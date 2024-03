Gardez l'argent, protégez le climat : La Remise canadienne sur le carbone sera versée le mois prochain





GATINEAU, QC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent que leurs gouvernements prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques et s'attaquer aux problèmes d'abordabilité. La tarification de la pollution par le carbone et le versement de remises aux Canadiens sont les moyens les plus efficaces de combattre les changements climatiques. L'abordabilité est au coeur de notre approche, qui remet de l'argent dans les comptes bancaires des familles canadiennes. L'existence même de la Remise canadienne sur le carbone repose sur le fait que nous imposons un prix sur la pollution. La vaste majorité des Canadiens reçoivent plus d'argent par le truchement de la remise que ce qu'ils en paient dans le cadre du système de tarification - parce que ce sont les gros pollueurs qui paient le plus.

Dans les huit provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique, la Remise canadienne sur le carbone fait en sorte que 8 familles sur 10 reçoivent plus d'argent que ce qu'elles déboursent au titre de la tarification de la pollution. Les Canadiens de partout au pays sont déjà aux prises avec les répercussions des changements climatiques, devant notamment composer avec des phénomènes météorologiques violents plus fréquents, des sécheresses, des dommages aux infrastructures essentielles et la hausse du prix des aliments attribuable aux impacts sur les cultures. Sans mesures énergiques, les effets des changements climatiques continueront de s'accélérer, entraînant davantage de coûts pour les Canadiens année après année.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral annonce que les Canadiens admissibles recevront le premier de leurs quatre paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone de 2024-2025 à compter du 15 avril, par dépôt direct bancaire ou par chèque. Les remises s'appuient sur le soutien solide apporté par le gouvernement à la classe moyenne, notamment par des mesures comme les services de garde à 10 dollars par jour, l'allocation canadienne pour enfants, le remboursement pour l'épicerie, la prestation dentaire canadienne et nos réductions d'impôts pour la classe moyenne, qui profitent à des millions de travailleurs canadiens, réductions que nous avons instaurées en augmentant à 15 000 dollars le montant du revenu personnel de base que les Canadiens peuvent gagner avant de payer de l'impôt.

Cette année, une famille de quatre peut s'attendre à recevoir les montants suivants dans le cadre de la Remise canadienne sur le carbone :

1 800 $ en Alberta

1 200 $ en Manitoba

1 120 $ en Ontario

1 504 $ en Saskatchewan

760 $ au Nouveau-Brunswick

824 $ en Nouvelle-Écosse

880 $ à l'Île-du-Prince-Édouard

1 192 $ à Terre-Neuve-et- Labrador

Étant donné que les Canadiens qui vivent en région rurale ont des besoins énergétiques plus élevés et ont un accès plus limité à des options de transport plus propres, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à doubler le supplément rural actuel, qui passera de 10 p. 100 à 20 p. 100 du montant de base de la Remise canadienne sur le carbone. La mise en oeuvre du supplément rural bonifié ne sera possible que lorsque le projet de loi C-59 Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023, aura reçu la sanction royale.

