FATAL FURY: City of the Wolves, le dernier jeu de combat de SNK, fera son entrée sur scène début 2025





OSAKA, Japon, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- SNK CORPORATION a annoncé aujourd'hui que son célèbre jeu de combat, FATAL FURY, sortait son premier titre en 26 ans : FATAL FURY: City of the Wolves. Prévu pour début 2025, FATAL FURY: City of the Wolves propose un style artistique unique qui stimule les sens, des personnages nouveaux et familiers, un système REV innovant très attractif, et une foule d'autres systèmes de combat encore plus robustes qu'auparavant.

Regardez la bande-annonce de FATAL FURY: City of the Wolves ici et la bande-annonce des personnages ici .

La série FATAL FURY a fait son apparition sur le marché en 1991 et a été le fer de lance du développement des jeux de combat dans les années 1990, qui ont ensuite envahi l'industrie.

Les chouchous des fans et de nouveaux personnages s'affrontent dans l'arène

Les personnages emblématiques de FATAL FURY et GAROU: MARK OF THE WOLVES sont prêts à se battre à nouveau. Un nouveau personnage, élève vedette de Joe Higashi, fait également ses débuts.

Le tout nouveau système REV fait passer le combat à la vitesse supérieure

Le système REV, un ensemble d'outils qui fait ses débuts dans FATAL FURY, offre des options offensives uniques dès le début du combat. Les joueurs peuvent utiliser les Arts REV, l'Accélération REV, les Coups REV (lorsque le S.P.G. est actif), et bien plus, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur limite et que le compteur REV surchauffe.

Évolution des systèmes de combat classiques

De nombreux systèmes de combat classiques de FATAL FURY sont de retour en force, notamment les attaques combinées, la simple défense, le freinage, les attaques d'esquive et les feintes. Ces systèmes sont de retour après plus de 25 ans et ont évolué pour s'adapter à la modernité.

Des schémas de contrôle adaptés à l'expérience

Les joueurs ont le choix entre deux schémas de contrôle : le style arcade est basé sur des commandes précises et techniques, tandis que le style intelligent permet au joueur d'exécuter des coups spéciaux et des combos tape-à-l'oeil à l'aide de commandes directionnelles et d'une simple pression sur un bouton.

Les éléments de FATAL FURY: City of the Wolves sont disponibles ici . Pour tout savoir sur FATAL FURY, suivez SNK sur Twitter ou rejoignez le Discord officiel.

À PROPOS DE SNK CORPORATION

Fondée en 1978, SNK CORPORATION est une société japonaise de jeux vidéo dont le siège se trouve à Osaka, au Japon. SNK est surtout connue pour avoir créé le système d'arcade Neo-Geo et plusieurs franchises de jeux, dont THE KING OF FIGHTERS, Metal Slug, Samurai Shodown et FATAL FURY. Pour en savoir plus sur SNK CORPORATION, visitez le site https://www.snk-corp.co.jp/us/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2362645/FATAL_FURY_City_Wolves_SNK_s_Latest_Fighting_Game_Storms_Scene.jpg

18 mars 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :