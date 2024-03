Projecteur sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle au Swiss GRC Day 2024





Le Swiss GRC Day revient en 2024 pour offrir aux professionnels de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité (GRC) une plateforme unique de transfert de connaissances, de réseautage et d'innovation. Organisée par Swiss GRC, le principal éditeur suisse de logiciels pour le développement et la mise en oeuvre de solutions GRC en entreprise dans le monde entier, la conférence se tiendra le 8 mai 2024 au Radisson Blu Hotel de l'aéroport de Zurich.

Le Swiss GRC Day 2024 mettra l'accent sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle (IA). Plusieurs intervenants de haut niveau vous guideront au travers des dernières évolutions du paysage des risques, allant de la pertinence croissante de l'intelligence artificielle dans la gestion des risques aux défis complexes de la cybersécurité, en passant par l'importance essentielle de l'ESG pour une gouvernance d'entreprise tournée vers l'avenir. Près de 300 participants suisses et venus des pays voisins sont attendus.

Au fil des ans, le Swiss GRC Day s'est imposé comme la réunion essentielle des professionnels du GRC et offre une plateforme axée sur le transfert de connaissances, le réseautage et la présentation des meilleures pratiques et des innovations. Cette année, les participants peuvent s'attendre à tout un éventail de présentations et de discussions animées par des intervenants de premier plan. Ces experts issus de l'industrie et du monde universitaire donneront un aperçu des dernières tendances et des défis auxquels l'industrie est confrontée, notamment le rôle de l'intelligence artificielle dans la gestion des risques, les récents développements en matière de cybersécurité et l'importance croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la stratégie d'entreprise.

Avec des participants suisses et des pays voisins, le Swiss GRC Day 2024 offre une occasion unique de réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées, de former des partenariats stratégiques et de tirer profit des expériences d'experts de premier plan dans ce domaine. L'événement promet d'être un catalyseur d'innovation et de croissance en fournissant aux participants des solutions pratiques permettant de relever les défis actuels et à venir.