L'approche canadienne de tarification de la pollution fonctionne. Selon les estimations, la tarification de la pollution contribuera à environ un tiers des réductions totales des émissions qui seront obtenues d'ici 2030. La tarification de la pollution fait partie d'un plan exhaustif visant à réduire les émissions au Canada de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En fournissant des incitations à la réduction des émissions et en redistribuant la majorité des produits directement aux Canadiens, la Remise canadienne sur le carbone met en évidence la détermination du gouvernement à favoriser un avenir plus vert, plus durable et plus prospère pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« La Remise canadienne sur le carbone montre bien que nous sommes déterminés à lutter contre les changements climatiques, tout en fournissant de l'aide concrète aux ménages canadiens. Les paiements trimestriels à venir contribueront à alléger les difficultés liées à la hausse du coût de la vie, en particulier pour les Canadiennes et les Canadiens à revenu modeste, tout en offrant une incitation financière pour que tout le monde trouve des moyens de mieux protéger l'environnement. Grâce à des initiatives comme la Remise canadienne sur le carbone, nous ouvrons la voie à un avenir plus propre, plus abordable et plus durable pour l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Tous les trois mois, la Remise canadienne sur le carbone remet des centaines de dollars aux Canadiens. Comme la tarification de la pollution garantit que les grands pollueurs paient davantage, 8 familles sur 10 reçoivent plus d'argent qu'elles n'en paient, et ce sont les ménages à revenus modestes qui en profitent le plus. Cette aide concrète permet de rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens et fait en sorte que nous laisserons un avenir plus propre et carboneutre aux générations futures. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'abordabilité est une question cruciale pour les Canadiennes et les Canadiens, tout comme le sont les changements climatiques, qui sont un problème coûteux qui menace l'avenir de nos enfants et de leurs enfants. Les changements climatiques ne disparaitront pas d'eux-mêmes, nous devons redoubler d'efforts pour relever à la fois les défis liés à l'abordabilité et les changements climatiques. Une politique climatique intelligente répond aux préoccupations liées au coût de la vie, et c'est ce qu'accomplit la Remise canadienne sur le carbone. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La santé des Canadiennes et des Canadiens repose d'abord sur un environnement sain. Les répercussions des changements climatiques sur notre santé, comme les immenses incendies de forêt qui ont fait rage en 2023 et qui ont répandu de la fumée nocive dans une grande partie du Canada, se font de plus en plus sentir chaque année. Le principe du pollueur-payeur est un moyen équitable et respectueux de faire en sorte que nous sommes tous motivés à lutter contre les changements climatiques et les terribles conséquences qu'ils ont sur nos enfants, nos aînés et les générations futures. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Faits en bref

Chaque année, les montants de la Remise canadienne sur le carbone sont rajustés en fonction du prix imposé sur le carbone, ce qui permet de faire en sorte que la remise demeure harmonisée avec les revenus prévus dans chaque province et que la majorité des produits soient directement retournés aux Canadiens.

Les montants de la Remise canadienne sur le carbone tiennent également compte de la proposition de doubler le supplément pour les régions rurales, qui passerait de 10 p. 100 à 20 p. 100 dès que le projet de loi C-59 aura reçu la sanction royale.

Le premier des quatre paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone sera versé à compter d'avril 2024; les autres paiements trimestriels seront quant à eux versés en juillet 2024, en octobre 2024 et en janvier 2025.

en janvier 2025. Pour recevoir votre Remise canadienne pour le carbone le 15 avril 2024, vous et votre conjoint ou conjointe (de droit ou de fait), le cas échéant, devez avoir produit votre déclaration de revenus et de prestations par voie électronique au plus tard le 15 mars 2024. Si votre déclaration de revenus est traitée après cette date, votre paiement d'avril sera inclus dans un paiement ultérieur.

L'Institut climatique du Canada estime que d'ici 2025, 25 milliards de dollars provenant de notre PIB serviront à compenser les coûts liés aux changements climatiques.

estime que d'ici 2025, 25 milliards de dollars provenant de notre PIB serviront à compenser les coûts liés aux changements climatiques. Selon les modèles d'Environnement et Changement climatique Canada , les émissions canadiennes en 2021 (la deuxième année où le tarif national minimum appliqué à la pollution par le carbone a été en vigueur au Canada ) auraient été d'environ 18 Mt supérieures en l'absence du plan de tarification du carbone du Canada .

, les émissions canadiennes en 2021 (la deuxième année où le tarif national minimum appliqué à la pollution par le carbone a été en vigueur au ) auraient été d'environ 18 Mt supérieures en l'absence du plan de tarification du carbone du . Cette année, les montants de la Remise canadienne sur le carbone reflètent la suspension temporaire de l'application de la redevance sur les combustibles aux livraisons de mazout de chauffage domestique, qui est entrée en vigueur le 9 novembre 2023. En Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et- Labrador , où les ménages se chauffent davantage à l'aide du dispendieux mazout domestique, les montants des remises ont été rajustés pour tenir compte des produits prévus de la redevance sur les combustibles en 2024-2025 par rapport à ceux de 2023-2024. Dans toutes les autres provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique ( Alberta , Saskatchewan , Manitoba , Ontario et Nouveau-Brunswick), les montants de la Remise canadienne sur le carbone ont augmenté.

Produits connexes

Les résidents canadiens admissibles recevront leur première remise de l'année sur la tarification de la pollution

Comment la tarification de la pollution contribue à réduire les émissions

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

19 mars 2024 à 18:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :