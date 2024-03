Avis - Respectez toujours le mode d'emploi des sachets de nicotine et n'utilisez pas de sachets de nicotine non homologués





le 20 mars 2024

Résumé

Produits : Sachets de nicotine (placés dans la bouche entre la gencive et la joue), aussi appelés pochettes de nicotine sans tabac, pochettes buccales de nicotine, sachets nicotinés ou sachets nicotiniques.

Sachets de nicotine (placés dans la bouche entre la gencive et la joue), aussi appelés pochettes de nicotine sans tabac, pochettes buccales de nicotine, sachets nicotinés ou sachets nicotiniques. Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : L'utilisation de sachets de nicotine est autorisée seulement pour aider les adultes à arrêter de fumer. Les sachets de nicotine ne devraient pas être consommés à des fins récréatives, par des non-fumeurs, par des personnes de moins de 18 ans ni par d'autres personnes vulnérables aux effets toxiques de la nicotine. N'achetez pas et n'utilisez pas de sachets de nicotine non homologués. Gardez les produits contenant de la nicotine hors de la portée des enfants et des adolescents en tout temps.

Produits visés

Santé Canada rappelle aux consommateurs, y compris aux parents et aux aidants qui prennent soin d'adolescents, que :

les sachets de nicotine et les thérapies de remplacement de la nicotine sont nocifs pour les jeunes;

si vous souhaitez arrêter de fumer, vous devriez n'utiliser que des sachets de nicotine homologués, et ce, selon le mode d'emploi pour les adultes âgés de 18 ans et plus;

vous ne devriez pas acheter ni utiliser de produits non homologués.

L'utilisation de sachets de nicotine est autorisée seulement comme thérapie de remplacement de la nicotine pour aider les adultes à arrêter de fumer.

L'utilisation de sachets de nicotine d'une manière autre que celle autorisée, ou l'utilisation de produits non homologués par Santé Canada, peut poser de graves risques pour la santé, dont un risque de dépendance et de surdose de nicotine.

Risques liés à la nicotine :

La nicotine est une substance puissante qui crée une forte dépendance. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables aux propriétés dépendogènes (capacité d'engendrer une dépendance) de la nicotine puisque le développement du cerveau se poursuit tout au long de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Même la consommation d'une petite quantité de nicotine peut accroître le risque de développer une future dépendance à la nicotine.

La consommation d'une quantité excessive de nicotine peut mener à une intoxication aiguë, entraînant des problèmes respiratoires graves, et dans les cas les plus graves, la mort. Les symptômes de surdose de nicotine incluent nausées, vomissements, troubles gastriques, fatigue, maux de tête intenses, étourdissements, graves brûlures d'estomac, sueurs froides, vision trouble, faiblesse, évanouissements, confusion mentale, arythmie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier), palpitations et douleurs thoraciques. Les effets secondaires les plus courants des produits contenant de la nicotine sont la constipation, la sécheresse de la bouche, la nervosité, les maux de tête, l'indigestion et les troubles du sommeil. La consommation simultanée de nombreux produits contenant de la nicotine, y compris des produits thérapeutiques de remplacement de la nicotine, ou de varénicline (médicament sur ordonnance pour arrêter de fumer), peut intensifier les effets indésirables de la nicotine.

Les dangers associés à l'utilisation de produits contenant de la nicotine sont particulièrement élevés pour les personnes hypersensibles à la nicotine, les personnes n'ayant jamais fumé ou ne fumant qu'à l'occasion, les personnes enceintes ou qui allaitent et les personnes ayant récemment eu des problèmes cardiaques (p. ex. infarctus, angine, arythmie) ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

N'utilisez que des sachets de nicotine homologués et respectez toujours le mode d'emploi :

Santé Canada n'a à ce jour homologué qu'un seul sachet de nicotine, qui contient 4 mg de nicotine par portion. Il s'agit de la quantité habituellement recommandée pour les adultes fumant 25 cigarettes ou plus par jour qui souhaitent arrêter de fumer.

Comme la plupart des thérapies de remplacement de la nicotine homologuées, ce produit est réglementé à titre de produit de santé naturel et est offert en vente libre dans la plupart des provinces et des territoires. Les thérapies de remplacement de la nicotine, y compris les sachets de nicotine, ne sont pas homologuées pour la consommation à des fins récréatives par des non-fumeurs ou par des personnes de moins de 18 ans.

Aucun sachet de nicotine contenant plus de 4 mg de nicotine par portion n'est homologué au Canada.

Santé Canada s'inquiète que certains produits thérapeutiques de remplacement de la nicotine, dont les sachets de nicotine, sont devenus populaires chez les jeunes et puissent entraîner des cas de dépendance. Même s'il existe déjà des exigences en place concernant l'étiquetage, l'emballage et la publicité de tous les produits thérapeutiques de remplacement de la nicotine pour indiquer que leur utilisation n'est autorisée qu'à des fins cliniques et pour limiter leur attrait pour les jeunes, Santé Canada cherche à mettre en place des mécanismes législatifs et réglementaires à des fins de protection.

N'achetez pas et n'utilisez pas de sachets de nicotine non homologués

Santé Canada continue de recevoir des signalements de vente de produits contenant de la nicotine non homologués dans des dépanneurs, des stations-service et d'autres commerces de détail au Canada, de même que sur Internet. Santé Canada n'a pas évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits contenant de la nicotine non homologués, et ces produits ne devraient pas être utilisés. Ils peuvent contenir des ingrédients dont la présence peut ne pas être indiquée sur l'étiquette, ce qui augmente le risque de réaction indésirable ou allergique grave, de même que le risque d'interaction avec d'autres médicaments et aliments.

Pour être légale au Canada, la vente de sachets de nicotine doit être autorisée par Santé Canada. L'étiquette des sachets de nicotine homologués doit porter un numéro de produit naturel (NPN) à huit chiffres. Santé Canada a déjà publié une mise en garde relative aux risques des sachets de nicotine non homologués pour la santé.

Prise de mesures contre les produits non homologués sur le marché canadien :

Le Ministère travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et les unités de santé publique provinciales et territoriales, afin d'empêcher que des produits à base de nicotine non homologués ne parviennent au public.

Les inspecteurs de Santé Canada continuent de travailler à l'identification et à la saisie des produits non homologués dans les points de vente au détail partout au Canada.

Les marchandises qui entrent au Canada sont examinées et inspectées en fonction du risque qu'elles représentent pour la santé, la sécurité et la sûreté de la population canadienne. Les colis contenant des produits de santé non conformes peuvent être saisis ou leur entrée dans le pays peut être refusée.

Le but de l'approche du Ministère en matière de conformité et d'application de la loi est d'atténuer le risque pour la population canadienne au moyen du degré d'intervention le mieux adapté à la situation.

Ce que doivent faire les consommateurs

N'utilisez que des sachets de nicotine homologués et respectez toujours le mode d'emploi.

N'achetez pas et n'utilisez pas de sachets de nicotine non homologués.

Gardez les produits contenant de la nicotine hors de la portée des enfants et des adolescents en tout temps.

Parlez à votre ado des risques de la consommation de nicotine, y compris des risques associés aux sachets de nicotine. Santé Canada a aussi publié de l'information à propos des Effets de la nicotine sur les enfants et les adolescents et à propos de la Prévention du tabagisme et du vapotage chez les jeunes.

Lisez les étiquettes de produits pour vérifier que vos sachets de nicotine sont homologués. L'étiquetage des sachets de nicotines homologués porte un NPN à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente d'un produit de santé naturel est autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Si vous utilisez des sachets de nicotine et avez des préoccupations relatives à votre santé, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

