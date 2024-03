Busbud s'associe à Buson au Brésil, consolidant sa position de leader dans les Amériques





La plateforme mondiale de réservation de transport interurbain annonce une acquisition dans le troisième plus grand marché de bus au monde et accueille l'investisseur sud-américain Kaszek comme nouvel actionnaire

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Busbud , une plateforme mondiale de réservation de voyages interurbains en bus et train, a annoncé l'acquisition de Buson , l'un des principaux chefs de file de la réservation de billets de bus au Brésil. En unissant leurs forces, Busbud étend sa présence à travers le Brésil, le troisième plus grand marché de bus au monde1, et consolide sa position de leader dans les Amériques. Au Brésil, les voyages en bus représentent plus de 59% des voyages de loisir et de tourisme2, et le marché du bus interurbain s'est rapidement numérisé ces dernières années avec l'adoption plus large des billets électroniques.

À ce jour, Buson a facilité plus de 120 millions de trajets interurbains en bus pour les voyageurs du Brésil à travers sa plateforme en ligne et ses solutions B2B, connectant les voyageurs brésiliens à plus de 70 000 routes via son réseau de partenaires qui comprend plus de 300 opérateurs de bus dans le pays. Buson compte 64 employés basés au Brésil.

Dans le cadre de la transaction, Kaszek, l'investisseur de la série A de Buson et l'un des principaux fonds d'investissement en Amérique latine - qui a soutenu plus de 120 entreprises telles que Nubank, QuintoAndar et Kavak avec plus de 3 milliards de dollars répartis dans neuf fonds - deviendra un actionnaire de Busbud aux côtés du PDG et co-fondateur de Buson, Thiago Carvalho, et d'autres actionnaires de Buson.

Busbud continue d'investir en Amérique, avec un fort accent sur l'Amérique latine. L'acquisition de Buson fait suite à la fusion de Busbud avec Recorrido, le chef de file de la réservation de bus interurbain au Chili, en novembre 2022. Suite à cette acquisition, Recorrido a augmenté son revenu net de plus de 100 % au cours des 12 mois suivant la clôture et a presque doublé son équipe, passant de 40 à 75 employés. Busbud compte désormais plus de 600 partenariats avec des opérateurs de bus en Amérique latine et des milliers dans le monde, et environ 225 employés à travers le monde.

L'acquisition de Buson

Buson propose aux voyageurs une plateforme en ligne B2C de réservation de billets d'autobus interurbains couvrant l'ensemble du pays du Brésil, et offre aux opérateurs des solutions B2B telles que le commerce électronique et une plateforme de réservation SaaS. Au fil de ses 11 années d'opérations, Buson a été à la fine pointe de l'innovation sur le marché brésilien du bus interurbains et sa plateforme a redéfini la façon dont les gens voyagent au Brésil. L'acquisition de Buson est fortement alignée avec la vision de Busbud d'offrir aux opérateurs de bus une suite de produits qui les aident à numériser leurs opérations et à augmenter leur portée commerciale.

«Nous sommes ravis d'accueillir Buson au sein du groupe Busbud», a déclaré LP Maurice, PDG et co-fondateur de Busbud. «Nous suivons l'histoire de Buson depuis sa création en 2013 sous le nom de Guiche Virtual, et avons été impressionnés par l'inventivité et la résilience de l'équipe et de son PDG et co-fondateur Thiago. Nous partageons la même ambition de révolutionner les voyages en autobus grâce à l'innovation. Nous disposons de produits complémentaires qui facilitent la transformation numérique des voyages interurbains à travers les Amériques et dans le monde. Ensemble, nous continuerons à créer des expériences de transport qui répondent aux besoins du voyageur moderne, ainsi qu'à ceux de nos partenaires».

«Nous sommes ravis de nous associer à Busbud, qui comprend l'importance de l'innovation numérique sur le marché du bus. Nous sommes heureux de rejoindre une équipe de classe mondiale qui nous permettra d'accéder à des ressources plus importantes pour soutenir notre expansion future», a déclaré Thiago Carvalho, PDG et co-fondateur de Buson.

Buson continuera à aider les opérateurs de bus à améliorer leurs opérations avec des solutions numériques, ainsi qu'à élargir leurs opportunités de marketing en ligne. Les opérateurs de bus travaillant avec Buson bénéficieront également de la gamme de solutions de Busbud, y compris une plateforme de réservation puissante et un logiciel d'optimisation des revenus, pour aider les opérateurs à vendre davantage de billets via leurs canaux de vente et via les plateformes en ligne de tiers et de Busbud. Buson maintient son engagement à continuer de fournir des produits innovants aux opérateurs brésiliens.

À propos de Busbud:

Busbud est un groupe mondial de mobilité offrant une plateforme de réservation en ligne de voyages d'autobus et de trains interurbains pour plus de 3 millions de routes dans plus de 80 pays à travers le monde. La société propose également des solutions d'affaires B2B qui propulsent les activités des opérateurs d'autobus autour du monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter busbud.com .

À propos de Buson:

Fondée il y a 11 ans, Buson est l'une des plus grandes plateformes en ligne de réservation de billets de bus au Brésil. En partenariat avec plus de 300 opérateurs de bus, Buson offre un vaste réseau de plus de 70 000 routes. La société propose des rabais exclusifs, une variété d'options d'horaires et un service à la clientèle complet sur son site Web et sur son application mobile, garantissant ainsi la sécurité et la paix d'esprit des passagers pendant leurs voyages. De plus, Buson soutient les opérateurs de bus en leur fournissant des solutions numériques pour améliorer les ventes et l'efficacité opérationnelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter buson.com.br .

À propos de Kaszek:

Kaszek est une société de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs pour créer des entreprises technologiques à fort impact dont le principal objectif initial est l'expansion en Amérique latine. Kaszek possède une présence locale à Bogotá, Mexico, Montevideo et São Paulo. Fondée par Hernan Kazah et Nicolas Szekasy en 2011, l'entreprise investit à travers tous les secteurs et les stages de maturité. En plus du capital, Kaszek fournit une expertise en matière de stratégie, d'exécution opérationnelle, de recrutement de talents, de croissance, de technologie, de produit, et bien plus encore. Pour plus d'informations, veuillez visiter kaszek.com .

19 mars 2024 à 07:00

