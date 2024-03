Harvest déclare la distribution de mars 2024 de Société à capital scindé Grandes pharmaceutiques





Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») déclare la distribution mensuelle en espèces payable Société à capital scindé Grandes pharmaceutiques de 0,1031 $ pour chaque action de catégorie A (PRM:TSX) pour le mois se terminant le 31 mars 2024. La distribution est payable le 9 avril 2024 aux actionnaires de catégorie A inscrits à la clôture d'activité au 28 mars 2024.

Harvest déclare également la distribution en espèces trimestrielle payable pour Société à capital scindé Grandes pharmaceutiques de 0,1250 $ pour chaque action privilégiée (PRM.PR.A:TSX) pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024. La distribution est payable le 9 avril 2024 aux actionnaires privilégiés inscrits à la clôture d'activité au 28 mars 2024.

Pour plus d'informations : veuillez visiter www.harvestportfolios.com, envoyer un courriel

à [email protected] ou composer sans frais le 1-866-998-8298.

À propos du Groupe Harvest Portfolios Group Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant qui gère 4 milliards de dollars d'actifs pour des investisseurs canadiens. Harvest propose une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins de croissance et de revenu à long terme des investisseurs. Nous sommes fiers de créer des solutions d'investissement fiables qui répondent aux attentes de nos investisseurs.

21 mars 2024 à 07:35

