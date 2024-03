Converge Technology Solutions reçoit les prix Partenaire de réseautage et Partenaire canadien de l'année de NVIDIA pour 2024





TORONTO et GATINEAU, QC, le 19 mars 2024 ConvergeTechnology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu le prix Réseau de partenaires NVIDIA (NPN) des Amériques 2024 dans les catégories Partenaire de réseautage de l'année et Partenaire canadien de l'année.

Les prix annuels Partenaire de l'année du NPN des Americas de NVIDIA récompensent des entreprises dans 14 catégories englobant l'IA, les services-conseils, la distribution, l'enseignement supérieur, les services financiers, les soins de santé, l'intégration, le réseautage, le secteur public, l'étoile montante, la prestation de services, les logiciels et le marché canadien. Converge a remporté le prix Partenaire de réseautage de l'année 2024 pour son expertise dans la mise en oeuvre de solutions de réseautage de haute performance de NVIDIA afin de soutenir des environnements informatiques évolués dans divers secteurs et des solutions d'IA. En outre, Converge s'est vu décerner le titre Partenaire canadien de l'année pour avoir mis en oeuvre des solutions et des services NVIDIA personnalisés afin de répondre aux besoins uniques du marché canadien.

« Converge est honorée d'avoir été reconnue par Nvidia comme le partenaire de réseautage de l'année et le partenaire canadien de l'année lors de la remise des prix Partenaire du NPN des Amériques 2024, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. L'intelligence artificielle est un secteur d'activité stratégique pour Converge et nos clients. Nous sommes ravis de voir nos progrès dans le domaine de l'IA reconnus grâce à ces prix. »

« L'IA est un moteur clé de la croissance économique des pays du monde entier, a déclaré Craig Weinstein, vice-président de l'Americas Partner Organization de NVIDIA. Converge est reconnue comme le partenaire canadien de l'année du NPN en raison de son expertise pour aider les organisations canadiennes à adopter l'IA de NVIDIA afin de favoriser de nouvelles possibilités et l'innovation partout au pays. »

Le programme mondial de NPN fournit aux partenaires l'expertise nécessaire pour développer, déployer et maintenir des solutions informatiques accélérées de classe mondiale conçues pour les charges de travail en IA et en apprentissage machine les plus exigeantes d'aujourd'hui.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

19 mars 2024 à 11:30

