Asana lance une nouvelle suite d'outils intelligents pour les DSI





Aujourd'hui, Asana, Inc, plateforme leader en gestion du travail en entreprise, a annoncé de nouvelles capacités d'IA permettant aux responsables informatiques de conduire une transformation intelligente avec la base de données, les sauvegardes et les contrôles appropriés. Grâce au modèle de données Work Graph® d'Asana, ces nouvelles fonctionnalités permettent aux responsables informatiques d'intégrer leurs données de travail de manière transparente avec des solutions telles que Microsoft 365, de déployer l'IA en toute sécurité et de proposer des rapports et des informations destinés à la direction qui aident à générer un meilleur ROI, immédiatement.

« Avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, le rôle du DSI et des responsables informatiques a fondamentalement changé », déclare Saket Srivastava, DSI d'Asana. « Aujourd'hui, les responsables informatiques doivent mener la transformation intelligente, veiller à ce que les données soient connectées dans les investissements technologiques et bâtir de bonnes bases pour déployer l'IA en toute sécurité. Avec les nouvelles offres d'Asana en matière d'IA et les intégrations avec des solutions telles que Microsoft 365, les dirigeants d'entreprise disposent des données, de la sécurité, du contrôle et des informations nécessaires pour générer un meilleur ROI avec l'IA à tous les niveaux de leur organisation. »

Les dernières innovations d'Asana offrent de nombreuses possibilités aux leaders :

Bâtir de bonnes bases pour l'IA en intégrant de manière sécurisée les données de travail

(À partir du T2 2024) Intégrations Microsoft 365 : en plus d'un écosystème croissant de plus de 300 solutions d'intégration pour centraliser les données, mise en place de processus automatisés entre Asana et le calendrier Outlook pour les besoins de planification récurrents, et création et planification de projets directement dans Teams pour améliorer la visibilité

en plus d'un écosystème croissant de plus de 300 solutions d'intégration pour centraliser les données, mise en place de processus automatisés entre Asana et le calendrier Outlook pour les besoins de planification récurrents, et création et planification de projets directement dans Teams pour améliorer la visibilité (T2 2024) Processus intelligents : créez des processus et des règles automatisés avec des instructions simples en langage naturel, optimisés au fil du temps pour répondre à des objectifs spécifiques et aux bonnes pratiques

créez des processus et des règles automatisés avec des instructions simples en langage naturel, optimisés au fil du temps pour répondre à des objectifs spécifiques et aux bonnes pratiques (T2 2024) Objectifs intelligents : utilisez l'IA pour rédiger des objectifs et standardiser la création d'objectifs, optimisés pour l'ensemble de l'organisation

utilisez l'IA pour rédiger des objectifs et standardiser la création d'objectifs, optimisés pour l'ensemble de l'organisation (T3 2024) Console de processus : déployez des processus, rationalisez la conduite du changement et accélérez les améliorations avec des données de processus plus robustes afin de favoriser l'efficacité opérationnelle

Déployer l'IA en toute confiance avec des garanties et des contrôles transparents

(Disponible dès maintenant) Déploiement multi-organisation : maintenez la sécurité en séparant les données par filiale pour prendre en charge les besoins en IA, respecter les normes de confidentialité et de conformité, satisfaire aux exigences de résidence des données à l'échelle mondiale et permettre la conformité HIPAA

maintenez la sécurité en séparant les données par filiale pour prendre en charge les besoins en IA, respecter les normes de confidentialité et de conformité, satisfaire aux exigences de résidence des données à l'échelle mondiale et permettre la conformité HIPAA (Disponible dès maintenant) Intégration personnalisée : préparez vos employés à réussir sur Asana avec une expérience d'intégration personnalisée et des liens vers des ressources à l'échelle de l'entreprise

préparez vos employés à réussir sur Asana avec une expérience d'intégration personnalisée et des liens vers des ressources à l'échelle de l'entreprise (Disponible dès maintenant) Intégration MDM Microsoft Intune : gérez les configurations de sécurité de l'application iOS d'Asana à partir d'un tableau de bord Intune central pour protéger les données de l'entreprise en déplacement

gérez les configurations de sécurité de l'application iOS d'Asana à partir d'un tableau de bord Intune central pour protéger les données de l'entreprise en déplacement (T2 2024) Bacs à sable : testez les nouvelles fonctionnalités, y compris des versions de l'IA pour déterminer comment elles fonctionnent avec les processus existants, et créez des plans de déploiement réfléchis pour favoriser l'adoption par les utilisateurs

testez les nouvelles fonctionnalités, y compris des versions de l'IA pour déterminer comment elles fonctionnent avec les processus existants, et créez des plans de déploiement réfléchis pour favoriser l'adoption par les utilisateurs (T2 2024) Intégration intelligente : aidez les utilisateurs individuels et les équipes à se familiariser avec les bons projets, équipes et objectifs Asana à rejoindre afin qu'ils puissent avoir un impact immédiat

Mettre en évidence des informations intelligentes pour un meilleur ROI à tous les niveaux

(Disponible dès maintenant) Statut intelligent : créez plus rapidement des mises à jour de statut plus complètes pour les portefeuilles et les objectifs grâce à l'IA, en vous appuyant sur des données de travail en temps réel pour soutenir la planification stratégique et aider à identifier les risques dans les flux de travail interfonctionnels

créez plus rapidement des mises à jour de statut plus complètes pour les portefeuilles et les objectifs grâce à l'IA, en vous appuyant sur des données de travail en temps réel pour soutenir la planification stratégique et aider à identifier les risques dans les flux de travail interfonctionnels (T2 2024) Réponses intelligentes : utilisez un langage naturel pour poser des questions à Asana dans tous les domaines de travail, des tâches aux projets en passant par les portefeuilles et les objectifs, et obtenir des réponses et des informations au bon moment

utilisez un langage naturel pour poser des questions à Asana dans tous les domaines de travail, des tâches aux projets en passant par les portefeuilles et les objectifs, et obtenir des réponses et des informations au bon moment (À venir) Synthèses : prenez des décisions fondées sur des données et obtenez des résultats plus rapidement grâce à un accès facile à des mises à jour de statut des principaux indicateurs de performance

prenez des décisions fondées sur des données et obtenez des résultats plus rapidement grâce à un accès facile à des mises à jour de statut des principaux indicateurs de performance (À venir) Rapports intelligents : utilisez le langage naturel pour générer des graphiques et des tableaux de bord avec l'IA qui aident à visualiser la santé de l'entreprise en temps réel dans les services et les flux de travail

utilisez le langage naturel pour générer des graphiques et des tableaux de bord avec l'IA qui aident à visualiser la santé de l'entreprise en temps réel dans les services et les flux de travail (À venir) Projets intelligents : simplifiez la création de projets en indiquant à l'IA en quoi consiste le projet et en lui permettant de créer automatiquement les sections structurées et les détails du projet

Selon l'étude du rapport « The state of the IT leader » (État des lieux du métier de dirigeant informatique) du Work Innovation Lab d'Asana, 82 % des responsables informatiques donnent régulièrement des conseils sur la stratégie de leur organisation en matière d'IA, et 90 % d'entre eux affirment que l'investissement dans la technologie de l'IA sera essentiel pour relever les défis futurs de l'entreprise. Les nouvelles capacités d'Asana en matière d'IA centrée sur l'humain sont conçues pour aider les DSI et les responsables informatiques à relever leurs défis les plus urgents concernant l'IA, qu'il s'agisse de bâtir les fondations pour utiliser efficacement l'IA générative, de garantir le respect des mesures de protection adaptées et des bonnes pratiques, ou encore de comprendre comment utiliser les données interfonctionnelles pour prendre des décisions, obtenir des résultats et hiérarchiser les priorités stratégiques.

« Les responsables informatiques d'aujourd'hui ne sont plus des prestataires de services de back office, mais des conseillers stratégiques qui font progresser les entreprises. Plus que jamais, ils doivent gérer la mise en oeuvre des objectifs de l'entreprise, la sécurité, la création de stratégies de mise sur le marché et la compréhension de l'utilisation de l'IA pour augmenter la productivité, la collaboration et les résultats commerciaux », déclare Praniti Lakhwara, DSI de Zscaler. « Il est impératif de disposer des bons outils pour travailler plus intelligemment, tout en obtenant des résultats. Avec Asana, nous sommes en mesure de centraliser nos données de travail afin d'obtenir des informations commerciales opportunes, d'éclairer la prise de décision et d'atteindre les objectifs du programme sur une plateforme sûre et sécurisée. »

« Les DSI du monde entier tentent de comprendre comment utiliser au mieux l'IA pour accroître la productivité, rendre la collaboration interfonctionnelle plus efficace et favoriser les résultats commerciaux », déclare Wayne Kurtzman, directeur adjoint de la recherche communautaire et collaborative chez IDC. « En attendant, ils sont confrontés à une montagne de données non structurées et déconnectées et à des problèmes de sécurité. Avec cette annonce, Asana cherche à aider les DSI et les responsables informatiques en centralisant les données de travail sur une plateforme structurée qui relie les équipes, les projets et les objectifs de l'entreprise. Il est ainsi plus facile pour les entreprises de mesurer les résultats commerciaux et de trouver de nouvelles manière de gagner en efficacité. »

Asana s'engage à adopter une approche de l'IA centrée sur l'humain, y compris en matière de sécurité et de confidentialité, ce qui implique de demander aux partenaires de l'IA de respecter des normes strictes en matière de formation et de conservation des données des clients. Découvrez l'approche d'Asana et les dernières mises à jour de l'IA Asana et du rapport « The state of the IT leader » (État des lieux du métier de dirigeant informatique).

D'autres mises à jour seront communiquées lors du Work Innovation Summit en Australie d'Asana. En savoir plus ici.

À propos d'Asana

Asana permet aux entreprises de travailler plus intelligemment. Asana compte plus de 150 000 clients et des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises comme Amazon, Roche et T-Mobile utilisent Asana pour gérer l'ensemble de leurs activités : définition d'objectifs, suivi, planification des capacités, lancements de produits, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com/fr.

19 mars 2024 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :