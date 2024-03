Une nouvelle étude de Sevendots révèle que l'innovation est le moteur de croissance sous-utilisé de l'industrie des produits de grande consommation





AMSTERDAM, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude menée par Sevendots, leader mondial des stratégies de produits de grande consommation, met en lumière le potentiel inexploité de l'investissement dans l'innovation en tant que moteur de croissance. Cette étude cruciale, qui fait partie de la série Sevendots Growth Series, s'appuie sur les commentaires de plus de 100 propriétaires de marques du monde entier, sur un examen approfondi de la documentation existante et sur de nombreuses études de cas pour fournir un cadre solide permettant d'améliorer le retour sur investissement des efforts en matière d'innovation.

L'étude met en lumière un point essentiel : l'innovation reste une activité sous-utilisée par de nombreux acteurs de l'industrie des produits de grande consommation, et montre une tendance inquiétante à la décroissance.

Plus de la moitié des propriétaires de marques identifient le manque de réflexion stratégique comme le principal obstacle à la pleine exploitation de l'innovation

Les raisons sous-jacentes sont multiples : budgets limités en raison d'un manque de confiance dans le retour sur investissement par rapport à d'autres activités, de vision, d'approche structurée et de KPIs pertinents.

Par conséquent, 78 % des propriétaires de marques estiment que la gestion actuelle de l'innovation dans le secteur des produits de grande consommation n'est que peu ou pas efficace du tout. En outre, l'étude souligne que 54 % des propriétaires de marques considèrent l'absence de réflexion stratégique et de cadre clair comme les principaux obstacles à la réalisation au développement d'une innovation de rupture.

Pourtant, il pourrait y avoir une lueur d'espoir : plusieurs études suggèrent que les marques perçues comme très innovantes se développent beaucoup plus rapidement que les autres, tandis que les entreprises qui donnent la priorité à l'innovation enregistrent également une croissance supérieure de l'EBIT à court terme et un rendement total à long terme pour les actionnaires.

Les produits de grande consommation ont besoin d'un cadre clair pour réussir l'innovation

L'étude appelle à un changement de paradigme dans la manière dont les entreprises de produits de grande consommation abordent l'innovation. Elle préconise une stratégie qui transcende les définitions traditionnelles de l'innovation en matière de produits et de catégories, et invite les entreprises à élaborer et à mettre en oeuvre une stratégie d'innovation claire et efficace qui concilie les gains à court terme et les objectifs à long terme.

« Dans un marché en évolution rapide, remettre l'innovation au coeur des programmes stratégiques n'est pas seulement une option, mais une nécessité, a déclaré Andrea Bielli, associé directeur de Sevendots. Nos résultats soulignent l'immense potentiel de croissance pour les entreprises de produits de grande consommation prêtes à repenser leur approche de l'innovation, en l'utilisant comme un puissant moteur de croissance, de différenciation et de succès à long terme. »

À propos de la série Sevendots Growth

La série Sevendots Growth est une initiative complète qui reflète les idées collectives de plus de 500 propriétaires de marques de produits de consommation courante dans le monde entier, dans le but de stimuler la transformation et de favoriser la croissance au sein de l'industrie.

À propos de Sevendots

Sevendots est un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans le développement de stratégies industrielles et d'initiatives de transformation pour le secteur des produits de grande consommation. Forte d'une longue expérience dans l'accompagnement des marques vers une croissance durable, Sevendots reste à la pointe de l'innovation et de la réflexion dans le secteur

Pour de plus amples renseignements sur l'étude, veuillez consulter le site Web suivant : www.sevendots.com.

Media Contact:

Christina Carè

Content and Marketing Manager

Sevendots B.V.

[email protected]

www.sevendots.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2363629/Sevendots_Logo.jpg

20 mars 2024 à 11:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :