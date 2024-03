Moove obtient un financement de série B de 100 millions d'USD





Moove, la fintech mondiale de la mobilité qui démocratise l'accès à la propriété de véhicules pour les entrepreneurs de la mobilité, annonce aujourd'hui avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, valorisant la société à 750 millions de dollars. Uber a investi dans le tour aux côtés de Mubadala, qui a dirigé le précédent tour de financement de Moove en 2023.

Ce tour permettra à Moove d'étendre son offre de financement de véhicules basée sur les revenus et axée sur le client à 16 marchés dans le monde d'ici la fin de 2025. Une partie importante de cette expansion se focalisera sur les véhicules électriques (VE), ce qui jettera les bases d'un écosystème de mobilité plus durable et accessible pour ses clients dans le monde entier.

Ladi Delano, fondateur de Moove, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour nous. Lorsque nous avons fondé Moove en 2020, nous étions désireux de remédier à la grave pénurie de financement de véhicules à laquelle étaient confrontés plus de deux millions d'entrepreneurs africains du secteur de la mobilité.

« Cette validation d'Uber et d'autres est une preuve que ce qui était autrefois un rêve est maintenant une réalité palpable. Cette infusion de capital est destinée à amplifier l'impact extrêmement positif que nos produits ont dans la vie de nos clients sur un spectre beaucoup plus large. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère à notre équipe dévouée de Moovers pour leur effort et leur engagement perpétuels, qui ont été cruciaux pour atteindre cette étape majeure dans le parcours de notre entreprise. »

Moove a été fondée en 2020 pour connecter les entrepreneurs de la mobilité avec des options de financement de véhicules basées sur les revenus justes, accessibles et abordables. Désormais basée dans son nouveau siège aux EAU, un nexus émergent pour l'entrepreneuriat et les startups innovantes, le partenariat évolutif entre Moove et Mubadala constitue un exemple parfait de la manière dont la collaboration entre les investisseurs locaux des EAU et les startups peut catalyser la croissance et l'innovation aussi bien aux EAU qu'à l'échelle mondiale.

Les EAU représentent un marché stratégique pour Moove, car c'était le premier marché où Moove a lancé sa solution de recharge entièrement intégrée, investissant dans un réseau de bornes de recharge dédiés aux clients de Moove. De plus, les EAU ont été le marché pionnier de Moove dans le cadre de sa transition vers une flotte entièrement composée de véhicules électriques (VE), ce qui a conduit la société à fournir le plus grand nombre de trajets en VE sur la plateforme Uber UAE en 2023. Cet accent stratégique sur la durabilité et l'innovation souligne l'engagement de Moove à façonner l'avenir de la mobilité dans la région et à soutenir la vision des EAU en matière de diversification économique et de progrès technologique.

À ce jour, Moove a aidé plus de 20 000 entrepreneurs du secteur de la mobilité sur trois continents, rendant possible plus de 30 millions de trajets financés par Moove ? ce qui représente un revenu annuel récurrent de plus de 115 millions de dollars, une étape importante sur la voie de la rentabilité.

Ali Eid Al Mheiri, Directeur exécutif des actifs diversifiés des Émirats arabes unis au sein de la plateforme d'investissement de Mubadala aux Émirats arabes unis, a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à soutenir Moove à travers notre deuxième tour de financement, non seulement comme témoignage de notre engagement à supporter l'écosystème des startups aux EAU, mais aussi comme reflet de notre confiance renouvelée dans la vision et les capacités de Moove. Cet investissement de suivi illustre la stratégie de Mubadala consistant à déployer du capital pour apporter des changements positifs dans les communautés, en plus de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat aux EAU. »

Ladi Delano a conclu : « Ce récent investissement change la donne pour Moove, nous permettant d'élargir considérablement nos offres en introduisant 45 000 nouveaux véhicules sur notre plateforme. Cette étape de financement permet non seulement d'accroître notre capacité opérationnelle, mais aussi de soutenir notre volonté de devenir rentable d'ici le prochain exercice financier. Nous nous engageons à développer Moove de manière durable, axée sur le client et rentable. L'objectif de Moove est d'être à l'avant-garde de l'électrification de la mobilité, ce qui, selon nous, aidera à orienter le monde vers un avenir sans émissions. »

BofA Securities a agi comme conseiller financier de Moove.

About Moove

Moove est une société de technologie financière de mobilité mondiale née en Afrique qui démocratise l'accès aux services financiers pour les entrepreneurs de la mobilité. Pour ce faire, elle intègre sa technologie alternative d'évaluation du crédit aux plateformes de covoiturage, en utilisant des analyses exclusives des performances et des revenus afin de souscrire des clients qui étaient jusqu'à présent exclus des services financiers. Moove opère sur 9 marchés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Ses clients ont effectué plus de 30 millions de trajets dans des véhicules financés par Moove à ce jour.

Points clés

Moove a eu un impact positif sur la vie de plus de 80 000 personnes dans le monde ;

Moove a servi plus de 20 000 clients depuis sa création ;

Plus de 30 millions de trajets dans des voitures financées par Moove ;

Plus de 250 millions de dollars de fonds propres levés et plus de 210 millions de dollars de financement par emprunt depuis la création de l'entreprise ;

Moove a atteint 115 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2023.

Notes à l'intention de l'éditeur

Les investisseurs participant à ce tour de table sont : Uber, Mubadala, The Latest Ventures, Africinvest, Palm Drive Capital, Triatlum Advisors AG et Future Africa.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :