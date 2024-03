Infobip figure sur la liste annuelle de Fast Company pour les entreprises les plus innovantes du monde en 2024





Infobip , la plateforme mondiale de communications dans le cloud figure sur la prestigieuse liste de Fast Company pour les entreprises les plus innovantes du monde en 2024.

La liste de cette année met sous les projecteurs des entreprises qui façonnent l'industrie et la culture, et qui franchissent des étapes remarquables.

Silvio Kuti?, CEO chez Infobip, signale : « L'innovation est au coeur de notre activité et nous sommes très heureux de cette reconnaissance par Fast Company. Notre technologie repense les interactions des entreprises avec leurs clients dans tous les domaines, de l'automobile aux services financiers, en passant par les soins de santé et autres services sociaux. ».

Première licorne de Croatie, Infobip travaille avec les entreprises pour repenser la communication client.

En collaboration avec Uber en Inde, Infobip a développé un chatbot alimenté par l'IA pour permettre aux clients de commander des courses via WhatsApp. Cette initiative d'envergure mondiale a permis aux clients d'Uber de bénéficier d'une expérience de réservation harmonieuse.

En février, Infobip s'est associé à Podravka Group, une multinationale croate de premier plan, pour le lancement de « SuperfoodChef AI by Coolinarika ». Cet assistant IA de pointe témoigne du pouvoir de l'IA responsable, conçue pour permettre aux utilisateurs de faire des choix alimentaires plus sains et de lutter contre les taux d'obésité croissants en Croatie.

Les « Most Innovative Companies » du monde est la marque de fabrique franchisée de Fast Company et l'un de ses efforts éditoriaux les plus attendus de l'année.

Les rédacteurs et auteurs de Fast Company ont recensé les entreprises qui stimulent le progrès dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité.

Rédacteur en chef de Fast Company, Brendan Vaughan affirme : « Nous avons assisté à des innovations extraordinaires dans tous les domaines en 2023, mais ñegalement à une poignée de tendances claires : l'empreinte et l'impact croissants de l'IA, le retour triomphal des événements en direct et les grandes avancées dans les technologies climatiques ».

En septembre 2023, Infobip a été reconnue pour sa capacité d'exécution et sa vision globale dans le premier Magic Quadranttm de Gartner dans la catégorie Marché des plateformes de communication en tant que service (CPaaS).

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication dans le cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Dotée de plus de dix ans d'expérience dans le secteur, Infobip s'est élargie à plus de 75 bureaux dans le monde. Elle offre une technologie native capable d'atteindre plus de sept milliards d'appareils mobiles et de « choses » sur six continents, connectés à plus de 9 700 connexions, dont plus de 800 sont des connexions directes d'opérateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :