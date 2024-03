PSTOX Lab annonce le lancement de la suite PSTOX Wealth - Intégration de Croesus à Salesforce





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - PSTOX Lab, un leader fintech spécialisé dans les solutions Salesforce, dévoile aujourd'hui sa suite PSTOX Wealth, une nouvelle offre sur l'AppExchange de Salesforce. Conçue pour renforcer les conseillers en investissement, cette suite propose PSTOX Wealth pour les grandes entreprises et PSTOX Wealth Light pour les PME, offrant des outils et des données financières complets au sein de Salesforce.

La mission de PSTOX Lab est d'améliorer les capacités des conseillers en investissement avec un accès fluide à l'information et aux outils financiers. La suite PSTOX Wealth incarne cet engagement, en proposant une solution qui s'intègre sans effort à Salesforce. Elle permet aux conseillers d'accéder aux données financières de Croesus, de surveiller les performances et de prendre des décisions éclairées efficacement.

PSTOX Wealth pour les grandes entreprises

PSTOX Wealth intègre Croesus à Salesforce, offrant une vue complète des clients, des comptes, des transactions financières, des détails du portefeuille, de l'allocation d'actifs et de la performance. Ce package soutient le reporting avancé, aidant les conseillers à générer des insights et à communiquer efficacement avec les clients. Il est conçu pour rationaliser les opérations, améliorer l'engagement client et stimuler la croissance.

PSTOX Wealth Light pour les PME

PSTOX Wealth Light fournit une intégration des données essentielles des clients, des comptes et financières depuis Croesus, incluant un module de calcul de performance. Adapté aux petites entreprises, ce package offre les outils nécessaires pour une concurrence efficace, assurant l'évolutivité et l'efficacité.

Disponibilité

PSTOX Wealth et PSTOX Wealth Light sont désormais accessibles sur l'AppExchange de Salesforce, enrichissant l'expérience Salesforce avec des outils de gestion financière spécialisés. Ce lancement démontre l'engagement de PSTOX Lab envers l'innovation et sa vision de transformer la gestion de patrimoine grâce à la technologie.

Philip Whitford, associé chez PSTOX Lab, déclare : « Nous sommes fiers de présenter la suite PSTOX Wealth sur l'AppExchange de Salesforce. Nos solutions sont conçues pour soutenir les conseillers en investissement, quelle que soit la taille de l'entreprise, en fournissant les données et les outils nécessaires pour exceller sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. »

Pour plus de détails sur la suite PSTOX Wealth et ses avantages pour votre entreprise, visitez le site web de l'AppExchange de Salesforce.

À propos de PSTOX Lab

PSTOX Lab est une entreprise fintech de premier plan dédiée à l'empowerment des conseillers en investissement avec des solutions Salesforce innovantes. En intégrant des capacités de gestion financière sophistiquées et des données financières, PSTOX Lab vise à augmenter la productivité des conseillers, la satisfaction des clients et la croissance de l'industrie.

