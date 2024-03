NetApp nomme la spécialiste du secteur technologique Alessandra Yockelson au poste de directrice des ressources humaines





NetApp (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui l'arrivée d'Alessandra Yockelson en tant que Chief Human Resources Officer, sous la direction de George Kurian, CEO. Alessandra dirigera tous les aspects de la gestion des personnes et de la stratégie organisationnelle, y compris le développement et la croissance des talents, la gestion de la performance, l'engagement des équipes, le recrutement, les questions de diversité, équité et inclusion, la rémunération et les avantages sociaux. Alessandra rejoint NetApp après avoir travaillé chez Pure Storage, où elle occupait le poste de directrice des ressources humaines depuis août 2021 et dirigeait les efforts de changement organisationnel qui ont abouti à une mise à l'échelle de la performance mondiale.

« Je suis ravi d'accueillir Alessandra au sein de NetApp alors que nous continuons à transformer notre entreprise et notre culture pour accélérer la croissance et générer de la valeur pour nos employés, clients, partenaires et actionnaires », déclare George Kurian, CEO, NetApp. « Nous avons toujours été une entreprise qui attire et développe les meilleurs talents, et Alessandra saura pérenniser cette tradition et nous guider vers la prochaine phase de notre stratégie de gestion des personnes. »

Alessandra est diplômée d'un doctorat de la Fundação Getulio Vargas's São Paulo School of Business Administration et apporte des décennies d'expérience et d'expertise acquises dans des sociétés mondiales spécialisées dans la gestion des talents, le renforcement de l'excellence opérationnelle et la promotion des cultures de performance et de responsabilité. Avant de rejoindre Pure Storage en tant que Chief Human Resources Officer, Alessandra a occupé divers postes de direction dans la gestion des talents chez Hewlett Packard Enterprise, Diageo et Philips. Elle a dirigé des transformations commerciales et culturelles mondiales pour stimuler une croissance rentable pour les grandes marques multinationales et est une dirigeante reconnue dans la gestion du capital humain. Alessandra siège actuellement au conseil d'administration de la société de portefeuille de Vista Equity Partners, iCIMS, où elle fournit des informations stratégiques et des conseils pour soutenir l'innovation continue et l'excellence opérationnelle pour sa prochaine phase de croissance.

« Je suis ravie d'intégrer NetApp en cette période passionnante d'innovation et d'opportunités », déclare Alessandra Yockelson, Chief Human Resources Officer, NetApp. « NetApp présente une solide réputation pour son leadership technologique, son orientation client et sa culture collaborative. Je me réjouis à la perspective de travailler avec l'équipe talentueuse et diversifiée de NetApp pour permettre à nos employés de se développer et de s'épanouir sur un marché dynamique. »

NetApp s'engage à attirer, développer et conserver les meilleurs talents et à promouvoir une culture d'innovation, d'inclusion et d'excellence. La société a récemment été reconnue parmi les entreprises les plus dignes de confiance au monde et parmi les entreprises les plus respectueuses de l'environnement aux États-Unis par Newsweek, ainsi qu'au palmarès des 50 entreprises les plus philanthropes par le Silicon Valley Business Journal.

