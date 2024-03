Améliorer les services pour les passagères et les passagers aériens vivant avec un handicap : Transports Canada et Emploi et Développement social Canada tiendront un Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien





OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour devenir le pays le plus accessible et le plus inclusif au monde. Les obstacles auxquels se heurtent les Canadiennes et Canadiens en situation de handicap lorsqu'ils voyagent sont tout à fait inacceptables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de préconiser l'accessibilité et la pleine inclusion des Canadiennes et Canadiens en situation de handicap, en travaillant en étroite collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap, les intervenants, tous les ordres de gouvernement et les partenaires internationaux.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, ont annoncé que Transports Canada et Emploi et Développement social Canada seront les hôtes du premier Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien au Canada, qui aura lieu le 9 mai 2024, à Ottawa.

Le Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien réunira un éventail de participants et participantes de partout au Canada qui représentent le secteur du transport aérien ainsi que de la communauté des personnes en situation de handicap. Il portera sur :

les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les passagères et passagers aériens vivant avec un handicap;

la recherche de solutions possibles et de plans d'action pour régler les problèmes actuels;

la production de rapports sur les progrès réalisés depuis l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité en 2019 et du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées en 2020.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que le transport soit accessible et exempt d'obstacles d'ici 2040. Il est essentiel que la population canadienne, y compris les personnes vivant avec un handicap, ait des chances égales de contribuer à leur communauté et à leur milieu de travail. Le gouvernement du Canada continuera de promouvoir des initiatives et des activités visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité et l'équité des déplacements pour tous, afin de favoriser un accès fluide et direct aux transports.

Citations

« Les Canadiens en situation de handicap ont les mêmes droits que nous tous. Ils méritent le même accès et la même dignité. Ce qui demeure une priorité absolue, c'est notre engagement à travailler avec nos partenaires dans le secteur du transport aérien pour garantir que notre réseau de transport national est accessible à tous les Canadiens. On doit continuer de travailler ensemble pour faire du Canada un pays plus accessible et inclusif, où les obstacles sont éliminés et où les possibilités abondent. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« L'accès équitable et digne au transport aérien pour les Canadiennes et Canadiens en situation de handicap est non négociable. Les récents événements montrent que nos compagnies aériennes ne respectent pas les normes auxquelles les Canadiennes et Canadiens vivant avec un handicap s'attendent ou méritent. Il est temps d'agir et de changer les choses. Dans le cadre du Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien, nous veillerons à ce que les compagnies aériennes assument leurs responsabilités et offrent des solutions durables à long terme pour garantir que toute la population canadienne, peu importe les capacités, bénéficie d'un transport aérien exempt d'obstacles. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Le 21 juin 2019, la Loi canadienne sur l'accessibilité , qui vise à faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040, a reçu la sanction royale.

, qui vise à faire du un pays exempt d'obstacles d'ici 2040, a reçu la sanction royale. Grâce à une approche proactive et systémique, la Loi canadienne sur l'accessibilité vise à cerner, à éliminer et à prévenir les obstacles à l'accessibilité dans sept domaines prioritaires de compétence fédérale, y compris les transports (compagnies aériennes et fournisseurs de transport ferroviaire, routier et maritime qui traversent les frontières provinciales ou internationales).

vise à cerner, à éliminer et à prévenir les obstacles à l'accessibilité dans sept domaines prioritaires de compétence fédérale, y compris les transports (compagnies aériennes et fournisseurs de transport ferroviaire, routier et maritime qui traversent les frontières provinciales ou internationales). Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (juin 2019) a été élaboré pour protéger les droits des personnes vivant avec un handicap à un réseau de transport accessible, en établissant des exigences juridiquement contraignantes pour différents modes de transport - aérien, ferroviaire, maritime et par autobus, ainsi que pour le contrôle de sécurité et le contrôle frontalier.

(juin 2019) a été élaboré pour protéger les droits des personnes vivant avec un handicap à un réseau de transport accessible, en établissant des exigences juridiquement contraignantes pour différents modes de transport - aérien, ferroviaire, maritime et par autobus, ainsi que pour le contrôle de sécurité et le contrôle frontalier. Le Règlement sur l'établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles (décembre 2021) a été élaboré pour cerner et éliminer de façon proactive les obstacles pour les personnes vivant avec un handicap qui utilisent les services offerts par les fournisseurs de services de transport sous réglementation fédérale, ainsi que pour prévenir l'apparition de nouveaux obstacles.

