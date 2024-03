Sysdig classé n° 1 pour le CSPM dans le rapport « Voice of the Customer » de Gartner ®





Sysdig, leader de la sécurité cloud alimentée par des informations sur l'exécution, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a été nommée Strong Performer - sachant que seulement deux fournisseurs ont été reconnus à ce titre - dans le Gartner Peer Insightstm, « Voice of the Customer », pour les outils de gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM). Sysdig est la seule plateforme de sécurité cloud s'être vue attribuer cinq étoiles dans le rapport, résultat direct des commentaires vérifiés des clients, et synthétise les critiques et les évaluations reçues au 30 novembre 2023.

Outre la note globale la plus élevée, Sysdig a obtenu les meilleures notes dans chaque catégorie :

Capacités des produits : 4,9/5

: 4,9/5 Expérience de vente : 4,9/5

: 4,9/5 Expérience de déploiement : 4,9/5

: 4,9/5 Expérience de soutien : 5/5

Alors que le paysage du cloud continue d'évoluer, Sysdig est à la pointe de l'innovation en matière de sécurité cloud, permettant une hiérarchisation active des risques, une gestion des vulnérabilités et des solutions de conformité qui vont bien au-delà des contrôles statiques traditionnels. L'engagement de l'entreprise à fournir une visibilité complète et des mesures de sécurité robustes a été reçu avec enthousiasme par sa base d'utilisateurs, comme en témoignent ses notes exceptionnelles dans le rapport Gartner, « Voice of the Customer ».

« Les clients exigent et méritent l'excellence, et nous sommes très heureux de recevoir un concert d'éloges dans le rapport Gartner, Voice of the Customer. Nous pensons qu'une note de 5 sur 5 souligne notre engagement envers les RSSI et les conseils d'administration pour assurer la sécurité de leur environnement cloud », a déclaré Knox Anderson, vice-président de la gestion produits chez Sysdig. « Le secteur connaît Sysdig comme leader du CNAPP, et les RSSI peuvent désormais être confiants en sachant à quel point nos clients aiment notre solution CSPM ».

Lire l'intégralité du rapport « Voice of the Customer » sur les outils de gestion des mesures de sécurité dans l'informatique dématérialisée.

Les clients de Sysdig font l'éloge de la productivité alimentée par des informations d'exécution

Le cloud est un environnement dynamique dans lequel de nouveaux risques et de nouvelles menaces peuvent apparaître à tout moment. La plupart des solutions CSPM effectuent des analyses périodiques, qui ne montrent que les risques statiques et laissent de grands vides de visibilité que les attaquants peuvent exploiter. Sysdig permet aux entreprises de renforcer leur posture de sécurité cloud grâce à des résultats unifiés avec une hiérarchisation active des risques, une analyse sans agent, une analyse du chemin d'attaque, un inventaire et des vérifications de la posture de sécurité en temps réel. Sysdig offre une visibilité sans pareil sur les risques actifs liés au cloud, tels que les changements de configuration en temps réel, les activités suspectes des utilisateurs, les autorisations et les forfaits en cours d'utilisation, ainsi que sur les menaces liées à la charge de travail.

En priorisant les risques actifs du cloud, les équipes de sécurité peuvent être plus productives en réduisant la fatigue due aux alertes et en se concentrant sur les menaces actives les plus imminentes dans leur environnement cloud. En substance, Sysdig renforce les approches des entreprises en matière de gestion de la posture de sécurité cloud, allant de la hiérarchisation des risques et de la gestion des vulnérabilités à la détection proactive des menaces et à la conformité, en leur assurant la tranquillité d'esprit de savoir que leurs actifs sont protégés alors que les attaques dans le cloud peuvent survenir en quelques minutes.

Les commentaires des clients ont mis en exergue l'approche unique de Sysdig pour le CSPM, avec des utilisateurs faisant l'éloge de la plateforme pour ses fonctions de sécurité cloud-native complètes et sa capacité à réduire les temps de réponse aux incidents. Mais le CSPM n'est qu'une partie de la plateforme de protection des applications cloud-native de Sysdig (CNAPP), qui associe le CSPM à la protection des charges de travail cloud, à la gestion des droits de l'infrastructure cloud, et à la détection et la réponse dans une plateforme de sécurité unique pour fournir aux clients une couverture de bout en bout, de la prévention jusqu'à la défense. Avec Sysdig, les entreprises peuvent atténuer rapidement les problèmes de sécurité, renforcer l'efficacité opérationnelle dans les environnements multi-cloud et protéger l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Ce que disent nos clients dans Gartner Peer Insights

« Je suis vraiment impressionné par le niveau des contrôles de sécurité en temps réel que [Sysdig] apporte à notre infrastructure cloud. La solution s'est avérée être un avantage inestimable pour assurer la sécurité de nos applications et données cloud-natives ». [Lire l'intégralité des critiques ici]

- Directeur des initiatives stratégiques, éditeur de logiciels

« Le CSPM de Sysdig offre une vision sans pareil et une sécurité renforcée pour l'infrastructure cloud-native grâce à une technologie de pointe. Optimisé par Falco, il offre une visibilité complète, permettant aux entreprises de surveiller et de protéger efficacement les actifs dans le cloud... » [Lire l'intégralité des critiques ici]

- Vice-président, sécurité informatique et gestion des risques, cabinet financier

« Nous avons adopté le CSPM de Sysdig en raison de la complexité croissante de notre environnement cloud. Alors que notre présence s'élargissait rapidement, une sécurité et une conformité solides s'imposaient. Nous avions besoin d'une solution unifiée capable de surveiller, de détecter et de gérer les risques sur AWS et GCP ». [Lire l'intégralité des critiques ici]

- Directeur des initiatives stratégiques, éditeur de logiciels

« Depuis la mise en oeuvre du CSPM de Sysdig, notre temps de réponse aux incidents s'est considérablement réduit, ce qui nous permet d'atténuer rapidement les problèmes de sécurité. [Lire l'intégralité des critiques ici]

- Responsable de la sécurité de l'information, société de services informatiques

Le contenu de Gartner Peer Insights consiste en des opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences ; il ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait et ne représente pas non plus les opinions de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et réfute toute garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce contenu, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et toutes deux sont utilisées ici sous autorisation. Tous les droits sont réservés.

Ce graphique a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d'un document de recherche plus large et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble de ce document.

