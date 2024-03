NX Belgium remporte le prix du fournisseur de services logistiques lors des 17e Brussels Airport Awards





TOKYO, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A. (ci-après « NX Belgium »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a remporté le prix du fournisseur de services logistiques lors de la 17e édition des Brussels Airport Aviation Awards qui s'est déroulée le mardi 20 février.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202403137944-O2-SSH6SM55

Lors de la cérémonie de remise des prix : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202403137944/_prw_PI1fl_RQ2Ufs10.png

Cette année, les Brussels Airport Aviation Awards ont été organisés par Brussels Airport Company (BAC), l'opérateur de l'aéroport de Bruxelles, afin de récompenser les compagnies aériennes et les partenaires qui ont atteint l'excellence en termes de ponctualité et de performance, de développement du réseau, de sécurité et d'environnement. NX Belgium a reçu le prix du fournisseur de services logistiques en 2023 pour sa coopération continue et sa vision commune de la future connectivité japonaise, ainsi que pour sa participation active à Pharma Aero (*1) et Air Cargo Belgium (*2).

Le groupe NX continuera à relever les défis de ses clients et à soutenir leur expansion commerciale grâce à son réseau mondial et à son expertise accumulée en matière de logistique avancée.

Notes :

(*1) Pharma Aero : coalition collaborative de sociétés pharmaceutiques, de la communauté de certification CEIV Pharma, d'opérateurs aéroportuaires et d'autres acteurs de l'industrie du fret aérien qui a été lancée en 2016 dans le but de concevoir et de développer des projets visant à relever les défis du transport aérien pharmaceutique à travers les industries ; ses initiatives sont dirigées par l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Miami.

(*2) Air Cargo Belgium : association représentant la communauté belge du fret aérien.

À propos du groupe NX : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403137944-O1-83KI9YK0.pdf

Site Web officiel de NX : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

21 mars 2024 à 04:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :