Sensor Tower acquiert la plateforme de connaissance du marché data.ai





L'acquisition de data.ai, une société mondiale de renseignements sur les applications mobiles, renforce l'objectif de Sensor Tower de mesurer l'économie numérique mondiale

SAN FRANCISCO, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sensor Tower, l'un des principaux fournisseurs de données sur l'économie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de data.ai pour un montant non divulgué. Cette acquisition permettra à Sensor Tower de s'étendre davantage et de créer une solution de veille marketing qui deviendra une norme au sein de l'industrie.

L'acquisition de data.ai représente un pas en avant significatif pour Sensor Tower, car elle va permettre à l'entreprise d'étendre sa base de clients pour inclure de grandes marques telles que Microsoft, Sky et Bandai Namco qui utilisent déjà les outils de renseignements sur les applications mobiles de data.ia. Il s'agit d'une décision stratégique pour Sensor Tower, qui est déjà un fournisseur incontournable pour de grandes marques et agences, ainsi que d'importants éditeurs de jeux et investisseurs, et qui va maintenant pourvoir étendre considérablement sa présence dans la région APAC et travailler avec d'autres entreprises du classement Fortune 500. La fusion entre Sensor Tower et data.ai devrait permettre de réaliser des gains importants en termes de précision des données, de couverture mondiale et d'étendue des produits que l'entreprise va pouvoir proposer à ses plus de 2 000 entreprises clientes.

Cette annonce survient à un moment où les consommateurs passent de plus en plus de temps à tisser des liens, à jouer, à visionner des vidéos et à magasiner sur de nombreux canaux numériques. En 2023, les consommateurs ont dépensé 130 milliards de dollars dans le monde en achats intégrés dans les applications; et, au sein de l'économie numérique, cette tendance devrait augmenter car les principales plateformes comme Google, Meta, TikTok, Instagram et Snap investissent massivement dans l'acquisition, la rétention et la monétisation des utilisateurs.

Le rachat de data.ai par Sensor Tower fait suite à la croissance rapide de cette dernière et à son acquisition réussie de Pathmatics en 2021, qui lui a permis d'accroître sa base d'acheteurs et de clients tout en bénéficiant d'une visibilité accrue sur l'activité des marques et les dépenses publicitaires dans le paysage numérique élargi. La suite d'intelligence numérique de Sensor Tower est alimentée par des données de panel uniques et différenciées de premier cercle (first-party), avec des informations fournies aux clients sur un modèle d'abonnement annuel.

Bain Capital Credit a dirigé le financement de la transaction, avec un suivi de Riverwood Capital et un nouvel investissement de la part de Paramark Ventures. William Blair & Company, LLC a agi à titre de conseiller financier et Simpson Thacher & Bartlett LLP a fourni des conseils juridiques à Sensor Tower dans le cadre de cette transaction.

Pour plus d'informations sur Sensor Tower, veuillez consulter www.sensortower.com .

À propos Sensor Tower

Sensor Tower est le premier fournisseur de données sur l'économie numérique. Fondée en 2013 et basée à San Francisco, en Californie, Sensor Tower fournit des données au niveau de l'entreprise sur les applications mobiles et les éditeurs via ses plateformes Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence et App Intelligence, qui offrent téléchargement, revenus, parts de voix, et des mesures d'engagement d'une précision inégalée pour les marchés les plus importants du monde. Grâce à son offre de veille de marketing numérique Pathmatics, Sensor Tower permet de bénéficier d'une bonne visibilité sur les performances des publicités numériques des marques, sur leurs concurrents et sur des secteurs entiers, qu'il s'agisse de publicités par affichage, sur les réseaux sociaux, vidéo, mobiles, natives et OTT. Veuillez visiter www.sensortower.com.

À propos de data.ai

La mission de Data.ai est d'être la première à unifier les données des consommateurs et du marché pour générer des informations et des résultats tirant pleinement parti de la puissance de l'IA. Sa plateforme offre des expériences numériques gagnantes à plus de 1 400 entreprises clientes et à plus d'un million d'utilisateurs inscrits à travers le monde. L'entreprise a son siège social à San Francisco et a été fondée en 2010.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364155/Sensor_Tower_gray_logo_2023_Logo.jpg

18 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :