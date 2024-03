ALIMENTATION COUCHE-TARD ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024





Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 623,4 millions $, ou 0,65 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 737,4 millions $, ou 0,73 $ par action sur une base diluée, pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 s'est élevé à approximativement 625,0 millions $, comparativement à 741,0 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,65 $, représentant une diminution de 12,2 % par rapport à 0,74 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

a été de 1,6 %, étant donné un contrôle discipliné des coûts qui a plus que compensé les pressions inflationnistes. Importante croissance du réseau avec l'ajout de 2 175 sites de TotalEnergies SE en Europe , pour une contrepartie totale en espèces d'environ 3,4 milliards ? (3,8 milliards $) et de 112 sites de MAPCO aux États-Unis, pour une contrepartie totale en espèces de 468,6 millions $.

, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 3,4 milliards ? (3,8 milliards $) et de 112 sites de MAPCO aux États-Unis, pour une contrepartie totale en espèces de 468,6 millions $. Émission réussie de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens d'une valeur de 500,0 millions $ CA (371,7 millions $) et subséquemment à la fin du trimestre, émission réussie de billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains d'une valeur de 1,5 milliard $ et de billets de premier rang non garantis libellés en euro d'une valeur de 1,35 milliard ? (1,45 milliard $).

______________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

LAVAL, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Pour son troisième trimestre terminé le 4 février 2024, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 623,4 millions $, soit un bénéfice par action de 0,65 $ sur une base diluée, comparativement à 737,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit 0,73 $ par action sur une base diluée. Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024 ont été affectés par des frais d'acquisition de 5,6 millions $ avant impôts et par un gain de change net de 5,4 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2023 ont été affectés par des frais d'acquisition de 2,7 millions $ avant impôts et par une perte de change nette de 1,6 million $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 625,0 millions $, ou 0,65 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 741,0 millions $, ou 0,74 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une diminution du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 12,2 %. Cette diminution s'explique principalement par la baisse de la marge brute1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis et par la faiblesse de l'achalandage alors qu'une partie de nos clients demeure affectée par des conditions économiques difficiles, partiellement contrebalancées par l'incidence favorable du programme de rachat d'actions et par la contribution des acquisitions, qui s'élève à environ 27,0 millions $. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

« Alors que nous continuons de faire face à un climat actuel d'instabilité économique, en particulier aux États-Unis, nous restons dédiés à apporter de la valeur à nos clients et à leur faciliter la vie grâce à une sélection croissante de marques privées, au déploiement continu de notre programme de fidélité Inner Circle et à la récurrence de nos journées Essence En Folie. Ces offres proposent des récompenses importantes et une valeur intéressante, en particulier à certains de nos clients qui font face à des contraintes financières. Cependant, comme notre entreprise est extrêmement diversifiée à travers le monde, nous sommes très confiants dans sa résilience prouvée et dans notre capacité à exécuter notre stratégie basée sur nos facteurs de différenciation pour nos clients et à maximiser les avantages liés à l'ampleur de notre organisation », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

« Nous sommes ravis de la croissance significative de notre réseau ce trimestre. En janvier, nous avons finalisé l'acquisition de certains actifs européens en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies, avons fait notre entrée dans quatre nouveaux pays, et avons accueilli près de 22 000 nouveaux membres et 2 175 sites au sein de la famille Couche-Tard. Nous possédons un bilan solide en matière d'intégrations réussies et de réalisations de synergies et sommes ravis de la façon dont la transition progresse. Nous avons identifié des leaders locaux, ouvert notre premier site de marque Circle K à Berlin et travaillons en étroite collaboration avec nos nouvelles équipes très engagées. Nous avons également bien progressé dans l'intégration de nos 112 sites MAPCO et nous continuons de développer notre réseau par la construction de nouveaux magasins », a conclu Brian Hannasch.

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a déclaré: « Notre engagement envers un contrôle rigoureux des coûts opérationnels a conduit à une diminution normalisées des frais d'exploitation1 de 1,6 %, une performance qui est largement meilleure que la moyenne pondérée de l'inflation affectant nos opérations commerciales. Cette réalisation remarquable au cours du trimestre met en évidence notre engagement en faveur de la prudence financière et de l'excellence opérationnelle, malgré un contexte de défis économiques généralisés. L'un des faits saillants de nos initiatives en matière de structure du capital ce trimestre, a été l'émission de nouveaux billets de premier rang non garantis, libellés en dollars canadiens d'un montant de 500,0 millions $ ayant une maturité de 5 ans. Subséquemment à la fin du trimestre, nous avons également émis des billets non garantis libellés en dollars américains et en euros, totalisant 1,5 milliard $ et 1,35 milliard ? , respectivement, répartis en plusieurs tranches. Ces actions financières soigneusement planifiées renforcent notre structure de capital et nous mettent sur une voie solide pour exécuter avec succès notre stratégie 10 pour gagner. »

La société a annoncé aujourd'hui que M. Daniel Rabinowicz se retire de son conseil d'administration avec effet le 20 mars 2024. « Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Daniel pour sa grande contribution à Couche-Tard au cours de son mandat de plus de 10 ans, notamment à titre de membre du comité des ressources humaines et de la régie d'entreprise. L'entreprise a grandement bénéficié de sa vaste expertise et de sa perspicacité et nous lui souhaitons une retraite des plus agréables », a déclaré Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard.

Événements importants du troisième trimestre de l'exercice 2024

Au cours du troisième trimestre et des trois premiers trimestres de l'exercice 2024, nous avons racheté 3,1 millions et 21,3 millions d'actions, pour des montants de 175,9 millions $ et 1,1 milliard $, respectivement.

Le 25 janvier 2024, nous avons émis des billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens totalisant 500,0 millions $ CA (371,7 millions $) avec un taux de coupon de 4,60 %, un taux effectif de 4,74 % et venant à échéance le 25 janvier 2029. Le produit net de 369,4 millions $ de cette émission a été utilisé pour rembourser partiellement des sommes empruntées au titre de notre facilité d'acquisition.

Le 12 février 2024, subséquemment la fin du trimestre, nous avons émis des billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains totalisant 1,5 milliard $, comprenant une tranche de 900,0 millions $ avec un taux de coupon de 5,27 % et venant à échéance en 2034, ainsi qu'une tranche de 600,0 millions $ avec un taux de coupon de 5,62 % et venant à échéance en 2054. Nous avons également émis des billets de premier rang non garantis libellés en euros totalisant 1,35 milliard ? (1,45 milliard $), composé d'une tranche de 700,0 millions ? (754,0 millions $) avec un taux de coupon de 3,65 % et venant à échéance en 2031, ainsi qu'une tranche de 650,0 millions ? (700,2 millions $) avec un taux de coupon de 4,01 % et venant à échéance en 2036. Nous avons utilisé le produit net de ces émissions pour rembourser des sommes empruntées au titre de notre facilité d'acquisition.

Acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE

Le 28 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, nous avons réalisé l'acquisition de 2 175 sites de TotalEnergies SE pour une contrepartie totale en espèces d'approximativement 3,4 milliards ? (3,8 milliards $), incluant des ajustements préliminaires, et assujettie à des ajustements postérieurs à la clôture. Les actifs en lien avec le commerce de détail inclus dans la transaction couvrent 1 191 sites en Allemagne, 562 sites en Belgique, 378 sites aux Pays-Bas, et 44 sites au Luxembourg , dont 1 492 sites sont détenus de façon corporative et 683 sites sont détenus par des exploitants indépendants. Pour les mêmes sites inclus dans la transaction, 19 % sont opérés de façon corporative alors que 81 % sont opérés par des exploitants indépendants. La transaction comprend 100 % des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies SE en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu'une participation majoritaire de 60 % pour les entités belges et luxembourgeoises (collectivement « Circle K Belgium SA »).

le 3 janvier 2024, les résultats, le bilan et les flux de trésorerie des sites acquis sont inclus dans nos états financiers consolidés. Les bénéfices attribuables aux autres actionnaires de Circle K Belgium SA sont présentés en tant que Bénéfice net attribuable aux participants ne donnant pas le contrôle. Nous prévoyons que nos synergies 1 associées à l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE atteindront 170,0 millions ? (187,0 millions $) au cours des 5 années suivant la transaction. Ces synergies 1 devraient découler principalement de l'amélioration des activités d'accommodation ainsi que de la réduction des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration.

Afin de financer l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE et les frais d'acquisition afférents, nous avons conclu une nouvelle entente de crédit consistant en une facilité de crédit non renouvelable d'acquisition d'un montant maximal total de 1,75 milliard $ et de 1,5 milliard ? (la « facilité d'acquisition »). Au 4 février 2024, un montant total de 3,0 milliards $ était utilisé et le taux d'intérêt effectif moyen pondéré de la dette en circulation au titre de la facilité d'acquisition était de 5,78 %. Subséquemment à la fin du trimestre et suite à l'émission de billets de premier rang non garantis, cette facilité d'acquisition a été entièrement remboursée.

Précédent l'acquisition, afin de mitiger le risque de change associé à l'euro, nous avons conclu des contrats de change à terme euro / dollar américain avec des institutions financières pour une portion de la contrepartie, représentant 1,9 milliard ?. En lien avec la clôture de la transaction, les contrats de change à terme ont été réglés pour une contrepartie nette de 16,6 millions $.

__________________________ 1 Les synergies anticipées constituent des informations prospectives et visent à illustrer les avantages supplémentaires attendus de ces transactions. Elles peuvent ne pas répondre à d'autres besoins. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ».

Autres changements dans notre réseau au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024

Le 1 er novembre 2023, nous avons réalisé l'acquisition de 112 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque MAPCO et situés dans les États de l' Alabama , de la Géorgie, du Kentucky , du Mississippi et du Tennessee , aux États-Unis. L'acquisition comprend également des terrains excédentaires et une flotte logistique. La transaction a été réglée pour une contrepartie de 468,6 millions $, assujettie à des ajustements postérieurs à la clôture, et a été financée au moyen de notre trésorerie disponible ainsi que de notre programme de papier commercial aux États-Unis.

