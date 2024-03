Centrico Spa (Gruppo Banca Sella) et Veracode concluent un accord pour sécuriser le cycle de vie du développement des applications





Centrico Spa, appartenant à Gruppo Sella et spécialisé dans la fourniture de systèmes bancaires ouverts pour les institutions financières orientées innovation, a conclu un accord de collaboration avec Veracode, un leader mondial de la gestion des risques liés à la sécurité des applications. Cet accord permettra d'améliorer l'analyse, la détection et la priorisation des failles afin d'accélérer les correctifs logiciels à chaque étape du cycle de vie du développement des applications de Centrico.

Le système bancaire et la finance modernes sont exposés à un environnement rigoureux et évolutif, notamment en raison de la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) et de l'augmentation de cyberattaques fréquentes et sophistiquées. Selon les données recueillies dans le rapport State of Software Security Report de Veracode, 72 % des organisations financières présentent des vulnérabilités, soit le pourcentage le plus faible de tous les secteurs analysés, et une amélioration par rapport à l'année précédente. Au demeurant, les organisations financières bénéficieraient d'une automatisation accrue et de techniques de codage sécurisées leur permettant de prévenir, de détecter et de répondre aux vulnérabilités plus rapidement que jamais.

L'objectif de Centrico est de minimiser les risques au niveau du développement des applications et d'éviter les failles dangereuses qui pourraient avoir un impact significatif sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Après une sélection minutieuse, Veracode a été choisi pour renforcer la sécurité du développement des applications de Centrico en intégrant des outils de test et d'analyse qui détectent et éliminent les vulnérabilités.

Le haut niveau de fiabilité et de précision de Veracode quant à l'analyse des failles, ses capacités de résolution efficaces et rapides, ainsi que sa vision innovante ont souligné la capacité de la société à répondre du mieux possible aux demandes de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans ce secteur. Centrico est composé d'une équipe internationale d'experts ayant une connaissance approfondie du secteur financier, spécialisée dans les principaux services bancaires ouverts et les services d'externalisation des processus commerciaux. Ses solutions sont basées sur les technologies de pointe et innovantes du secteur. La plateforme et les principales solutions bancaires sont orientées client, réduisent le temps de mise sur le marché, sont ouvertes à l'intégration de services externes et s'inspirent des principes de l'éco-durabilité.

La plateforme de sécurité logicielle de Veracode détecte en permanence les failles et les vulnérabilités à chaque étape du cycle de développement des logiciels modernes. Grâce à un puissant moteur d'intelligence artificielle issu à partir de trillions de lignes de code, elle génère automatiquement des propositions de correctifs applicables aux vulnérabilités détectées lors de l'analyse, ce qui empêche le code non sécurisé de se propager à d'autres applications.

« Pour Veracode Italie, cet accord est un témoignage d'une grande importance et un motif de satisfaction. Nous sommes très fiers de soutenir Centrico dans le développement d'applications sécurisées et de collaborer à la détection et à la résolution de toute faille potentielle », a déclaré Massimo Tripodi, Country Manager de Veracode Italie. « Le secteur des services financiers est une cible constante des cyberattaques qui exploitent différents vecteurs et canaux, il est donc essentiel que les entreprises puissent exercer leurs activités en utilisant des applications de sécurité intrinsèque qui réduisent le risque d'un code ».

À propos de Veracode

Veracode est une société de sécurité logicielle intelligente. La plateforme de sécurité logicielle Veracode recherche en permanence les failles et les vulnérabilités à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel moderne. Grâce à une IA puissante formée à l'aide d'un ensemble de données éprouvées issues de l'analyse de trillions de lignes de code, les clients de Veracode corrigent les failles plus rapidement et avec une grande précision. Solution préférée des équipes de sécurité, des développeurs et des dirigeants de milliers des plus grandes entreprises du monde, Veracode est le pionnier et continue de redéfinir ce que signifie la sécurité logicielle intelligente.

En savoir plus à l'adresse suivante www.veracode.com, en consultant le blog Veracode , et sur LinkedIn et X (ex-Twitter)

À propos de Centrico

Centrico, créée en novembre 2019, est actuellement détenue à 83,98 % par Banca Sella et à 16,02 % par Banca Sella Holding. En 2021, le chiffre d'affaires total de Centrico s'élevait à 78,5 millions d'euros (12,06 % de plus par rapport à 2020), dont environ 75 % provenaient de la plateforme Core Banking. La société fournit des solutions bancaires centrales et numériques uniques ainsi qu'une large gamme de services d'externalisation des technologies de l'information et des processus d'affaires, aussi bien aux sociétés du groupe Sella qu'aux banques, FinTechs et autres opérateurs financiers innovants. L'objectif est de favoriser le développement de l'écosystème financier italien en apportant au marché l'expertise et la technologie du groupe, ainsi que des solutions ouvertes et uniques dans le secteur.

