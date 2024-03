DAVIDsTEA lance « Thé à Emporter » dans plus de 1 500 Couche-Tard au Canada





MONTRÉAL, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) («?DAVIDsTEA?» ou la «?Société?»), l'un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de fournisseur exclusif avec Alimentation Couche-Tard inc. (Alimentation Couche-Tard) (TSX : ATD) (« Couche-Tard ») afin d'offrir une expérience « Thé à Emporter » de qualité supérieure dans plus de 1 500 dépanneurs à travers le Canada.

L'assortiment de DAVIDsTEA, composé des huit saveurs les plus vendues et offert dans un format de sachet pratique, permettra aux consommateurs en déplacement de profiter d'un moment de détente en buvant du thé, tout en complétant la vaste gamme de boissons et de collations vendues par Couche-Tard.

La collection de thés sélectionnée pour les clients de Couche-Tard comprend des saveurs de thés biologiques telles que Earl Grey crème, dragon de soie au jasmin, mélange breakfast de David, rhume 911 et chaï à la cannelle; des variétés à base de plantes et sans caféine telles que les thés noix magiques et pêche parfaite; et le populaire thé noir cappuccino à la vanille, utilisé comme substitut du café. De plus, DAVIDsTEA établira un concept de bar à thé complet dans sept magasins Couche-Tard afin d'offrir une grande variété de thés chauds et de thés glacés.

Alimentation Couche-Tard, qui exerce ses activités entre autres sous les bannières Couche-Tard, est présente d'un océan à l'autre au Canada et est un leader global en matière du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier.

« Nous sommes fiers de devenir le fournisseur exclusif, à travers le Canada, de thés de haute qualité d'un chef de file de l'industrie tel que Couche-Tard », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DAVIDsTEA. « Cette entente historique permet à DAVIDsTEA de faire découvrir à une toute nouvelle clientèle notre grande variété de thés savoureux. Cette entente représente également une étape clé dans notre stratégie de croissance omnicanale visant à étendre notre présence tout en stimulant une croissance rentable. »

« L'introduction des produits de qualité de la marque renommée DAVIDsTEA dans l'ensemble de nos magasins au Canada améliorera l'expérience de consommation de nos clients et nous permettra de poursuivre le développement de notre catégorie de breuvages chauds. Nous sommes donc très heureux de ce nouveau partenariat », a affirmé Daniel Lapalme, directeur des services alimentaires de la division de l'Est du Canada, chez Alimentation Couche-Tard.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé, par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société et de 330 épiceries aux États-Unis. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d'explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l'accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des «?collections?» saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des «?énoncés prospectifs?» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la «?Loi?»). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l'intention d'obtenir les avantages des dispositions de la «?sphère de sécurité?» de la loi. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'utilisation d'une terminologie prospective, par exemple les termes «?croit?», «?s'attend à?», «?peut?», «?fera?», «?devrait?», «?approximativement?», «?a l'intention?», «?planifie?», «?estime?» ou «?anticipe?» ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d'autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d'incertitudes et relèvent forcément d'hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l'exercice clos le 28 janvier 2023, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

DAVIDsTEA Alimentation Couche-Tard Personne-ressource pour les investisseurs Amine Ndamama Frank Zitella Gestionnaire principal, Communications globales Président, chef de la direction financière et chef de l'exploitation 450 662-6632, poste 6611 [email protected] [email protected] Maison Brison Communications Pierre Boucher 514 731-0000 [email protected] Relations médias Sundae Creative Marta Sadowski [email protected]

19 mars 2024 à 07:30

