Starwood Capital conclut un partenariat avec les cofondateurs d'ESR Group pour acquérir une participation de 10,7 %





MIAMI, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Starwood Capital Group (« Starwood Capital » ou « la société »), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement privé spécialisée dans l'immobilier, a annoncé aujourd'hui qu'une de ses sociétés affiliées contrôlées avait accepté d'acquérir une participation de 10,7 % dans ESR Group (« ESR » ou « l'entreprise ») dans le cadre d'une transaction structurée aux côtés des cofondateurs d'ESR, Stuart Gibson et Charles de Portes (« les cofondateurs »). M. Gibson demeurera co-directeur général et administrateur exécutif de l'entreprise et M. Portes restera administrateur non exécutif de l'entreprise. Suite à l'acquisition, tous les montants impayés dans le cadre de la facilité de prêt de marge existante de la société holding des cofondateurs seront entièrement éteints.

ESR Group est le plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers de la région APAC. Avec environ 156 milliards de dollars d'actifs sous gestion axés sur les secteurs de la nouvelle économie que sont la logistique, les centres de données et les alternatives, l'entreprise dispose d'une plateforme de développement et de gestion des investissements entièrement intégrée s'étendant sur les principaux marchés de la région APAC, notamment l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Inde.

Barry Sternlicht, président-directeur général de Starwood Capital Group, a déclaré : « ESR est la plateforme immobilière leader en Asie-Pacifique avec des positions importantes sur les marchés de la logistique et des centres de données, qui sont des secteurs de croissance clés pour Starwood Capital. Je connais Stuart depuis de nombreuses années et j'ai toujours été impressionné par l'entreprise qu'il a construite avec Charles et le co-directeur général Jeffrey Shen. Ayant récemment conclu un partenariat avec ESR en Australie, nous sommes très heureux d'élargir et de renforcer nos relations avec cette transaction. Nous faisons pleinement confiance à l'équipe de direction et nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties prenantes à long terme. »

Stuart Gibson, directeur exécutif, cofondateur et co-directeur général d'ESR Group, a ajouté : « Je connais Barry depuis près de 20 ans et je me réjouis de m'associer à Starwood Capital en tant qu'investisseur. Nous sommes convaincus que le soutien de Starwood Capital permettra à ESR de continuer à se concentrer sur la satisfaction de nos clients, de nos actionnaires et de nos partenaires financiers. »

Jeffrey Perlman, président non exécutif d'ESR Group, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Starwood Capital en tant qu'actionnaire et partenaire clé d'ESR Group. L'envergure de Starwood Capital, son expérience mondiale en matière d'immobilier public et privé et son accès au capital sont très complémentaires de la stratégie de l'entreprise. Nous y voyons un vote de confiance dans ESR et ses perspectives d'avenir. »

À propos de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group est une société d'investissement privée qui se concentre sur l'immobilier à l'international. La société et ses affiliés disposent de 16 bureaux dans sept pays aux quatre coins du monde et comptent actuellement plus 5 000 employés. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a levé près de 75 milliards de dollars de fonds et gère actuellement environ 115 milliards de dollars d'actifs. Par le biais d'une série de fonds d'opportunité et de Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT), une société de placement immobilier non cotée, la société a investi dans pratiquement toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, en changeant de manière opportuniste les classes d'actifs, les zones géographiques et les positions dans la pile de capital, à mesure qu'elle perçoit l'évolution de la dynamique risque/rendement. Starwood Capital gère également Starwood Property Trust (NYSE: STWD), la plus grande société d'investissement en immobilier hypothécaire commercial des États-Unis, qui a déployé avec succès plus de 95 milliards de dollars de capitaux depuis sa création et qui gère un portefeuille de plus de 27 milliards de dollars de créances et de participations. Au cours des 32 dernières années, Starwood Capital Group et ses affiliés ont mis en oeuvre avec succès une stratégie d'investissement qui implique la création d'entreprises sur les marchés privés et publics. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.starwoodcapital.com .

À propos d'ESR Group

ESR est le plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers de la région APAC alimenté par la nouvelle économie et le troisième plus grand gestionnaire d'investissements immobiliers cotés en bourse à l'échelle mondiale. Avec environ 150 milliards de dollars US d'actifs sous gestion (AUM)1, notre plateforme de développement et de gestion des investissements entièrement intégrée s'étend sur les principaux marchés de la région APAC, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est, représentant plus de 95 % du PIB de la région APAC, et comprend également une présence croissante en Europe et aux États-Unis. Nous proposons une gamme diversifiée de solutions d'investissement en actifs immobiliers et de possibilités de développement immobilier de la nouvelle économie dans le cadre de nos activités de fonds privés, ce qui permet aux partenaires financiers et aux clients de capitaliser sur les tendances séculaires les plus significatives de la région APAC. ESR est le plus important sponsor et gestionnaire de SIIC dans la région APAC, avec un total d'actifs sous gestion d'environ 45 milliards de dollars américains. Notre objectif ? Space and Investment Solutions for a Sustainable Future (solutions d'espace et d'investissement pour un avenir durable) ? nous pousse à gérer de manière durable et percutante et nous tenons compte de l'environnement et des communautés dans lesquelles nous opérons en tant qu'acteurs clés de notre activité. Coté au conseil principal de la Bourse de Hong Kong, ESR fait partie de l'indice FTSE Global Equity Index Series (grandes capitalisations), de l'indice Hang Seng Composite Index et de l'indice MSCI Hong Kong Index. Pour obtenir plus d'informations sur ESR, veuillez consulter le site www.esr.com

1 Au 31 décembre 2023.