Nous avons complété la construction de 16 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 2 magasins, ce qui porte le total à 60 magasins depuis le début de l'exercice 2024. Au 4 février 2024, 39 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire des mouvements dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 16 semaines terminée le 4 février 2024(1) :



Période de 16 semaines terminée le 4 février 2024 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 9 938

336

793

1 254

12 321 Acquisitions 538

1 083

683

--

2 304 Ouvertures / constructions / ajouts 16

--

9

19

44 Fermetures / dispositions / retraits (30)

(1)

(9)

(34)

(74) Conversions de magasins 1

(3)

--

2

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 463

1 415

1 476

1 241

14 595 Magasins Circle K exploités sous licence















2 120 Nombre total de magasins dans le réseau















16 715 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 175

--

84

--

1 259

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100%, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50%.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le

4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Moyenne pour la période(1)







Dollar canadien 0,7375 0,7388 0,7418 0,7577 Couronne norvégienne 0,0934 0,0991 0,0938 0,1005 Couronne suédoise 0,0949 0,0942 0,0937 0,0959 Couronne danoise 0,1451 0,1394 0,1453 0,1386 Zloty 0,2470 0,2201 0,2431 0,2189 Euro 1,0824 1,0368 1,0837 1,0307 Dollar de Hong Kong 0,1280 0,1279 0,1278 0,1276

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 4 février 2024 et le 29 janvier 2023, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février 2024 29 janvier

2023 Variation % 4 février 2024 29 janvier

2023 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 3 569,3 3 541,6 0,8 9 511,3 9 349,5 1,7 Europe et autres régions 787,5 713,0 10,4 1 980,4 1 801,0 10,0 Canada 682,8 706,6 (3,4) 1 937,5 1 955,0 (0,9) Total des revenus tirés des marchandises et services 5 039,6 4 961,2 1,6 13 429,2 13 105,5 2,5 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 8 737,7 9 411,5 (7,2) 24 322,6 27 328,9 (11,0) Europe et autres régions 3 918,5 3 475,5 12,7 8 769,4 9 288,9 (5,6) Canada 1 676,8 1 828,2 (8,3) 4 632,1 4 943,1 (6,3) Total des ventes de carburant pour le transport routier 14 333,0 14 715,2 (2,6) 37 724,1 41 560,9 (9,2) Autres revenus(2) :











États-Unis 11,0 14,2 (22,5) 28,7 32,4 (11,4) Europe et autres régions 227,5 343,2 (33,7) 461,0 859,3 (46,4) Canada 10,9 21,3 (48,8) 27,8 34,2 (18,7) Total des autres revenus 249,4 378,7 (34,1) 517,5 925,9 (44,1) Total des ventes 19 622,0 20 055,1 (2,2) 51 670,8 55 592,3 (7,1) Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











États-Unis 1 179,8 1 175,5 0,4 3 230,8 3 148,3 2,6 Europe et autres régions 309,0 266,1 16,1 777,8 685,9 13,4 Canada 233,5 228,2 2,3 654,3 642,1 1,9 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 722,3 1 669,8 3,1 4 662,9 4 476,3 4,2 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis 1 191,8 1 265,9 (5,9) 3 330,8 3 355,3 (0,7) Europe et autres régions 311,2 252,8 23,1 761,6 775,3 (1,8) Canada 162,6 163,5 (0,6) 437,1 420,8 3,9 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 665,6 1 682,2 (1,0) 4 529,5 4 551,4 (0,5) Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :











États-Unis 11,0 14,2 (22,5) 28,7 32,4 (11,4) Europe et autres régions 33,3 23,6 41,1 72,2 61,8 16,8 Canada 9,3 10,7 (13,1) 23,1 21,6 6,9 Marge brute totale sur les autres revenus 53,6 48,5 10,5 124,0 115,8 7,1 Marge brute totale(3) 3 441,5 3 400,5 1,2 9 316,4 9 143,5 1,9 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 975,3 1 916,1 3,1 4 882,7 4 747,2 2,9 Perte (gain) sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs 1,4 (4,9) (128,6) (1,9) (38,3) (95,0) Amortissement et perte de valeur 537,5 463,2 16,0 1 267,6 1 136,3 11,6 Bénéfice d'exploitation 927,3 1 026,1 (9,6) 3 168,0 3 298,3 (4,0) Frais financiers nets 130,3 82,5 57,9 248,0 207,7 19,4 Bénéfice net 624,4 737,4 (15,3) 2 277,7 2 420,2 (5,9) Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,0) -- (100,0) (1,0) -- (100,0) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 623,4 737,4 (15,5) 2 276,7 2 420,2 (5,9) Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,65 0,73 (11,0) 2,35 2,38 (1,3) Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,65 0,73 (11,0) 2,35 2,38 (1,3) Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,65 0,74 (12,2) 2,32 2,41 (3,7)



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février 2024 29 janvier 2023 Variation % 4 février 2024 29 janvier 2023 Variation % Autres données d'exploitation :











Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











Consolidé 34,2 % 33,7 % 0,5 34,7 % 34,2 % 0,5 États-Unis 33,1 % 33,2 % (0,1) 34,0 % 33,7 % 0,3 Europe et autres régions 39,2 % 37,3 % 1,9 39,3 % 38,1 % 1,2 Canada 34,2 % 32,3 % 1,9 33,8 % 32,8 % 1,0 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(4) :











États-Unis(5)(6) (1,5 %) 4,8 %

-- % 4,6 %

Europe et autres régions(3)(7) (0,3 %) 3,5 %

0,7 % 3,1 %

Canada(5)(6) (1,2 %) 2,3 %

2,1 % (0,1 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis (cents par gallon) 43,19 46,85 (7,8) 47,22 48,21 (2,1) Europe et autres régions (cents par litre) 8,56 8,01 6,9 8,94 9,79 (8,7) Canada (cents CA par litre) 12,99 12,52 3,8 13,27 12,96 2,4 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 759,2 2 702,2 2,1 7 053,6 6 959,4 1,4 Europe et autres régions (millions de litres) 3 634,8 3 157,0 15,1 8 520,3 7 922,0 7,6 Canada (millions de litres) 1 696,9 1 769,0 (4,1) 4 439,4 4 286,5 3,6 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable(5) :











États-Unis (0,8 %) (2,3 %)

(0,6 %) (2,7 %)

Europe et autres régions(7) (1,9 %) (1,2 %)

(1,5 %) (3,5 %)

Canada 0,2 % 0,5 %

3,1 % (1,8 %)



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au 4 février 2024 Au 30 avril 2023(8) Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 36 243,6 29 058,4 7 185,2 Dettes portant intérêt(3) 14 690,6 9 473,6 5 217,0 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 13 299,5 12 564,5 735,0 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,51 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement 2,19 : 1 1,50 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 23,2 % 24,7 %

Rendement des capitaux investis 14,9 % 17,5 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente de carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour les moteurs stationnaires. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions n'incluent pas les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE. (8) L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour l'acquisition de True Blue Car Wash LLC.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 19,6 milliards $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, en baisse de 433,1 millions $, soit une diminution de 2,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, à un volume de carburant vendu moins élevé pour le secteur de l'aviation suite à un changement du modèle d'affaires, ainsi qu'à la faiblesse de l'achalandage alors qu'une partie de nos clients demeure affectée par des conditions économiques difficiles, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions et par l'effet positif net d'environ 144,0 millions $ de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, notre chiffre d'affaires a diminué de 3,9 milliards $, ou 7,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023, principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier et à un volume de carburant vendu moins élevé pour le secteur de l'aviation suite à un changement du modèle d'affaires, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions ainsi que par l'effet positif net d'environ 128,0 millions $ de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 5,0 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2024, soit une augmentation de 78,4 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 16,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 62,0 millions $, ou 1,2 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à environ 167,0 millions $, partiellement contrebalancée par la faiblesse de l'achalandage. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont diminué de 1,5 % aux États-Unis, de 0,3 % en Europe et autres régions[5] et de 1,2 % au Canada, tous affectés par les contraintes sur les dépenses discrétionnaires dues à des conditions économiques difficiles, ainsi que par un déclin continu dans la catégorie des cigarettes, en partie compensés par la croissance de la catégorie des autres produits du tabac.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 323,7 millions $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 2,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable sont demeurées stables aux États-Unis et ont augmenté de 0,7 % en Europe et autres régions1 et de 2,1 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 14,3 milliards $, soit une diminution de 382,2 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 116,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 498,0 millions $, ou 3,4 %, est attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, qui a eu un impact négatif d'approximativement 1,4 milliard $, et à la faiblesse de l'achalandage, en partie contrebalancée par la contribution des acquisitions, qui s'élève à environ 1,1 milliard $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,8 % aux États-Unis et de 1,9 % en Europe et autres régions. Au cours du trimestre, la demande de carburant pour le transport routier a continué d'être défavorablement impactée par des conditions macroéconomiques difficiles. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont augmenté de 0,2 % au Canada.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué de 3,8 milliards $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 98,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,6 % aux États-Unis, de 1,5 % en Europe et autres régions, et ont augmenté de 3,1 % au Canada.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 4e 1er 2e 3? Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 4 février 2024











États-Unis (dollars US par gallon) 3,52 3,52 3,76 3,18 3,47

Europe et autres régions (cents US par litre) 109,77 98,02 108,87 112,53 107,97

Canada (cents CA par litre) 137,66 142,77 152,03 136,26 141,83 Période de 52 semaines terminée le 29 janvier 2023











