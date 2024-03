/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Projet de loi C-58 anti-briseurs de grève - La FTQ dépose son mémoire et témoigne devant le Comité permanent des ressources humaines fédéral/





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) sera devant le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) afin de soutenir le projet de loi anti-briseurs de grève déposé en novembre dernier par le gouvernement Trudeau pour les travailleurs et travailleuses sous compétence fédérale.

Pour la FTQ, il était temps! « En rendant illégal le recours aux scabs lors de grèves ou lock-out, le gouvernement favorise la libre négociation en plus de rétablir un équilibre entre les parties. Par contre, certains irritants doivent être corrigés. Par exemple, le projet de loi doit inclure le personnel de la fonction publique. Il est insensé, voire immoral, que le gouvernement fédéral puisse embaucher des briseurs de grève alors qu'il l'interdit pour les entreprises sous compétence fédérale. Aussi, Ottawa doit faire en sorte que le projet de loi prenne effet dès sa sanction », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, qui témoignera devant le Comité ce jeudi.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Projet de loi C-58 anti-briseurs de grève



Date : 21 mars 2024



Heure : 8 h 15 à 9 h 15



Où : Par vidéoconférence



Qui : Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc

Vous pouvez consulter le mémoire de la FTQ sur son portail : ftq.qc.ca.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

