Laserfiche annonce les gagnants du prix Run Smarter® 2024





Laserfiche ? premier fournisseur SaaS de solutions de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus opérationnels, annonce aujourd'hui les gagnants du prix Run Smarter® 2024 de Laserfiche. Le prix Run Smarter a été lancé en 2005 afin d'honorer les personnes et les organisations du monde entier qui utilisent Laserfiche pour améliorer leur productivité, développer des processus innovants et obtenir des résultats financiers exceptionnels.

« Le prix Run Smarter reconnait et célèbre les personnes, les équipes et les organisations qui utilisent Laserfiche afin de susciter la transformation numérique, que ce soit au sein de l'organisation, dans la communauté Laserfiche en général ou dans le monde », déclare Karl Chan, PDG de Laserfiche. « Nous sommes ravis de récompenser les gagnants de cette année, qui ont innové, élaboré et optimisé des solutions Laserfiche favorisant des expériences numériques significatives dans de nombreux secteurs, à une époque où les changements technologiques sont rapides. »

Félicitations aux gagnants du prix Run Smarter 2024 :

Ambassadeur Laserfiche de l'année : Blake Smith, analyste principal, systèmes d'entreprise, Circle K

Visionnaire Nien-Ling Wacker : Joel Manfredo, directeur des systèmes d'information, de l'innovation et du numérique, Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI)

Leader Tom Wayman dans le domaine de la transformation numérique de l'année : Odhran O'Brien, archiviste de l'archidiocèse, directeur des archives et de la gouvernance de l'information, archidiocèse de Perth (Catholic Development Fund)

Soumission Solution Marketplace de l'année : Discrimination Reporting Form | Soumise par Rob Banks, coordinateur SIG et analyste des systèmes d'entreprise, City of Salem (Massachusetts)

Programme Laserfiche de l'année : équipe MilliporeSigma Global Packaging Materials

Équipe Laserfiche de l'année : département informatique, SIU Medicine

Meilleur programme de RSI : MSIG Hong Kong

Change-Maker de l'année : DHL Aviation

Pour en savoir plus sur les gagnants du prix Run Smarter de Laserfiche, cliquez ici.

Les gagnants du prix Run Smarter de Laserfiche seront récompensés lors de la conférence Laserfiche Empower 2024. Cliquez ici pour vous inscrire à la conférence.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de solutions de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® améliore la productivité, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

Connectez-vous à Laserfiche :

Blog Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 15:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :