Supermicro développe son portefeuille de produits optimisés pour l'IA avec une nouvelle génération de systèmes et d'architectures en rack intégrant de nouvelles solutions d'architecture NVIDIA Blackwell

SAN JOSE, Californie, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- NVIDIA GTC 2024, -- Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI), fournisseur de solutions informatiques complètes pour l'IA/ML, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce de nouveaux systèmes d'IA pour l'IA générative à grande échelle mettant en vedette la nouvelle génération de produits de centres de données de NVIDIA, y compris la toute dernière superpuce Blackwell NVIDIA GB200 Gracetm, les GPU NVIDIA B200 Tensor Core et B100 Tensor Core. Supermicro améliore ses systèmes NVIDIA HGXtm H100/H200 8 GPU actuels afin qu'ils soient prêts pour le NVIDIA HGXtm B100 8-GPU et améliorés pour prendre en charge le B200, ce qui réduit le temps de livraison. En outre, Supermicro renforcera sa vaste gamme de systèmes NVIDIA MGXtm grâce à de nouvelles offres comprenant le NVIDIA GB200, y compris le NVIDIA GB200 NVL72, une solution complète au niveau du rack avec 72 GPU NVIDIA Blackwell. Supermicro ajoute également de nouveaux systèmes à sa gamme, notamment le système à refroidissement liquide 4U NVIDIA HGX B200 8 GPU.

« L'accent que nous mettons sur la mise en place d'une architecture modulaire et de solutions informatiques complètes au niveau du rack nous a permis de concevoir des systèmes de nouvelle génération pour les exigences accrues des GPU basés sur l'architecture NVIDIA Blackwell, tels que notre nouveau système 4U NVIDIA HGX B200 à 8 GPU à refroidissement liquide, ainsi que nos racks à refroidissement liquide direct sur puce entièrement intégrés avec NVIDIA GB200 NVL72 », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Ces nouveaux produits sont basés sur l'architecture système HGX et MGX éprouvée de Supermicro et NVIDIA, optimisant ainsi les nouvelles capacités des GPU NVIDIA Blackwell. Supermicro possède l'expertise nécessaire pour intégrer des GPU de 1 kW dans une large gamme de systèmes à refroidissement par air et par liquide, ainsi que la capacité de production au niveau du rack de 5 000 racks/mois et prévoit d'être le premier sur le marché à déployer des rack clusters complets équipés de GPU NVIDIA Blackwell. »

La technologie à refroidissement liquide direct sur puce de Supermicro permettra d'augmenter la puissance de conception thermique (TDP) des derniers GPU et d'exploiter pleinement le potentiel des GPU NVIDIA Blackwell. Les systèmes HGX et MGX de Supermicro avec NVIDIA Blackwell sont les éléments de base pour l'avenir de l'infrastructure d'IA et offriront des performances révolutionnaires pour la formation de plusieurs billions de paramètres d'IA et l'inférence d'IA en temps réel.

Une large gamme de systèmes Supermicro optimisés pour les GPU sera prête pour le GPU NVIDIA Blackwell B200 et B100 Tensor Core et validée pour le dernier logiciel NVIDIA AI Enterprise, qui ajoute la prise en charge des microservices d'inférence NVIDIA NIM . Les systèmes Supermicro comprennent :

les systèmes NVIDIA HGX B100 8-GPU et HGX B200 8-GPU

le système GPU PCle 5U/4U avec jusqu'à 10 GPU

SuperBlade® avec jusqu'à 20 GPU B100 pour des boîtiers 8U et jusqu'à 10 GPU B100 dans des boîtiers 6U

2U Hyper avec jusqu'à 3 GPU B100

les systèmes x86 MGX 2U Supermicro avec jusqu'à 4 GPU B100

Pour la formation de grands modèles d'IA de base, Supermicro est prêt à être le premier à commercialiser les systèmes NVIDIA HGX B200 8-GPU et HGX B100 8-GPU. Ces systèmes sont dotés de 8 GPU NVIDIA Blackwell connectés via une interconnexion NVIDIA® NVLink® haute vitesse de cinquième génération à 1,8 To/s, doublant ainsi les performances de la génération précédente, avec une mémoire haute bande passante totale de 1,5 To et offrant des résultats d'entraînement 3 fois plus rapides pour les pour les grands modèles de langage, comme le modèle GPT-MoE-1.8T, par rapport à la génération de l'architecture NVIDIA Hopper. Ces systèmes disposent d'une mise en réseau avancée pour s'adapter aux clusters, prenant en charge les options NVIDIA Quantum-2 InfiniBand et NVIDIA Spectrum-X Ethernet avec un ratio GPU-NIC 1:1.

« Supermicro continue de mettre sur le marché une incroyable gamme de serveurs de plate-forme de calcul accéléré qui sont conçus pour l'entraînement à l'IA et l'inférence de l'IA qui peuvent répondre à tous les besoins du marché aujourd'hui », a déclaré Kaustubh Sanghani, vice-président de la gestion des produits GPU chez NVIDIA. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Supermicro pour apporter les solutions les plus optimisées aux clients. »

Pour les charges de travail d'inférence des LLM les plus exigeantes, Supermicro lance plusieurs nouveaux systèmes MGX construits avec la superpuce NVIDIA GB200 Grace Blackwell, qui combine un processeur NVIDIA Grace avec deux GPU NVIDIA Blackwell. Les systèmes NVIDIA MGX dotés du GB200 de Supermicro offriront un énorme bond en performances pour l'inférence IA avec des vitesses jusqu'à 30 fois supérieures à celles du NVIDIA HGX H100. Supermicro et NVIDIA ont développé une solution à l'échelle du rack avec le NVIDIA GB200 NVL72, connectant ainsi 36 processeurs Grace et 72 GPU Blackwell dans un seul rack. Tous les 72 GPU sont interconnectés avec le NVIDIA NVLink de cinquième génération pour une communication GPU-GPU à 1,8 To/s. En outre, pour les charges de travail d'inférence, Supermicro annonce l'ARS-221GL-NHIR, un serveur 2U basé sur la gamme de produits GH200, qui sera équipé de deux serveurs GH200 connectés via une interconnexion haute vitesse de 900 Gb/s. Rendez-vous au stand Supermicro à GTC pour en savoir plus .

Les systèmes Supermicro prendront également en charge la prochaine plateforme InfiniBand NVIDIA Quantum-X800, composée du commutateur NVIDIA Quantum-X800 QM3400 et du commutateur SuperNIC800, ainsi que la plateforme Ethernet NVIDIA Spectrum-X800, composée du commutateur NVIDIA Spectrum-X800 SN5600 et du commutateur SuperNIC800. Optimisé pour l'architecture NVIDIA Blackwell, le NVIDIA Quantum-X800 et le Spectrum-X800 offriront le plus haut niveau de performances de réseau pour les infrastructures d'IA.

Pour en savoir plus sur les solutions Supermicro NVIDIA, consultez le site https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

La gamme des prochains systèmes de Supermicro doté de NVIDIA B200 et GB200 comprend :

Les systèmes NVIDIA HGX B200 à 8 GPU à refroidissement par air et par liquide de Supermicro offrent les performances d'entraînement les plus élevées en matière d'IA générative. Ce système comprend 8 GPU NVIDIA Blackwell connectés via le NVLink de cinquième génération avec un pool de mémoire haute bande passante de 1,5 To (jusqu'à 60 To/s) pour accélérer les charges de travail d'entraînement IA.

Le système de formation IA le plus vendu de Supermicro, le système 4U/8U équipé du NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU, prendra en charge le prochain NVIDIA HGX B100 8-GPU.

Une solution Supermicro au niveau du rack équipée des systèmes GB200 Superchip comme noeuds de serveur avec 2 CPU Grace et 4 GPU NVIDIA Blackwell par noeud. Le refroidissement liquide direct sur puce de Supermicro maximise la densité avec 72 GB200 192GB GPU (1200W TDP par GPU), le tout dans un seul rack 44U ORV3.

Supermicro au GTC 2024

Supermicro présentera un portefeuille complet de systèmes GPU pour l'IA lors de l'événement GTC 2024 de NVIDIA du 18 au 21 mars au San Jose Convention Center. Visitez Supermicro au stand no 1016 pour découvrir les solutions conçues pour un large éventail d'applications d'IA, y compris la formation de modèles d'IA générative, l'inférence d'IA et l'IA périphérique. Supermicro présentera également deux solutions au niveau du rack, y compris un rack concept avec des systèmes équipés du prochain NVIDIA GB200 avec 72 GPU à refroidissement liquide interconnectés avec le NVLink de cinquième génération.

Les solutions Supermicro qui seront exposées au CTG 2024 sont :

le rack d'entraînement IA à refroidissement par liquide Supermicro avec 8 systèmes 4U 8 GPU avec 8 GPU NVIDIA HGX H200

le rack concept ORV3 Supermicro avec des noeuds système MGX à refroidissement par liquide, hébergeant un total de 72 superpuces NVIDIA GB200 connectés via le NVLink de cinquième génération

les systèmes Supermicro MGX, y compris le système Superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper à refroidissement par liquide 1U

à refroidissement par liquide 1U le système Hyper-E Supermicro à faible profondeur pour assurer un calcul GPU à la périphérie

le système de stockage 100 % flash Supermicro Petascale pour des pipelines de données IA haute performance

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

