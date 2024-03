Stages exploratoires d'une journée : les personnes vivant avec un handicap et les entreprises invitées à participer à DuoEmploi





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les personnes vivant avec un handicap et les entreprises à s'inscrire, d'ici le 3 mai 2024, à DuoEmploi

Une expérience enrichissante

Les personnes participantes seront accueillies par des employeurs dans le cadre de stages exploratoires d'une journée. Ces stages se dérouleront dans toutes les régions du Québec au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin prochain. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur Québec.ca/duoemploi.

Un succès croissant

DuoEmploi est une excellente façon de sensibiliser les employeurs à l'importance d'embaucher des personnes vivant avec un handicap en donnant à ces derniers l'occasion de les rencontrer dans un contexte professionnel.

Les personnes stagiaires, quant à elles, découvriront différents milieux de travail tout en constatant qu'elles peuvent apporter beaucoup à d'éventuels employeurs. C'est une initiative qui a fait ses preuves, puisque le nombre de stages réalisés lors de cet événement a augmenté de 67 % au cours des dernières années, passant de 82 stages en 2021 à 137 stages en 2023.

Citations

« L'une de mes priorités est de favoriser l'intégration des personnes plus éloignées du marché du travail, et DuoEmploi fait partie des solutions pour y arriver. Cette initiative a mené à la réalisation de nombreuses histoires à succès et a permis de briser des barrières et d'ouvrir de multiples perspectives de carrière. C'est une occasion exceptionnelle de créer des ponts entre les employeurs et les personnes vivant avec un handicap, et ce, grâce à des stages qui favorisent une meilleure compréhension de part et d'autre et une ouverture vers de nouvelles possibilités d'emploi. Participez-y en grand nombre! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« DuoEmploi s'inscrit en parfaite continuité avec les efforts de notre gouvernement d'intégrer toujours plus les personnes en situation de handicap au marché du travail et dans toutes les sphères de la société. En offrant ces occasions de rencontres et de dialogues entre employeurs et personnes handicapées, DuoEmploi ouvre la porte à de belles possibilités de carrière aux personnes vivant avec un handicap tout en permettant aux employeurs de prouver leur engagement social et de découvrir des talents uniques. Je suis convaincu qu'encore cette année, nous établirons un nouveau sommet d'inscriptions! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants

Ces stages sont offerts en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec.





Lors des éditions précédentes, des stagiaires ont été accueillis par des entreprises de divers secteurs d'activité, comme le commerce de détail, la construction, le tourisme, l'informatique, le secteur bancaire et la santé.





Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour l'inscription, communiquez avec le ROSEPH par téléphone, au 438 798-0788 ou au 1 833 376-7374 (1 833 3RO?SEPH), ou par courriel, à [email protected] .





. Cette démarche vise à favoriser l'intégration durable en emploi des personnes participantes. À la suite de l'initiative, des suivis seront réalisés individuellement auprès de chaque organisation et chaque personne ayant participé à un stage, afin de les inciter à recourir aux mesures d'insertion en emploi offertes par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.





Rappelons que le gouvernement du Québec offre une multitude de programmes, de mesures et de services pour soutenir l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

