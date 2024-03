Déclaration du ministre de la Santé sur les thérapies de remplacement de la nicotine





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - En tant que ministre de la Santé, je suis extrêmement préoccupé par la popularité croissante et l'utilisation récréative des thérapies de remplacement de la nicotine, particulièrement les sachets de nicotine, chez les jeunes. La nicotine est une substance qui crée une forte dépendance, et les enfants et les adolescents sont très vulnérables aux effets nocifs de la nicotine. Des quantités excessives de nicotine peuvent provoquer une surdose ou un empoisonnement grave, pouvant mener à une insuffisance respiratoire et à la mort.

Les thérapies de remplacement de la nicotine constituent un outil important pour aider les adultes à arrêter de fumer, mais nous devons être clairs : il s'agit de produits de santé qui peuvent avoir de graves conséquences s'ils sont mal utilisés ou s'ils sont utilisés par des personnes qui ne fument pas. Toute entreprise qui induit les consommateurs en erreur quant à l'utilisation de ces produits ou qui les commercialise auprès des jeunes et des non-fumeurs en subira les conséquences.

Il est devenu évident que la réglementation de ces produits présente des lacunes et des faiblesses. C'est pourquoi Santé Canada propose des mécanismes législatifs et réglementaires à court terme ayant pour but de mettre en place des mesures urgentes visant à réduire l'accessibilité et l'attrait de ces produits pour les jeunes, notamment en imposant des restrictions au niveau de la publicité, des arômes et des points de vente. Ces mesures nous permettront également de mieux nous préparer aux autres produits qui apparaissent sur le marché international, tels que les cure-dents à la nicotine.

Santé Canada a publié un avis public soulignant l'importance de n'utiliser que les sachets de nicotine autorisés, conformément aux instructions reçues pour cesser de fumer, et de ne pas utiliser de sachets de nicotine dont la vente n'a pas été autorisée au Canada.

Il s'agit d'un grave problème national auquel on ne peut s'attaquer seul. Nous travaillons avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour explorer des mesures complémentaires. Je salue les mesures positives prises en Colombie-Britannique et au Québec pour réduire l'accès des jeunes au tabac en exigeant que les sachets de nicotine soient vendus dans les pharmacies.

Nous nous entretenons également avec nos partenaires internationaux, dont la Food and Drug Administration des États-Unis, qui observent des problèmes semblables avec les produits à base de nicotine, y compris des produits que nous n'avons pas encore vus au Canada.

Protéger les jeunes des effets nocifs de la nicotine et prévenir les dépendances sont des priorités de santé publique pour le gouvernement du Canada. Nous nous engageons à mettre en place des mesures solides pour protéger les jeunes, tout en maintenant la disponibilité de ces produits pour aider les adultes à arrêter de fumer.

L'honorable Mark Holland, C.P., député

Ministre de la Santé

20 mars 2024 à 18:32

