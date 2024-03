LG LANCE UNE THERMOPOMPE AIR/EAU SUR LE MARCHÉ CANADIEN





Offrir une expérience transformatrice en matière de contrôle du climat pour les espaces résidentiels et commerciaux légers. LG présente sa dernière innovation en matière de CVC au salon CMPX de Toronto.

TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) présente sa toute dernière solution de CVC à thermopompe, le système monobloc de thermopompe air/eau R32 de LG, à l'occasion du salon Canadian Mechanical and Plumbing Expo (CMPX), qui aura lieu du 20 au 22 mars 2024. La gamme croissante de solutions pour l'eau de LG souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des produits qui redéfinissent le confort, donnent la priorité à l'efficacité énergétique et défendent la durabilité pour les applications résidentielles et commerciales.

Le système monobloc de thermopompe air/eau R32 de LG est facile à installer, car les composants hydroniques sont intégrés à la tuyauterie d'eau, ce qui élimine le besoin de tuyauterie de réfrigération. Alimenté par la technologie avancée de thermopompe de LG, le système monobloc de thermopompe air/eau R32 produit efficacement de l'eau chaude pour diverses applications, y compris le chauffage des locaux et l'eau chaude. Les technologies intégrées de réduction du bruit, telles que le compresseur encapsulé et le découplage des vibrations, permettent d'atteindre des niveaux sonores aussi bas que 49 dB à une distance de 1 mètre.

Le système monobloc de thermopompe air/eau R32 de LG est conçu pour assurer un confort tout au long de l'année. Le fonctionnement selon des plages de température d'eau de sortie polyvalentes permet d'assurer autant le refroidissement (de 5 à 27 °C) que le chauffage (de 15 à 65 °C). L'unité maintient une capacité de chauffage de 100 %, jusqu'à une température extérieure de -15 °C, avec une température de sortie d'eau de 55 °C, ce qui offre des performances optimales dans des conditions plus froides. Ce produit établit une nouvelle norme en matière d'innovation dans le domaine des systèmes de CVC. Il permet notamment de réduire les cycles de dégivrage et de prolonger les durées et les intervalles de fonctionnement. Il offre une expérience transformatrice en matière de contrôle du climat pour les espaces résidentiels et commerciaux légers.

Conçu pour répondre à la demande croissante de produits de remplacement électriques, LG a lancé son système monobloc de thermopompe air/eau R32 pour donner la priorité à l'efficacité, offrir des économies de coûts grâce à une consommation d'énergie réduite, rationaliser les performances et améliorer le confort en optimisant la rétention et la distribution de la chaleur et de l'air froid.

Pour découvrir les dernières innovations de la gamme de produits de solutions pour l'amélioration de la qualité de l'air de LG, y compris le lancement du système monobloc de thermopompe air/eau R32 au Canada, rendez-vous au kiosque 845 au salon CMPX à Toronto.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page suivante : https://www.lg.com/ca_fr/systemes-de-climatisation/

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

20 mars 2024 à 09:00