États-Unis (dollars US par gallon) 3,94 4,61 3,84 3,50 3,94

Europe et autres régions (cents US par litre) 120,84 129,11 117,39 113,55 121,16

Canada (cents CA par litre) 150,30 179,15 149,55 143,32 154,70

Autres revenus

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, le total des autres revenus s'est élevé à 249,4 millions $, soit une diminution de 129,3 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 13,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 142,0 millions $, ou 37,5 %, est principalement attribuable à une diminution des ventes pour le secteur de l'aviation suite à un changement du modèle d'affaires, ainsi qu'à la diminution des prix de vente pour nos autres produits du carburant, ce qui a eu un impact minimal sur la marge brute1.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, le total des autres revenus s'est élevé à 517,5 millions $, soit une diminution de 408,4 millions $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 32,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 440,0 millions $, ou 47,5 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 3,4 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2024, en hausse de 41,0 millions $, ou 1,2 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, ainsi qu'à l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères d'environ 12,0 millions $, partiellement contrebalancée par la baisse de la marge brute sur le carburant pour le transport routier et la faiblesse de l'achalandage.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, notre marge brute a augmenté de 172,9 millions $, ou 1,9 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, à la croissance organique de nos activités d'accommodation ainsi qu'à l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères d'environ 3,0 millions $, en partie contrebalancée par la diminution des marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,7 milliard $, soit une augmentation de 52,5 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 5,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 48,0 millions $, ou 2,9 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui totalise environ 75,0 millions $, partiellement contrebalancée par la faiblesse de l'achalandage. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 33,1 %, a augmenté de 1,9 % au Canada pour s'établir à 34,2 %, principalement en raison de nos initiatives en matière de tarification, et a augmenté de 1,9 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, impacté favorablement par un mix de produits différent.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 4,7 milliards $, soit une augmentation de 186,6 millions $ par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 1,0 million $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,3 % aux États-Unis pour s'établir à 34,0 %, de 1,2 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,3 %, et de 1,0 % au Canada pour s'établir à 33,8 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,7 milliard $, soit une diminution de 16,6 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 7,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 24,0 millions $, ou 1,4 %, est principalement attribuable à la baisse de la marge brute1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis, en partie contrebalancée par la contribution des acquisitions, qui totalise environ 83,0 millions $. Notre marge brute unitaire[7] sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis s'est établie à 43,19 ¢ par gallon, soit une baisse de 3,66 ¢ par gallon, principalement attribuable à la volatilité du marché mondial du carburant, tandis qu'au Canada, elle s'est établie à 12,99 ¢ CA par litre, soit une hausse de 0,47 ¢ CA par litre. En Europe et autres régions, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,56 ¢ US par litre, soit une hausse de 0,55 ¢ US par litre. Malgré la légère baisse par rapport aux niveaux précédents, les marges brutes unitaires1 sur le carburant sont demeurées solides à travers notre réseau.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 4,5 milliards $, soit une diminution de 21,9 millions $ par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 5,0 millions $. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier a été de 47,22 ¢ par gallon aux États-Unis, de 8,94 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et de 13,27 ¢ CA par litre au Canada.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 4e 1er 2e 3e Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 4 février 2024









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 46,43 51,26 51,15 44,38 48,02 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,17 6,13 6,04 5,77 6,01 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 40,26 45,13 45,11 38,61 42,01 Période de 52 semaines terminée le 29 janvier 2023









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 47,55 50,95 51,11 48,39 49,45 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,61 7,21 6,53 6,20 6,61 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 40,94 43,74 44,58 42,19 42,84

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 du carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 4e 1er 2e 3e Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 4 février 2024









Europe et autres régions (cents US par litre) 10,60 8,21 10,20 8,56 9,31 Canada (cents CA par litre) 12,13 13,25 13,63 12,99 12,99 Période de 52 semaines terminée le 29 janvier 2023









Europe et autres régions (cents US par litre) 7,51 12,26 9,76 8,01 9,23 Canada (cents CA par litre) 13,41 14,04 12,55 12,52 13,05

Généralement, les marges du carburant pour le transport routier peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, nos marges brutes sur les autres revenus ont été de 53,6 millions $ et de 124,0 millions $, une augmentation de 5,1 millions $ et 8,2 millions $, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact significatif sur la marge brute pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, les frais d'exploitation ont augmenté de 3,1 % et de 2,9 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2023. La diminution normalisée des frais d'exploitation1 était de 1,6 % et la croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de de 0,9 %, respectivement, tels que présentés dans le tableau suivant :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le

4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 3,1 % 6,4 % 2,9 % 7,9 % Ajustements :







Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (4,8 %) (0,9 %) (2,9 %) (0,9 %) Diminution (augmentation) générée par la variation des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions 0,7 % (0,8 %) 1,0 % (2,1 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (0,4 %) 3,1 % -- % 2,9 % Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (0,2 %) -- % (0,1 %) (0,1 %) (Diminution) croissance normalisée des frais d'exploitation1 (1,6 %) 7,8 % 0,9 % 7,7 %

La diminution normalisée des frais d'exploitation1 pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 est principalement attribuable aux efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses, incluant l'efficacité de notre main d'oeuvre dans nos magasins. Notre contrôle des dépenses est souligné par une diminution normalisée des frais d'exploitation1 attribuable à un contrôle discipliné des coûts qui a plus que compensé les pressions inflationnistes, l'impact des coûts liés à la hausse des salaires minimums, ainsi qu'aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques.

La croissance normalisée des frais d'exploitation1 pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 est principalement attribuable à l'impact des coûts liés à la hausse des salaires minimums, aux pressions inflationnistes, ainsi qu'aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, partiellement contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses, incluant l'efficacité de notre main d'oeuvre dans nos magasins. Notre contrôle des dépenses est souligné par une croissance normalisée des frais d'exploitation1 qui est demeurée inférieure à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, le BAIIA s'est chiffré à 1,5 milliard $, soit une diminution de 21,4 millions $, ou 1,4 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l'exercice 2024 a diminué de 18,5 millions $, ou 1,2 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à la baisse de la marge brute1 sur le carburant pour le transport routier et la faiblesse de l'achalandage alors qu'une partie de nos clients est affectée par des conditions économiques difficiles, partiellement contrebalancé par la contribution des acquisitions, qui s'élève à environ 65,0 millions $, la baisse des frais d'exploitation, ainsi que par la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères, ce qui a eu un impact positif net d'environ 6,0 millions $.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2024, le BAIIA s'est chiffré à 4,5 milliards $, soit une augmentation de 15,0 millions $, ou 0,3 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. Le BAIIA ajusté pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 a augmenté de 19,1 millions $, ou 0,4 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, ainsi qu'à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancées par la diminution de la marge brute1 sur le carburant pour le transport routier. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 2,0 millions $.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, notre dépense d'amortissement a augmenté de 74,3 millions $ comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact significatif sur l'amortissement. L'augmentation est principalement attribuable aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions, aux remplacements d'équipements, ainsi qu'à l'amélioration continue de notre réseau.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, notre dépense d'amortissement a augmenté de 131,3 millions $, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact favorable net d'environ 2,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 133,0 millions $, ou 11,7 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre, partiellement contrebalancée par l'impact de la perte de valeur sur notre participation dans Fire & Flower Holdings Corp de 23,9 millions $ au cours de l'année comparable.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 ont totalisé 130,3 millions $ et 248,0 millions $, respectivement, soit une augmentation de 47,8 millions $ et de 40,3 millions $, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2023. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 4 février 2024 29 janvier 2023 Variation 4 février 2024 29 janvier 2023 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 130,3 82,5 47,8 248,0 207,7 40,3 Expliqués par :











Gain (perte) de change net 5,4 (1,6) 7,0 11,4 (1,1) 12,5 Variation de la juste valeur d'instruments financiers et amortissement des écarts reportés -- (0,1) 0,1 (11,8) 0,9 (12,7) Ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps de taux d'intérêt à départ différé -- -- -- 32,9 -- 32,9 Variation résiduelle 135,7 80,8 54,9 280,5 207,5 73,0

La variation résiduelle pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 est principalement due à une dette moyenne à court terme et long terme plus élevée en lien avec nos récentes acquisitions, ainsi qu'à des taux d'intérêts plus élevés, partiellement contrebalancée par l'augmentation des revenus d'intérêts.

Impôts sur les bénéfices

Le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 affichent un taux d'imposition de 22,0 % et 22,6 %, respectivement, comparativement à 21,9 % pour les périodes correspondantes de l'exercice 2023. Ces augmentations sont principalement attribuables à l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du troisième trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à 623,4 millions $, comparativement à 737,4 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, soit une diminution de 114,0 millions $, ou 15,5 %. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,65 $, comparativement à 0,73 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 5,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du troisième trimestre de l'exercice 2024.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à approximativement 625,0 millions $, comparativement à 741,0 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, soit une diminution de 116,0 millions $, ou 15,7 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,65 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 0,74 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une diminution de 12,2 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société des trois premiers trimestres de l'exercice 2024 s'est chiffré à 2,3 milliards $, soit une diminution de 143,5 millions $, ou 5,9 %, par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 2,35 $, comparativement à 2,38 $ pour l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 5,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 s'est chiffré à 2,3 milliards $, soit une baisse de 199,0 millions $, ou 8,1 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué[10] s'est chiffré à 2,32 $ pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, comparativement à 2,41 $ pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2023, soit une diminution de 3,7 %.

Dividendes

Lors de sa réunion du 20 mars 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 17,5 ¢ CA par action pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 aux actionnaires inscrits le 1er avril 2024 et a approuvé son paiement pour le 15 avril 2024. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier;

Croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l' Europe et autres régions;

et autres régions; Bénéfice net ajusté par action dilué;

Ratio d'endettement;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures sont aussi présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La marge brute se compose du chiffre d'affaires moins le coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du chiffre d'affaires et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la marge brute :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Chiffre d'affaires 19 622,0 20 055,1 51 670,8 55 592,3 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 16 180,5 16 654,6 42 354,4 46 448,8 Marge brute 3 441,5 3 400,5 9 316,4 9 143,5

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la marge brute sur les marchandises et services divisée par les revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des ventes et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Ventes de carburant pour le transport routier 2 273,7 2 475,2 6 242,0 6 517,7 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 2 053,3 2 253,7 5 653,1 5 962,2 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 220,4 221,5 588,9 555,5 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 696,9 1 769,0 4 439,4 4 286,5 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 12,99 12,52 13,27 12,96

Croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation »). La croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance (diminution) des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, et les frais d'acquisition, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance (diminution) des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 16 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février

2024 29 janvier

2023 Variation 29 janvier

2023 30 janvier

2022 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 1 975,3 1 916,1 3,1 % 1 916,1 1 801,3 6,4 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (92,4) -- (4,8 %) (16,4) -- (0,9 %) Diminution (augmentation) générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions 12,7 -- 0,7 % (15,2) -- (0,8 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (7,4) -- (0,4 %) 56,2 -- 3,1 % (Augmentation) diminution nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (2,9) -- (0,2 %) 0,5 -- -- (Diminution) croissance normalisée des frais d'exploitation 1 885,3 1 916,1 (1,6 %) 1 941,2 1 801,3 7,8 %



Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février

2024 29 janvier

2023 Variation 29 janvier

2023 30 janvier

2022 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 4 882,7 4 747,2 2,9 % 4 747,2 4 400,7 7,9 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (138,6) -- (2,9 %) (40,7) -- (0,9 %) Diminution (augmentation) générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions 50,5 -- 1,0 % (92,6) -- (2,1 %) Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (4,1) -- (0,1 %) (3,4) -- (0,1 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (1,4) -- -- % 130,1 -- 2,9 % Croissance normalisée des frais d'exploitation 4 789,1 4 747,2 0,9 % 4 740,6 4 400,7 7,7 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 16 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février

2024 29 janvier

2023 29 janvier

2023 30 janvier

2022 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 787,5 713,0 713,0 715,9 Ajustements :







Revenus de services (78,7) (61,3) (61,3) (61,4) Effet net de change -- 15,3 -- (55,2) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (78,6) (9,2) (27,9) (2,8) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 73,7 48,2 92,8 95,7 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 703,9 706,0 716,6 692,2 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions (0,3 %)

3,5 %





Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février

2024 29 janvier

2023 29 janvier

2023 30 janvier 2022 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 1 980,4 1 801,0 1 801,0 1 857,7 Ajustements :







Revenus de services (176,0) (140,0) (140,0) (147,2) Effet net de change -- 38,0 -- (160,5) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (120,3) (39,1) (68,8) (38,0) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 236,2 247,4 257,4 281,7 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1 920,3 1 907,3 1 849,6 1 793,7 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 0,7 %

3,1 %



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices, les frais financiers nets et l'amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Bénéfice net 624,4 737,4 2 277,7 2 420,2 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 176,2 206,7 664,5 678,6 Frais financiers nets 130,3 82,5 248,0 207,7 Amortissement et perte de valeur 537,5 463,2 1 267,6 1 136,3 BAIIA 1 468,4 1 489,8 4 457,8 4 442,8 Ajustements :







Frais d'acquisition 5,6 2,7 13,3 9,2 BAIIA ajusté 1 474,0 1 492,5 4 471,1 4 452,0

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, tels que l'ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps de taux d'intérêt à départ différé et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Veuillez prendre note que les changements dans la composition de cette mesure relative aux bénéfices net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment visent à refléter l'impact de l'ajout des participations ne donnant pas le contrôle au cours du trimestre. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le 4 février 2024 29 janvier 2023 4 février 2024 29 janvier 2023 Bénéfice net attribuable aux actionnaire de la société 623,4 737,4 2 276,7 2 420,2 Ajustements :







Frais d'acquisition 5,6 2,7 13,3 9,2 (Gain) perte de change net (5,4) 1,6 (11,4) 1,1 Ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps de taux d'intérêt à départ différé -- -- (32,9) -- Perte de valeur sur notre participation dans Fire & Flower -- -- 2,0 23,9 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 1,4 (0,7) 7,3 (0,4) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 625,0 741,0 2 255,0 2 454,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 963,8 1 005,9 970,1 1 017,3 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,65 0,74 2,32 2,41

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » ci-dessous.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque, et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 4 février 2024 Au 30 avril 2023[11] Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 2 162,9 0,7 Portion à court terme des obligations locatives 503,2 438,1 Dette à long terme 8 376,0 5 888,3 Obligations locatives 3 648,5 3 146,5 Dette portant intérêt 14 690,6 9 473,6 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 036,1) (834,2) Dette nette portant intérêt 13 654,5 8 639,4 Capitaux propres attribuable aux actionnaires de la société 13 299,5 12 564,5 Dette nette portant intérêt 13 654,5 8 639,4 Capitalisation totale 26 954,0 21 203,9 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,51 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté et l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE pour la période de 53 semaines terminée le 4 février 2023. Veuillez prendre note que le changement dans la composition de cette mesure relative à l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE vise, comme décrit dans les remarques d'ouverture de cette section, à refléter l'impact des acquisitions jugées significatives dans notre capacité à couvrir nos obligations de financement nettes pour la période où les obligations de financement liées aux acquisitions sont incluses dans la dette nette portant intérêt.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, ainsi que l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 4 février 2024 30 avril 20231 Dette nette portant intérêt 13 654,5 8 639,4 BAIIA ajusté 5 794,5 5 775,4 Ajustements pro forma(1) 445,9 -- BAIIA ajusté et ajustements pro forma 6 240,4 5 775,4 Ratio d'endettement 2,19 : 1 1,50 : 1

(1) Représente l'estimation du BAIIA pré-acquisition des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE du 30 janvier 2023 à la date d'acquisition, ainsi que l'impact estimé des synergies découlant de la transaction pour cette même période. Le BAIIA utilisé pour déterminer cet ajustement provient d'informations financières non auditées. Pour des informations supplémentaires sur les synergies attendues, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ».

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 53 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février 2024 30 avril 2023 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 2 947,4 3 090,9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 12 074,4 12 437,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 13 299,5 12 564,5 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 12 687,0 12 501,1 Rendement des capitaux propres 23,2 % 24,7 %

_________________________ 1 L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour l'acquisition de True Blue Car Wash LLC.

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le bénéfice net plus les impôts sur les bénéfices et les frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 53 semaines et les ajustements pro forma et ii) du solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 53 semaines. Veuillez prendre note que le changement dans la composition de cette mesure relative à l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE vise, comme décrit dans les remarques d'ouverture de cette section, à refléter l'impact des acquisitions jugées significatives dans notre capacité à générer du rendement à partir du montant total de capital investi dans nos opérations sur une base comparable étant donné que le capital utilisé lié à l'acquisition est inclus dans le solde de clôture des capitaux employés, mais pas dans le solde d'ouverture des capitaux employés et que le BAII associé n'est pas reflété tout au long de la période de 53 semaines terminée le 4 février 2024.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis, incluant l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 4 février 2024 30 avril 20231 Bénéfice net 2 948,4 3 090,9 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 824,1 838,2 Frais financiers nets 347,0 306,7 BAII 4 119,5 4 235,8 Ajustements pro forma(1) 249,0 -- BAII et ajustements pro forma 4 368,5 4 235,8 Capitaux employés - Solde d'ouverture(2) 23 498,8 24 001,0 Ajustements pro forma(3) 4 538,0 -- Capitaux employés - Solde d'ouverture et ajustements pro forma 28 036,8 24 001,0 Capitaux employés - Solde de clôture(2) 30 703,4 24 330,7 Capitaux employés moyens 29 370,1 24 165,9 Rendement des capitaux investis 14,9 % 17,5 %

(1) Représente l'estimation du BAII pré-acquisition des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE du 30 janvier 2023 à la date d'acquisition, ainsi que l'impact estimé des synergies et des dépenses en capital requises pour cette même période. Le BAII utilisé pour déterminer cet ajustement provient d'informations financières non auditées. Pour des informations supplémentaires sur les synergies attendues, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ».



(2) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes comptables IFRS, avec les capitaux employés:

(en millions de dollars US) Au 4 février 2024 Au 29 janvier 2023 Au 30 avril 20231 Au 24 avril 2022 Actifs totaux 36 243,6 28 320,7 29 058,4 29 591,6 Moins : passif à court terme (8 206,3) (5 272,0) (5 166,5) (6 017,4) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 2 162,9 0,8 0,7 1,4 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 503,2 449,3 438,1 425,4 Capitaux employés 30 703,4 23 498,8 24 330,7 24 001,0

(3) Représente l'impact estimé des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE sur le solde d'ouverture des capitaux employés, en utilisant la même méthodologie de calcul et basé sur les estimations préliminaires de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour cette acquisition à la date d'acquisition.

__________________________ 1 L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour l'acquisition de True Blue Car Wash LLC.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : h ttps://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'impact de l'incidence de l'évolution de la situation entourant à la fois les répercussions de la pandémie de COVID-19 et le conflit militaire actuel opposant l'Ukraine et la Russie, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Notre objectif de synergies repose entre autres sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses au sein de notre réseau, ainsi que sur notre capacité à combler l'écart, le cas échéant. Notre objectif de synergies repose également sur notre évaluation des contrats en cours dans les zones géographiques d'opérations et sur la manière dont nous espérons pouvoir renégocier ces contrats pour profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Enfin, notre objectif repose également sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en oeuvre de nos différentes initiatives. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webdiffusion sur les résultats le 21 mars 2024 à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 21 mars 2024, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 21 mars 2024 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/4a2SbBh pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste. Un système automatisé retournera l'appel automatiquement pour vous donner accès à la conférence téléphonique.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-888-390-0549 ou le numéro international 1-416-764-8682, suivi par le code d'accès 02403180#.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

