Graylog nomme Ross Brewer vice-président et directeur général EMOA pour soutenir sa forte croissance internationale

HAMBOURG, Allemagne et HOUSTON, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Graylog, fournisseur primé de solutions de détection des menaces et de réponse aux incidents, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ross Brewer au poste de vice-président et directeur général de la région EMOA, à partir de son bureau de Londres. Cette nomination stratégique aidera l'entreprise née à Hambourg à poursuivre sur sa lancée dans la région EMOA.

Dans le paysage en évolution rapide des cybermenaces et des environnements informatiques complexes, il est nécessaire de disposer de solutions efficaces de détection des menaces qui couvrent l'ensemble de la surface d'attaque. Graylog se distingue par ses options conviviales et abordables de SIEM, de gestion des journaux et de sécurité des API. Offrant des modèles de déploiement flexibles dans le cloud Graylog, le cloud privé et sur site, Graylog s'aligne parfaitement sur les exigences uniques de la région EMOA. Cette situation contraste fortement avec la tendance prédominante du marché, où les fournisseurs de cybersécurité s'orientent vers des solutions exclusivement basées sur le cloud. Dans une région où seulement 53 % des entreprises ont adopté la technologie du cloud , l'approche de Graylog défend la souveraineté des données, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises de la région EMOA à la recherche de solutions de cybersécurité sur mesure.

« Nous sommes ravis que Ross nous rejoigne au cours de cette phase de croissance palpitante, a déclaré Joshua Ziel, directeur général des ventes. L'expertise de Ross dans notre domaine et son succès avéré dans le développement d'équipes dans la région EMOA font de lui un partenaire idéal pour la famille Graylog. Son engagement à améliorer les résultats pour les clients et à accélérer le développement avec nos partenaires souligne notre confiance dans son potentiel à accroître le succès de Graylog. »

M. Brewer possède près de 40 ans d'expérience commerciale et technique dans le domaine de la cybersécurité. Il a rejoint Graylog après avoir travaillé chez SimSpace, où il occupait le poste de directeur général des recettes. Ross a également occupé des postes de direction chez AttackIQ, LogRhythm et LogLogic, où il s'est forgé une réputation de bâtisseur d'équipes performantes.

Ross Brewer a commenté sa nomination : « Je suis ravi de rejoindre Graylog à ce stade. L'entreprise est particulièrement bien placée pour répondre aux besoins des organisations de la région EMOA. Sur les principaux marchés de la région, l'intérêt pour les solutions de cybersécurité autogérées et basées sur l'informatique dématérialisée ne se dément pas. Graylog est le partenaire stratégique idéal pour les entreprises qui recherchent des experts en cybersécurité pour leur apporter un soutien inégalé. »

À propos de Graylog

Graylog améliore la cybersécurité et les opérations informatiques grâce à ses solutions complètes de SIEM, de gestion centralisée des journaux et de sécurité des API. Graylog fournit l'avantage en matière de détection des menaces et de réponse aux incidents sur diverses surfaces d'attaque. Le mélange unique d'IA/ML, d'analyses avancées et de conception intuitive de l'entreprise rend la cybersécurité plus intelligente, et non plus difficile. Graylog est également idéal pour résoudre les problèmes quotidiens de performance et de disponibilité informatiques. Contrairement aux installations complexes et coûteuses des concurrents, Graylog offre puissance et prix abordable, simplifiant ainsi les défis informatiques et de sécurité. Graylog a été fondée à Hambourg, en Allemagne, et est aujourd'hui basée à Houston, au Texas. Ses solutions sont déployées dans plus de 50 000 installations réparties dans 180 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Graylog.com , ou suivez-nous sur X (Twitter) et LinkedIn .

21 mars 2024 à 04:00

