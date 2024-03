BioTalent Canada lance la bourse I.D.É.A.L. pour promouvoir la diversité en STIM





BioTalent Canada est fière d'annoncer le lancement de sa nouvelle bourse I.D.É.A.L., initiative novatrice visant à promouvoir le leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDÉAL) dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Cette bourse contribuera à inciter des personnes issues de groupes en quête d'équité en STIM à entreprendre des études dans l'un de ces domaines, en plus de favoriser la diversité dans la bioéconomie et de hausser les inscriptions aux programmes de ces disciplines d'un bout à l'autre du pays.

Prolongement du programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L. de BioTalent Canada, la bourse I.D.É.A.L. incarne l'engagement de l'entreprise à favoriser l'inclusion et la diversité dans la main-d'oeuvre et à reconnaître la nécessité d'une représentation équitable dans la bioéconomie canadienne. Le programme veut venir en aide à des étudiantes et à des étudiants qui entament leur première année d'études dans une université ou un collège accrédité au Canada, mais en accordant la priorité à celles et à ceux qui optent pour une discipline en STIM.

«?BioTalent Canada est heureuse de présenter la nouvelle bourse I.D.É.A.L., a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Elle accroît la portée de notre engagement envers la diversité dans la bioéconomie. En soutenant les personnes issues de groupes en quête d'équité en STIM, nous investissons dans les talents qui façonneront l'avenir du secteur. La diversité stimule l'innovation, et notre initiative stimulera à son tour cette créativité avec le talent dont elle a besoin pour réussir.?»

La bourse I.D.É.A.L. est offerte aux étudiantes et aux étudiants qui s'identifient eux-mêmes à un groupe en quête d'équité, ce qui comprend les femmes, la communauté LGBTQ2+, les personnes handicapées, les Autochtones et les nouveaux arrivants. Pour cette première année, la priorité sera accordée aux Autochtones et aux personnes handicapées, car ces deux groupes sont les moins représentés dans le secteur, selon les résultats de l'Étude d'information sur le marché du travail (IMT) de BioTalent Canada.

«?En faisant activement la promotion de la diversité et de l'inclusion, BioTalent Canada s'efforce de favoriser une bioéconomie dynamique et innovante, a ajouté M. Henderson. Notre secteur prospère grâce à de nouvelles idées et à des expériences variées. La bourse I.D.É.A.L. ne veut pas seulement fournir un soutien financier, mais aussi constituer une collectivité composée de talents diversifiés qui façonneront l'avenir de la biotechnologie au Canada.?»

La bourse I.D.É.A.L. cherche également à remédier aux disparités en encourageant et en habilitant les personnes issues de groupes en quête d'équité à poursuivre des études en STIM et à contribuer à la croissance de la bioéconomie. Les personnes seront choisies d'après un ensemble de critères comprenant les objectifs de carrière, le leadership dans les principes d'IDÉA, l'apprentissage et la sensibilisation aux principes d'IDÉA, l'inclusion par la formation et plus encore.

Les candidatures pour la bourse I.D.É.A.L.MC seront ouvertes à partir du printemps 2024. Visitez le site biotalent.ca/prix pour en savoir plus sur les prix et reconnaissances de BioTalent Canada.

L'ajout de la bourse I.D.É.A.L.MC à la gamme de produits, de programmes et de services de BioTalent Canada complète le travail déjà effectué par le biais du Programme de stages pratiques pour étudiants pour s'assurer que les groupes en quête d'équité puissent obtenir un emploi significatif dans le secteur de la santé et des biosciences au Canada.

