas Xu, directeur général de StarFive, déclare : « Notre SoC JH-7110 basé sur la norme RISC-V exécute une variété de tâches complexes de traitement d'images vidéo et d'informatique visuelle intelligente, répondant aux divers besoins de traitement visuel en temps réel à la périphérie. La PI de processeur d'affichage de VeriSilicon offre une haute qualité visuelle avec une faible consommation d'énergie. Nous nous engageons à faire progresser l'innovation basée sur la technologie RISC-V. Les produits basés sur la norme RISC-V peuvent être mis sur le marché à un rythme accéléré grâce à la PI de traitement des pixels disponible auprès de nos partenaires PI. »

« Le JH-7110 de Starfive est un processeur de vision intelligent basé sur la technologie RISC-V et doté de capacités d'affichage intelligent avancées. Dans le domaine de l'affichage intelligent, il existe une forte demande du marché pour des technologies sophistiquées d'amélioration de la qualité de l'image », déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon. « La PI de processeur d'affichage, qui fait partie de notre vaste portefeuille de PI de traitement intelligent des pixels Glass-to-Glass (de l'entrée de la caméra à la sortie de l'écran), est conçue pour offrir une qualité d'image supérieure tout en garantissant une faible consommation d'énergie. L'intégration de notre DC8200 avec le JH-7110 est essentielle pour améliorer les performances de nombreux écrans au sein de l'écosystème RISC-V. »

À propos de StarFive

Fondée en 2018, StarFive est une entreprise locale chinoise de haute technologie avec des propriétés intellectuelles indépendantes. En tant que leader de l'écosystème logiciel et matériel RISC-V en Chine, StarFive fournit des produits et des solutions de premier plan au niveau mondial sur la norme RISC-V couvrant les PI, le SoC, les cartes de développement, etc.

StarFive a développé indépendamment des PI de CPU RISC-V et des PI NoC, dont Dubhe-90 est la PI de CPU RISC-V commerciale la plus performante en Chine, et StarLink-700 est la première PI de tissu d'interconnexion cohérent maillé en Chine. Sur la base de ces PI de base, StarFive peut également fournir à ses clients des solutions de PI de sous-système RISC-V pour multi-coeurs, coeurs big.LITTLE et coeurs manycore. Ces produits peuvent être appliqués dans des scénarios de haute performance et d'efficacité énergétique, y compris le contrôle industriel, l'informatique de bureau, la téléphonie mobile, la communication réseau, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et les centres de données. En parallèle, StarFive a également livré le SoC JH-7110, le premier processeur multimédia RISC-V à haute performance au monde pour la production de masse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.starfivetech.com

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s'engage à fournir à ses clients des services personnalisés en matière de silicium basés sur une plateforme tout-en-un à guichet unique et des services de licences IP pour les semi-conducteurs, basés sur son IP interne des semi-conducteurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.verisilicon.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mars 2024 à 08:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :