NAV CANADA se joint à l'Alliance iTEC pour favoriser l'efficacité et la durabilité de l'aviation





GENÈVE, le 20 mars 2024 /CNW/ - NAV CANADA se joint à l'Alliance iTEC et donne un nouvel élan à une initiative qui réunit certains des principaux fournisseurs de services de navigation aérienne du monde. Grâce à cet important partenariat, iTEC dépasse pour la première fois les frontières de l'Europe et poursuit sa coopération en vue de créer une génération de systèmes de gestion de la circulation aérienne plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

La signature a eu lieu aujourd'hui dans le cadre de l'événement Airspace World à Genève, qui a rassemblé certains des principaux acteurs de l'écosystème de la gestion de la circulation aérienne. L'accord a été signé par Mark Cooper, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information au nom de NAV CANADA, et les principaux représentants de l'Alliance iTEC, soit Dirk Mahns, directeur de l'exploitation de DFS et président du conseil d'administration d'iTEC, Kuldeep Gharatya, directeur des Services techniques des NATS, Laura Garcés, Directrice adjointe d'ENAIRE ANS, Jan-Gunnar Pedersen, PDG d'Avinor, Magdalena Jaworska-Ma?kowiak, présidente de PANSA, Marlou Banning, directrice financière de LVNL, Saulius Batavi?ius, PDG d'Oro Navigacija, et Javier Ruano, directeur général de la gestion de la circulation aérienne d'Indra.

Cet accord renforcera la coopération entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et la circulation aérienne mondiale atteindra de nouveaux niveaux d'efficacité grâce à une gestion plus collaborative. Ce partenariat offre également la possibilité d'exploiter des vols transocéaniques utilisant la même technologie du début à la fin, facilitant ainsi une gestion du trafic plus fluide des deux côtés des zones océaniques les plus achalandées du monde.

L'adhésion de NAV CANADA, qui joue un rôle unique et essentiel dans la gestion du deuxième espace aérien en importance au monde, constitue une avancée importante pour l'Alliance, qui étend son espace aérien partenaire de 8 millions à plus de 26 millions de kilomètres carrés et soutient plus de 12 millions de vols en provenance de 27 centres de contrôle chaque année. Les aéronefs pourront traverser presque la moitié du globe avec iTEC SkyNex comme système de gestion de leurs vols.

ITEC SkyNex facilitera la mise en place au Canada des opérations basées sur trajectoire (TBO), orientera la gestion de la circulation aérienne vers une approche stratégique et offrira une vue plus complète du vol du décollage à l'atterrissage. Cette nouvelle technologie permet de calculer avec précision les trajectoires et de gérer la progression des vols sur un horizon plus large, ce qui améliore la planification et accroît l'efficacité. Le système augmentera ainsi l'efficacité, fournira des données plus précises, optimisera les trajectoires et les ressources de vol, réduira les retards et les émissions de CO 2 et réduira considérablement les coûts.

Avec l'intégration de NAV CANADA, l'Alliance se dotera également d'un partenaire qui contribuera à l'évolution du système iTEC SkyNex et accélérera la mise en place de nouvelles technologies, de nouveaux concepts et de fonctions toujours plus sophistiquées, tout en partageant des coûts et du savoir-faire.

« Nous sommes ravis d'être le premier fournisseur de services de navigation aérienne non européen à adhérer à l'Alliance iTEC. Fondée sur l'esprit de collaboration, NAV CANADA est fière de faire maintenant partie de ce partenariat. Un meilleur avenir nous attend avec iTEC SkyNex; nous sommes désormais en mesure d'atteindre des objectifs qui étaient auparavant inimaginables et de progresser vers un espace aérien plus durable », a déclaré Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA.

Dirk Mahns, directeur de l'exploitation de DFS et président du conseil d'administration d'iTEC, a déclaré que « l'adhésion de NAV CANADA à l'Alliance constitue un jalon important et met en lumière le fait que nous disposons d'une technologie très avancée et d'un esprit de collaboration qui donnent des résultats tangibles et encouragent l'interopérabilité entre les fournisseurs de services de navigation aérienne, un aspect clé de la transformation de l'aviation et de la gestion des vols de façon plus intelligente et plus efficace ».

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

À propos d'iTEC

ITEC est une alliance formée de huit fournisseurs de services de navigation aérienne : DFS (Allemagne), ENAIRE (Espagne), NATS (Royaume-Uni), LVNL (Pays-Bas), PANSA (Pologne), Avinor (Norvège), Oro Navigacija (Lituanie) et NAV CANADA (Canada), avec Indra comme fournisseur de technologies. Ensemble, ils ont mis au point et déploient le système de gestion de la circulation aérienne de nouvelle génération, iTEC SkyNex, qui permet un contrôle de vol plus collaboratif et efficace.

SOURCE NAV CANADA

20 mars 2024 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :