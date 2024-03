Soldes de printemps 2024 chez Amazon : économisez de 15 % à 40 % sur les mini-centrales électriques, les générateurs solaires et bien d'autres articles de Jackery





LONDRES, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Juste à temps pour le début de la saison de plein air, Jackery propose des réductions importantes sur une sélection de centrales électriques et de générateurs solaires via Amazon. Idéales pour les économes avisés et les lapins de Pâques, les solutions d'alimentation portables de haute qualité sont disponibles à des prix fortement réduits du 20 au 25 mars 2024 dans la boutique Amazon de Jackery FR.

Le produit phare pour tous ceux qui souhaitent emporter leur centrale électrique avec eux pendant les vacances de Pâques est l'Explorer 100 Plus, disponible pour la première fois avec une réduction de 15 % pour seulement 127 euros. Avec une puissance de 99 Wh et 128 Watts, le plus petit des blocs d'alimentation peut alimenter simultanément jusqu'à trois appareils mobiles en énergie via un port USB-A et deux ports USB-C. La batterie LFP sûre et durable est logée dans le design classique de Jackery et mesure 126 x 87 x 86,5 mm, ce qui la rend adaptée aux bagages à main.

Si vous avez besoin d'une prise 230 volts et d'une connexion 12 volts en plus de l'USB, mais que vous souhaitez tout de même un appareil pratique, l' Explorer 240 est disponible avec une réduction de 40 %. Pour seulement 179 euros au lieu de 299,99 euros, il offre une capacité de 240 Wh et une puissance continue de 200 Watts. Il peut ainsi alimenter tous les éléments essentiels d'un voyage en camping ou d'un pique-nique, de la mini glacière à l'appareil photo. Ses dimensions compactes de 23 x 14 x 20 cm lui permettent de s'intégrer parfaitement dans les plus petites tentes ou paniers de vélo.

Pour ceux à la recherche d'un générateur solaire portable, le Jackery Générateur solaire 300 Plus se révèle être une excellente option. Pesant seulement 5 kg et conçu pour un rangement facile dans un sac à dos, ce kit générateur solaire avec un panneau solaire SolarSaga de 40W offre un mélange idéal de portabilité et de puissance avec sa capacité de 288Wh et une puissance de crête de 600W. Grâce à ses ports PD doubles, il permet une configuration rapide et une charge efficace des appareils. Maintenant disponible à un prix spécial de seulement 380 euros (au lieu de 449 euros habituellement), le générateur solaire 300 Plus est un compagnon essentiel pour toute aventure.

Découvrez d'autres réductions printanières dans la boutique Amazon de Jackery FR du 20 au 25 mars 2024.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2366060/Jackery.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

Pour toutes les demandes de renseignements des médias, les demandes d'images et les critiques de produits, veuillez contacter :

Jiatong Li

Responsable principale des relations publiques ?FR/UE

[email protected]

+49 152 2397 0329

20 mars 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :