AV-Comparatives : l'importance d'utiliser des produits de cybersécurité certifiés

INNSBRUCK, Autriche, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- À une époque où les cybermenaces sont en constante évolution, il est primordial de choisir des mesures de cybersécurité efficaces et fiables. AV-Comparatives, une organisation d'évaluation indépendante de renommée mondiale, souligne que l'intégration de produits de cybersécurité certifiés dans les mécanismes de défense des entreprises et des institutions n'est pas seulement une option, mais une nécessité absolue.

Retrouvez une liste des solutions de cybersécurité certifiées (EPP, EDR, XDR, Mobile et autres antivirus) sur le site d'AV-Comparatives : https://www.av-comparatives.org/security-products-overview/

Il est prouvé que les entreprises sont souvent confrontées à des conséquences désastreuses à la suite de cyberattaques en raison de l'utilisation de solutions de sécurité de qualité médiocre ou non testées. Dans cette optique, AV-Comparatives préconise l'adoption de produits qui ont fait l'objet de processus d'évaluation approfondis, assurant une posture de sécurité robuste et vérifiable.

Les certifications : gages de fiabilité et d'excellence

La certification d'AV-Comparatives offre l'assurance que les produits répondent à des normes strictes en matière de protection contre les logiciels malveillants, de performances et de taux de faux positifs. Les produits certifiés reçoivent le sceau AV-Comparatives qui indique un niveau de qualité sur lequel les responsables informatiques et les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) peuvent compter pour l'infrastructure de cybersécurité de leurs organisations. AV-Comparatives est certifié ISO 9001:2015 pour le domaine des « Tests indépendants de logiciel antivirus ».

L'avantage d'AV-Comparatives

Choisir un produit certifié offre les avantages suivants :

Une protection complète : Les solutions certifiées offrent une protection couvrant un large éventail de menaces connues et émergentes, réduisant ainsi les vulnérabilités potentielles.

Les solutions certifiées offrent une protection couvrant un large éventail de menaces connues et émergentes, réduisant ainsi les vulnérabilités potentielles. L'efficacité des performances : La certification garantit que la sécurité ne se fait pas au détriment des performances du système, ce qui permet de maintenir l'intégrité opérationnelle tout en protégeant les actifs.

La certification garantit que la sécurité ne se fait pas au détriment des performances du système, ce qui permet de maintenir l'intégrité opérationnelle tout en protégeant les actifs. Un soutien qualifié : Les produits certifiés s'accompagnent de l'attente de ressources de soutien de qualité, déterminées à soutenir les efforts des organisations en matière de cybersécurité.

Une expertise indépendante et analytique

Indépendant de toute affiliation commerciale, AV-Comparatives fournit des informations impartiales, détaillées et exploitables. Sa méthodologie de test rigoureuse se reflète dans la confiance qu'ils inspirent aux entreprises qui alignent leurs stratégies de sécurité sur ses certifications.

« Choisir des solutions de cybersécurité qui n'ont pas été vérifiées implique un paysage instable en matière de sécurité des entreprises. Opter pour des produits certifiés par AV-Comparatives signifie entrer dans une forteresse d'assurance cartographiée par des tests rigoureux et des analyses méticuleuses. Ce n'est pas seulement un choix, c'est la marque de la prudence en matière de protection numérique. »

Conformité avec la directive NIS-2

AV-Comparatives aide les organisations à se conformer à la directive NIS-2 en fournissant des évaluations indépendantes et objectives de l'efficacité et de l'efficience des produits de cybersécurité. En choisissant des produits certifiés par AV-Comparatives, les entreprises peuvent démontrer qu'elles ont fait preuve de prudence dans la sélection des meilleures solutions pour leurs besoins et environnements spécifiques. AV-Comparatives propose également des services de test et de conseil personnalisés pour les analystes qui ont besoin d'évaluations ou de conseils plus adaptés.

Conclusion

En conclusion, le déploiement de produits de cybersécurité certifiés par AV-Comparatives est une démarche stratégique pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur sécurité. Cette certification doit servir de base sur laquelle les infrastructures informatiques peuvent s'appuyer pour repousser les cybermenaces avec une compétence garantie.

AV-Comparatives se consacre à aider les entreprises à naviguer dans l'écosystème complexe de la cybersécurité avec des conseils faisant autorité. Nous sommes fers de lance des solutions de cybersécurité certifiées et testées par l'industrie, et nous ouvrons la voie vers la sécurité numérique.

Pour rester informé des dernières découvertes et certifications, consultez le site www.av-comparatives.org et élaborez une stratégie de sécurité soutenue par l'excellence accréditée.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour s'assurer que les logiciels de sécurité tels que les produits antivirus pour PC et Mac et les solutions de sécurité mobile tiennent leurs promesses. L'utilisation de l'une des plus grandes collections de menaces au monde crée un environnement réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation des performances des logiciels, qui est reconnu mondialement.

19 mars 2024 à 15:15

