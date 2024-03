Startup Moldova Summit 2024 : stimuler l'innovation et la croissance





CHISINAU, Moldavie, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le Startup Moldova Summit 2024 , qui s'est tenu le 14 mars 2024, est devenu un événement phare dans le paysage technologique de la Moldavie, accueillant plus de 500 participants et 30 investisseurs en capital-risque et investisseurs providentiels. En animant plus de 350 sessions de networking avec des startups, le sommet a proposé un forum interactif pour la collaboration, l'échange de connaissances et le networking. Des personnalités éminentes, dont la présidente Maia Sandu et le vice-premier ministre Dumitru Alaiba, ainsi que des experts de l'industrie, se sont réunis pour explorer les voies permettant de favoriser l'innovation et l'expansion économique dans le secteur de la technologie moldave.

La présidente Maia Sandu a affirmé que « les startups ne se contentent pas de construire des entreprises, mais transforment notre pays en un État européen moderne attendu par toute notre société ». Le gouvernement de la Moldavie s'emploie activement à rationaliser les processus administratifs afin de renforcer un environnement commercial propice, une étape cruciale dans notre transition vers la transformation numérique et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial de la Moldavie dans le cadre de l'intégration européenne.

La communauté des startups de Moldavie est en plein essor, avec plus de 250 entreprises qui proposent des solutions innovantes dans des secteurs tels que les technologies de la santé, de l'éducation, de la finance, du marketing, de l'e-commerce, de l'immobilier, etc. Au cours des deux dernières années seulement, 25 startups moldaves ont obtenu plus de 15 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs providentiels et de fonds de capital-risque. Ces réalisations témoignent des récentes réformes dans les domaines juridique, commercial et de la libéralisation du travail, associées à la numérisation de notre économie. La Moldavie aspire à devenir un « état numérique » à 100 %, avec des structures technologiques uniques comme le Moldova Innovation Technology Park , qui offre aux entrepreneurs une incitation fiscale unique de 7 %, prolongée jusqu'en 2035.

Olga Melniciuc, directrice exécutive de Startup Moldova, a déclaré : « Grâce à l'innovation et à la collaboration, nous visons à transformer la Moldavie en un terrain fertile pour les startups, où les idées audacieuses rencontrent les ressources nécessaires pour grandir et prospérer. »

Le sommet a mis en lumière la trajectoire de la Moldavie en tant que pôle technologique en pleine croissance en Europe centrale et de l'Est. Dave Parker, conférencier d'honneur, a partagé avec les participants ses idées sur la prise de décision prudente et l'adaptation agile dans le parcours entrepreneurial. De plus, les success-stories de fondateurs de startups comme Mihaela Kawinska ( Bloomcoding ), Viorica Vanica ( SelfTalk ) et Nicolae Guzun ( Sumboard ) ont inspiré les innovateurs en herbe.

Des leaders du secteur, tels que Kristina Poustovan de Google Roumanie et Andreas Flodstrom de Beetroot ont souligné le potentiel de transformation de la technologie pour favoriser les progrès de la société et l'impact mondial, renforçant davantage la position de la Moldavie dans l'arène technologique mondiale.

Le Startup Moldova Summit 2024 se veut un guide d'inspiration qui rassemble les personnes motivées pour propulser la Moldavie vers un avenir défini par l'excellence technologique et le dynamisme entrepreneurial.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2365255/SSM_725.jpg

19 mars 2024 à 14:24

