Célébration de la meilleure innovation en matière de transition vers les VE en Irlande





LONDRES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Geotab était fier de soutenir les premiers Irish EV Awards la semaine dernière, qui ont mis en avant les meilleures pratiques en matière de transition vers les VE en Irlande. Trois de nos partenaires ont été récompensés lors de l'événement pour leur contribution à la transition vers des véhicules à zéro émission et à la réalisation des objectifs de l'Irlande en matière d'action climatique.

SIRO, l'opérateur de large bande en gros, a reçu le prix du « meilleur projet de transition de flotte de véhicules électriques (inférieure à 50 véhicules) » ce soir-là. En collaboration avec Nevo, Geotab a fourni à SIRO la technologie télématique fournissant à l'entreprise des informations qui l'aideront à réduire ses coûts de carburant et ses émissions, à évaluer ses performances environnementales au fil du temps et à identifier les possibilités d'amélioration. Nous sommes ravis d'avoir aidé SIRO à obtenir ce prix.

Un autre partenaire de Geotab a été récompensé lors de la soirée ; en effet NiftiBusiness a remporté le prix dans la catégorie « société de location de VE de l'année ». NiftiBusiness a aidé un nombre croissant d'entreprises à passer aux véhicules électriques et a activement défendu les avantages de la réduction des émissions de carbone et de la rentabilité des véhicules à zéro émission. En plus de fournir des véhicules, la société assiste également ses clients dans tous les aspects de la gestion de leur parc automobile pour leur permettre de se concentrer sur leurs activités. Geotab est fier de pouvoir fournir les solutions pour aider les clients de NiftiBusiness à effectuer leur transition.

Enfin, Weev a également été nommé « opérateur de bornes de recharge de l'année ». Notre travail avec Weev a permis à l'entreprise de fournir à ses clients des renseignements qui les aident à mettre en place une infrastructure de VE qui réponde à leurs besoins. La société joue un rôle fondamental en donnant aux entreprises la confiance nécessaire pour passer aux VE et il était fantastique de la voir récompensée lors de la remise de prix.

Félicitations à tous les lauréats et participants aux EV Awards. En tant que sponsor, ce fut un honneur d'aider à donner vie à ces prix et nous attendons avec impatience l'édition de l'année prochaine avec un éventail d'entreprises prêtes à placer la barre encore plus haut en termes de livraison pour une Irlande plus propre et plus verte.

À propos de Geotab

