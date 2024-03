Lancement d'un appel de propositions pour les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec





DEC mise sur le développement économique régional par l'innovation en investissant 16 M$ sur 4 ans pour assurer le succès des startups.

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises jouent un rôle clé dans la création et le développement des jeunes entreprises innovantes du Québec. Ils les appuient à tous les stades de leur développement et agissent comme leviers d'innovation afin qu'elles génèrent des retombées économiques concrètes partout au Québec.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui le lancement d'un appel de propositions par l'entremise duquel DEC appuiera ces organismes à hauteur de 16 M$ au cours des quatre prochaines années (2024?2028). Cet investissement s'inscrit dans le cadre des programmes réguliers de DEC.

Une nouvelle approche pour mieux répondre aux besoins des startups québécoises

DEC vise à maximiser la portée régionale de son soutien aux incubateurs et aux accélérateurs d'entreprises en favorisant des retombées concrètes dans les régions, notamment par une meilleure accessibilité à leurs services et une meilleure capacité des entreprises innovantes en démarrage à répondre aux besoins locaux. DEC procèdera donc à un appel de propositions visant les organismes à but non lucratif (OBNL) dont la mission première est d'offrir des services d'incubation et d'accélération à une clientèle principalement composée de startups et d'entreprises d'impact. Les organismes devront démontrer qu'ils génèrent des retombées concrètes dans les différentes régions du Québec.

DEC accepte dès à présent, et ce jusqu'au 8 mai 2024, le dépôt des demandes dans le cadre de cet appel de propositions. Les incubateurs et les accélérateurs du Québec sont invités à y participer afin de recevoir un financement dans le cadre des programmes réguliers de DEC à partir du 1er août 2024, date de mise en oeuvre de cette nouvelle approche.

Pour connaître les critères d'admissibilité ou pour savoir comment soumettre une proposition, consultez le Guide du demandeur.

Citation

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les entreprises émergentes, essentielles au développement économique des communautés et des régions du Québec. En appuyant et en mobilisant nos incubateurs et nos accélérateurs pour renforcer l'écosystème d'innovation de nos différentes régions, nous nous donnons les moyens de mieux répondre aux besoins des jeunes entreprises innovantes qui seront les fleurons de notre économie dans les années à venir. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'écosystème québécois des incubateurs et accélérateurs d'entreprises évolue vite : leur nombre ne cesse de croître et les services qu'ils offrent s'élargissent pour desservir des clientèles diversifiées.

DEC appuie les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec dans le cadre de ses programmes réguliers. Pour une mise en oeuvre équitable et cohérente de cet appui dans toutes les régions, un appel de propositions déterminera quels organismes offrant des services d'incubation et d'accélération d'entreprises seront financés par DEC à partir de l'été 2024.

Toutes les demandes soumises dans le cadre de cet appel de propositions devront être reçues d'ici le 8 mai 2024, 23 h 59 HAE.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

