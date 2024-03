EDAN et GH Labs collaborent au développement d'appareils d'échographie compatibles avec l'IA





BELLEVUE, Washington, le 21 mars 2024 /CNW/ - Edan Instruments, Inc. (300206.SZ), un important fournisseur mondial de solutions médicales et de soins de santé, annonce un partenariat avec Global Health Labs, Inc. (GH Labs) pour la mise au point commune d'appareils d'échographie compatibles avec l'IA. Cette collaboration vise à révolutionner l'accès aux soins de santé, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Dans le cadre de l'entente signée le 13 mars 2024, à Bellevue, dans l'État de Washington, EDAN et GH Labs combineront leur expertise pour créer des solutions d'échographie novatrices reposant sur l'intelligence artificielle. Cette initiative souligne l'engagement commun des deux parties à s'attaquer aux inégalités mondiales en matière de santé et à améliorer les résultats dans le domaine de la santé pour les mères et des nouveau-nés.

« Nous sommes ravis d'entreprendre ce parcours transformateur avec GH Labs », a déclaré Xicheng Xie, cofondateur et vice-président d'EDAN. « En exploitant la puissance de la technologie de l'IA, nous voulons rendre les examens échographiques plus accessibles et abordables pour les collectivités du monde entier. »

GH Labs, un organisme à but non lucratif financé par Gates Ventures, possède une vaste expérience de l'élaboration de solutions technologiques pour réduire les inégalités dans le domaine de la santé. Grâce à cette collaboration, GH Labs fournira une expertise technique pour appuyer le développement d'appareils d'échographie compatibles avec l'IA et adaptés aux besoins des pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Les collaborations comme celle-ci représentent une étape importante dans notre mission de tirer parti de la technologie pour favoriser l'équité en santé sur la scène mondiale », a déclaré Steve Kern, directeur général de GH Labs. De concert avec EDAN, nous sommes déterminés à améliorer l'accès aux soins de santé et à améliorer la santé des mères et des nouveau-nés dans les collectivités mal desservies. »

Les appareils mis au point dans le cadre de ce partenariat permettront aux fournisseurs de soins de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire de déterminer les grossesses à risque élevé et d'offrir des interventions en temps opportun, améliorant ainsi les soins prénataux dans le monde entier.

À propos de Global Health Labs, Inc.

Global Health Labs, Inc. (GH Labs), un organisme à but non lucratif créé par Gates Ventures et la Fondation Bill et Melinda Gates, fait preuve d'innovation pour réduire les inégalités en matière de santé, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et établit des partenariats étroits avec la Fondation Bill et Melinda Gates et des dirigeants de tous les secteurs pour mettre au point des solutions technologiques qui répondent aux besoins non satisfaits dans les domaines suivants :

Diagnostics

Santé des mères, des nouveau-nés et des enfants

Outils et équipement pour les soins de santé primaires

À propos d'Edan Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en proposant des produits et des services médicaux de haute qualité, innovants et axés sur la création de valeur, et en mettant au point une gamme complète de solutions médicales s'adressant à un large éventail de pratiques médicales, notamment les épreuves diagnostiques par ECG , l'OB/GYN , l'imagerie ultrasonique , les diagnostics in vitro , la surveillance des patients , les essais aux points d'interventions , et les services vétérinaires . Suivez EDAN sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

