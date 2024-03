Intelsat fait progresser sa stratégie multi-orbites avec l'extension de l'accord LEO d'Eutelsat Group





Intelsat a annoncé aujourd'hui une avancée stratégique dans ses capacités de service grâce à un partenariat élargi avec Eutelsat Group concernant la constellation OneWeb en orbite basse (LEO) de cette société. Cet accord constitue une avancée significative pour les solutions de connectivité satellitaire multi-orbites et positionne Intelsat à l'avant-garde de la prochaine vague de connectivité mondiale.

L'accord prévoit un engagement de 250 millions de dollars pour le service LEO au cours des six premières années, avec une option pour 250 millions de dollars supplémentaires. Il permettra d'accroître et d'intégrer davantage les capacités LEO dans les solutions proposées par Intelsat à sa clientèle actuelle et future.

« Nous travaillons en partenariat avec Eutelsat depuis un certain temps déjà, tirant parti de sa constellation OneWeb LEO pour offrir une solution multi-orbites, principalement pour l'aviation commerciale », déclare Dave Wajsgras, directeur général d'Intelsat. « Nous voyons aujourd'hui de nombreuses opportunités supplémentaires pour les clients de bénéficier de solutions multi-orbites. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt d'Intelsat, d'Eutelsat et de nos clients d'étendre le partenariat déjà en place, qui fonctionne bien et qui fait l'objet d'une forte demande. »

Dans le cadre de ce partenariat, Intelsat coopérera avec Eutelsat au développement de sa constellation OneWeb nouvelle génération, en apportant une contribution directe en termes de conception et de fonctionnalités afin de s'assurer que la nouvelle constellation disposera des capacités nécessaires pour répondre aux besoins réels des clients à l'avenir.

Eva Berneke, directrice générale d'Eutelsat Group, déclare : « Ce partenariat élargi avec Intelsat témoigne de la confiance accordée aux capacités de la constellation OneWeb, aujourd'hui et à l'avenir, et démontre la nécessité, dans le monde d'aujourd'hui, pour les grands opérateurs de satellites d'avoir la capacité d'offrir des solutions multi-orbites à leurs clients. »

Dave Wajsgras d'Intelsat ajoute : « Notre équipe est convaincue que l'association de l'expérience d'Intelsat et de son réseau GEO et terrestre avec les capacités auxquelles nous aurons accès par l'intermédiaire du réseau OneWeb LEO d'Eutelsat Group permettra à Intelsat d'offrir les solutions optimales et les plus complètes à ses clients dans les secteurs des réseaux, du gouvernement et de la mobilité, ainsi que d'alimenter notre trajectoire de croissance soutenue. »

