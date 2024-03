Trois prix Hillman 2024 décernés à des lauréats canadiens pour un journalisme original et novateur





TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation annonce aujourd'hui les lauréats des 14e Prix canadiens Hillman :

Prix du contenu imprimé ou numérique - Steven Chase et Robert Fife du Globe and Mail pour « Foreign Interference »

pour « Foreign Interference » Prix de la diffusion - Brandi Morin et Geordie Day pour « Killer Water », publié par Ricochet Media, Real News Network et IndigiNews

diffusion - Brandi Morin et Geordie Day pour « Killer Water », publié par Ricochet Media, Real News Network et IndigiNews Prix de l'actualité locale - Aaron Derfel de Montreal Gazette pour « Staff haunted by preventable deaths at Lakeshore Hospital ER »

La couverture par le Globe and Mail, en 2023 de l'ingérence politique du gouvernement chinois au Canada a déclenché un débat national, a dominé l'actualité du pays et a conduit à une enquête publique qui est en cours. Cette série d'enquêtes a alimenté le débat sur la nécessité de faire preuve de vigilance et de prendre des mesures plus strictes pour protéger la démocratie, les valeurs et les institutions canadiennes contre l'ingérence et l'espionnage étrangers.

« Killer Water », coproduit et coréalisé par Brandi Morin et Geordie Day, monté et produit par Ricochet Media, Real News Network et Indiginews, explore la Première Nation Athabaska Chipewyan, en Alberta, pour montrer comment les effets dévastateurs à long terme des sables bitumineux menacent la santé des populations, leur mode de vie traditionnel et la survie même de la communauté.

Aaron Derfel, journaliste de longue date à Montreal Gazette, a enquêté sur six décès évitables, dont un suicide, au sein du service des urgences de l'hôpital du Lakeshore, au Québec. Il a découvert une urgence fonctionnant régulièrement à plus de 150 % de sa capacité, composant avec une pénurie chronique d'infirmières, une prestation inadéquate de formations, une surveillance sporadique et un manque d'équipements fonctionnels.

« Ces journalistes ont démontré le rôle essentiel des médias lorsqu'il est question de reddition de comptes de la part des gouvernements, des entreprises et des institutions », explique Alex Dagg, membre canadien du conseil d'administration de la Sidney Hillman Foundation. « Nous sommes fiers de récompenser leur travail novateur ».

La Sidney Hillman Foundation tiendra une célébration des lauréats le 4 avril prochain à Toronto.

La Sidney Hillman Foundation récompense l'excellence du journalisme au service du bien commun. Les prix Hillman américains sont décernés chaque année depuis 1950 et les prix Hillman canadiens, depuis 2011.

www.HillmanFoundation.org

SOURCE The Sidney Hillman Foundation

19 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :