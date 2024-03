Gestion de placements Manuvie Limitée annonce des changements à son offre de fonds communs de placement





TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée a fait l'annonce de changements apportés aux fonds suivants de sa gamme de fonds communs de placement. Il s'agit notamment de la réduction des frais de gestion et de la fermeture d'un fonds.

Réduction des frais (à compter du 1er mai 2024)

Nom du fonds FRAIS DE GESTION EN

VIGUEUR NOUVEAUX FRAIS DE GESTION Série Conseil et

Série T Série F /

Série FT Série Conseil et

Série T Série F /

Série FT Fonds d'obligations de

sociétés Manuvie 1,24 % 0,70 % 1,01 % 0,57 % Fonds d'obligations

canadiennes sans

restriction Manuvie 1,15 % 0,60 % 1,00 % 0,45 % Catégorie équilibrée

fondamentale Manuvie 1,88 % 0,80 % 1,68 % 0,60 %

« À Gestion de placements Manuvie, nous veillons constamment à ce que nos fonds soient offerts à des prix concurrentiels et à ce qu'ils procurent de la valeur à nos porteurs de titres », déclare Jordy Chilcott, Chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Gestion de placements Manuvie « L'examen récent de notre gamme a été l'occasion de rendre certains produits plus attrayants par rapport au prix. »

Dissolution d'un fonds

Le 5 juillet 2024 ou vers cette date, Gestion de placements Manuvie limitée procèdera à la dissolution du Fonds d'obligations mondiales essentielles Plus Manuvie et distribuera le produit du fonds en conséquence. Ce changement permettra de simplifier sa plateforme de placements gérés activement et de renforcer son engagement à offrir des produits diversifiés et performants qui aideront les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs.

Il ne sera plus possible de souscrire des titres visés par le prospectus du Fonds d'obligations mondiales essentielles Plus Manuvie ou d'y effectuer des transferts à compter de 16 h (heure de l'Est), le 19 mars 2024. Cela comprend les achats effectués au moyen de services de placement automatiques tels que les prélèvements automatiques sur le compte, les achats périodiques par sommes fixes ou les services de rééquilibrage automatique. Avant la date de dissolution du fonds, les épargnants visés sont invités à communiquer avec leur conseiller pour discuter des répercussions financières et fiscales de cette décision et pour revoir leurs options, notamment le transfert de leurs actifs dans un autre fonds commun de placement de Gestion de placements Manuvie limitée qui répond à leurs besoins et à leur situation.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les fonds de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

