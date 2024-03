Le gouvernement du Canada signe deux accords bilatéraux avec la Saskatchewan pour soutenir les initiatives visant à améliorer les soins de santé





REGINA, SK, le 18 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent un système de soins de santé leur offrant un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Everett Hindley, ministre de la Santé de la Saskatchewan, et l'honorable Tim McLeod, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés de la Saskatchewan, ont annoncé deux accords bilatéraux prévoyant un investissement d'un montant total de plus de 560 millions de dollars en financement fédéral afin d'améliorer les soins de santé en Saskatchewan.

Dans le cadre de l'accord Travailler ensemble, le gouvernement du Canada versera dans un premier temps près de 391 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action triennal de la Saskatchewan visant à améliorer son système de santé. Ce plan prévoit les éléments suivants :

Améliorer l'accès aux services de santé familiale et aux soins actifs et urgents en soutenant un modèle de paiement pour les médecins de famille en Saskatchewan , en agrandissant la Chronic Pain Clinic de Saskatoon , en développant le programme de triage virtuel des médecins (VIBEX) par le biais de la ligne d'aide HealthLine 8-1-1, et en ajoutant des lits de soins actifs et de soins complexes permanents dans les hôpitaux de Regina et de Saskatoon pour réduire la surcapacité.

en soutenant un modèle de paiement pour les médecins de famille en , en agrandissant la Chronic Pain Clinic de , en développant le programme de triage virtuel des médecins (VIBEX) par le biais de la ligne d'aide HealthLine 8-1-1, et en ajoutant des lits de soins actifs et de soins complexes permanents dans les hôpitaux de et de pour réduire la surcapacité. Soutenir le personnel de santé et aider à réduire les arriérés par le recrutement de nouveaux travailleurs de la santé, par des mesures d'incitation à la rétention pour les postes difficiles à recruter, et par l'augmentation du nombre de stages cliniques pour soutenir l'agrandissement de 550 places de formation post-secondaire.

par le recrutement de nouveaux travailleurs de la santé, par des mesures d'incitation à la rétention pour les postes difficiles à recruter, et par l'augmentation du nombre de stages cliniques pour soutenir l'agrandissement de 550 places de formation post-secondaire. Élargir la fourniture d'un soutien culturellement adapté en matière de santé mentale et de dépendances et de soins spécialisés grâce à des équipes de sensibilisation aux surdoses, à la poursuite de l'agrandissement des équipes de police et de crise, à l'augmentation du nombre d'espaces de traitement des dépendances et des services de conseil rapide en cas de deuil offerts par les services familiaux de la Saskatchewan , et au soutien des jeunes confrontés à des problèmes de santé mentale et de dépendances.

grâce à des équipes de sensibilisation aux surdoses, à la poursuite de l'agrandissement des équipes de police et de crise, à l'augmentation du nombre d'espaces de traitement des dépendances et des services de conseil rapide en cas de deuil offerts par les services familiaux de la , et au soutien des jeunes confrontés à des problèmes de santé mentale et de dépendances. Moderniser les systèmes de soins de santé à l'aide de données sur la santé et d'outils numériques en poursuivant les investissements dans la santé en ligne et les technologies de l'information dans le secteur de la santé.

De plus, dans le cadre de l'accord Vieillir dans la dignité, le gouvernement du Canada versera environ 169,3 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action quinquennal de la Saskatchewan visant à aider les personnes à vieillir dans la dignité près de leur domicile, et à avoir accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Ce financement permettra :

de renforcer les services de soins à domicile et en milieu communautaire en développant les centres de santé communautaires et les services d'approche et en faisant progresser le modèle pilote de foyer médical pour les patients;

en développant les centres de santé communautaires et les services d'approche et en faisant progresser le modèle pilote de foyer médical pour les patients; d'améliorer les soins palliatifs en soutenant la formation du personnel de santé aux soins de fin de vie et en augmentant le nombre de professionnels de la santé qui aident les patients et soutiennent les soins palliatifs;

en soutenant la formation du personnel de santé aux soins de fin de vie et en augmentant le nombre de professionnels de la santé qui aident les patients et soutiennent les soins palliatifs; d'améliorer la qualité des soins de longue durée et des services de soins à domicile en augmentant le nombre de fournisseurs de soins de première ligne et de soins continus et en améliorant le respect des normes en matière de soins de longue durée par le biais d'inspections et de suivis.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont la Saskatchewan rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Dans le cadre de ces nouveaux accords, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travailleront de concert pour améliorer la manière dont les renseignements sur la santé sont recueillis, échangés, utilisés et communiqués; simplifieront la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger; faciliteront la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada; et assumeront des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action de la Saskatchewan est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

La Saskatchewan et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer les services de santé pour tous les patients de la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones et des autres populations mal desservies et défavorisées.

«?Les Canadiennes et les Canadiens méritent d'obtenir les soins de santé dont ils ont besoin, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence. En collaborant avec la province de la Saskatchewan, ces accords réduiront les temps d'attente, faciliteront la consultation d'un médecin et permettront à nos aînés de vieillir dans la dignité. Adapté aux besoins particuliers de la Saskatchewan, ce financement est axé sur ce qui compte le plus : de meilleurs soins de santé pour les habitants de la province.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« La santé mentale, c'est la santé, et grâce à cet accord, nous travaillerons avec la Saskatchewan pour intégrer les soins de santé mentale et de consommation de substances comme partie intégrante et égale de notre système de soins de santé universel. Cet accord renforcera la capacité des prestataires de santé familiale, réduira les méfaits de la consommation de substances et élargira les soins virtuels pour les jeunes afin d'améliorer l'accès à des soins de santé mentale et à des services de soutien à la consommation de substances qui soient de qualité et rapides. Ensemble, nous devons veiller à ce que toute la population canadienne ait accès aux soutiens et aux services nécessaires à sa santé mentale et à son bien-être, au moment et à l'endroit où elle en a besoin. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes heureux de signer ces deux accords de financement en santé avec le gouvernement fédéral, qui profiteront aux résidents et aux communautés de la Saskatchewan. L'engagement financier du gouvernement fédéral s'appuiera sur les investissements provinciaux et contribuera à accélérer et à élargir les initiatives déjà en cours pour répondre aux besoins de santé d'une province en pleine croissance, constituer des équipes de santé plus solides et moderniser le système de santé. »

L'honorable Everett Hindley

Ministre de la Santé de la Saskatchewan

« Nous nous sommes engagés à fournir des services et des programmes de santé de qualité pour aider nos personnes âgées à vivre confortablement et en toute sécurité chez elles et dans leur communauté. Le financement fédéral de l'accord Vieillir dans la dignité de la Saskatchewan contribuera à la réalisation de cet objectif grâce à l'amélioration des soins de longue durée et des soins palliatifs, ainsi qu'à l'amélioration des soins à domicile et en milieu communautaire. »

L'honorable Tim McLeod

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés de la Saskatchewan

Faits en bref

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

Le budget de 2023 donne un aperçu du plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : Dans le cadre des accords bilatéraux pour travailler ensemble, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le premier plan d'action triennal de la Saskatchewan peut être consulté ici.

. Le premier plan d'action triennal de la peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont comprises dans les nouveaux accords bilatéraux pour travailler ensemble.

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprend les 2,4 milliards de dollars restants sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que les 3 milliards de dollars sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée afin d'appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité des effectifs. Le plan d'action quinquennal de la Saskatchewan peut être consulté ici.

