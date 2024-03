L'indice Turo révèle que les Canadiens et Canadiennes de la génération des milléniaux possèdent de moins en moins de véhicules en raison des taux d'inflation élevés





Les jeunes milléniaux sont particulièrement touchés par les coûts élevés liés à la possession d'un véhicule, un bien qui reste inutilisé 95 % du temps.

TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le troisième Indice de possession de véhicules de Turo , un incontournable qui provient du plus important marché d'autopartage entre particuliers du Canada, en partenariat avec Léger, révèle que les coûts poussent les Canadiens et les Canadiennes à renoncer à posséder une voiture. Plus spécifiquement, plus de la moitié (56 %) des jeunes milléniaux (âgés de 25 à 34 ans) interrogés ont déclaré qu'ils étaient moins susceptibles d'acheter ou de louer un véhicule cette année en raison des taux d'inflation récents, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne pour tous les groupes d'âge (46 %). En comparaison, l'année dernière, dans toutes les tranches d'âge, ce chiffre était inférieur (39 %), ce qui suggère que les préoccupations financières des Canadiens et Canadiennes ont continué à croître au cours de l'année.

D'autres chiffres de l'Indice montrent que les jeunes milléniaux ont du mal à conserver et à acquérir un véhicule :

17 % des jeunes milléniaux interrogés prévoient de ne plus posséder ou louer leur voiture à l'avenir. Ce chiffre tombe à 12 % quand on considère tous les groupes d'âge.

Parmi les jeunes milléniaux interrogés qui possèdent ou louent un véhicule, mais prévoient d'arrêter à l'avenir, plus de la moitié (52 %) ont invoqué des raisons financières ; un niveau plus élevé que la moyenne de tous les groupes d'âge (42 %).

Les jeunes milléniaux ont le coût de possession estimé le plus grand, soit 6 176 $ par année. Ce montant est supérieur à la moyenne de 5 025 $ par année pour l'ensemble des groupes d'âge.

Si les résultats révèlent que les jeunes milléniaux ressentent plus fortement les effets de la hausse des coûts, les conditions macroéconomiques ont également eu un impact sur les habitudes d'achat de voitures des Canadiens et Canadiennes de tous âges.

Cette année, 37 % des répondants canadiens et canadiennes qui n'ont pas de véhicule ont cité comme première raison de ne pas en posséder ou en louer un le fait qu'« avoir une voiture coûte trop cher », une augmentation par rapport aux 32 % de l'année dernière.

Bien que 85 % des répondants au Canada possèdent ou louent un véhicule, leur voiture reste inutilisée 95 % de l'année. Malgré les coûts de plus en plus élevés et les faibles taux d'utilisation, les voitures continuent de fournir un service indispensable : 78 % des propriétaires de voitures interrogés déclarent qu'il leur serait impossible de ne pas en posséder une et plus de la moitié (57 %) des travailleurs affirment qu'ils devraient changer d'emploi s'ils n'avaient pas de véhicule.

« Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les Canadiens et les Canadiennes reconsidèrent le modèle traditionnel de propriété d'une voiture, qui peut représenter un lourd fardeau financier pour le propriétaire. Les véhicules perdent en valeur et entraînent des dépenses permanentes, qui persistent même lorsqu'ils ne sont pas utilisés », explique Cédric Mathieu, vice-président principal et directeur de Turo Canada. « On peut comprendre que la propriété d'une voiture soit indispensable pour beaucoup, mais pour les jeunes milléniaux qui sont plus susceptibles de renoncer à la propriété que tout autre groupe d'âge, l'autopartage offre une plus grande flexibilité en permettant aux invités de payer pour un véhicule exclusivement lorsqu'ils en ont besoin, que ce soit pour une longue escapade ou un court voyage d'affaires. »

Adoption de l'autopartage

Les jeunes milléniaux ouvrent la voie à une adoption de plus en plus répandue de l'autopartage, puisque 21 % des personnes interrogées ont utilisé ce type de service au cours des 18 derniers mois. Ce chiffre est considérablement plus élevé que la moyenne de toutes les tranches d'âge (9 %).

Les réponses de ceux qui ont eu recours à l'autopartage sont positives :

La majorité d'entre eux (81 %) sont prêts à utiliser à nouveau le service.

Les principales motivations des personnes interrogées pour utiliser l'autopartage sont le prix (24 %), le fait de ne pas posséder ou louer leur propre véhicule (20 %) et la conviction que cette solution est plus pratique que les services de location de voitures traditionnelles (16 %).

Les principaux cas d'utilisation de l'autopartage selon les personnes interrogées sont les voyages locaux (37 %), les courses (29 %) et les voyages à l'étranger (16 %).

L'autopartage profite également aux propriétaires qui cherchent à rentabiliser leurs véhicules existants. Un propriétaire de voiture interrogé sur dix (10 %) est ouvert à l'idée d'annoncer son véhicule sur un marché d'autopartage. Pour 34 % d'entre eux, le revenu supplémentaire est la principale raison de partager leur véhicule, alors que pour 26 %, c'est une façon de compenser le coût de la propriété ou de la location. D'autre part, de 19 % des personnes interrogées ont déclaré que le fait de ne pas utiliser fréquemment leur véhicule était la principale motivation.

« Turo permet aux Canadiens et aux Canadiennes de gagner des centaines de dollars par mois en moyenne en revenus supplémentaires en partageant leurs véhicules, offrant ainsi une solution aux propriétaires qui souhaitent compenser les coûts sans renoncer entièrement à leur voiture », a déclaré Cédric Mathieu. « De plus, cela permet aux non-propriétaires d'avoir un accès pratique à des véhicules adaptés à leurs préférences, sans engagement financier à long terme. »

Possession de véhicules électriques

Les facteurs monétaires ont également un impact significatif sur l'opinion des Canadiens et des Canadiennes à l'égard des véhicules électriques (VÉ) :

29 % des personnes interrogées qui ne prévoient pas d'acheter ou de louer un VÉ déclarent que le coût élevé du véhicule est le principal obstacle.

Plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées ont l'intention d'acheter un véhicule hybride (40 %) ou un véhicule électrique (13 %) plutôt qu'un véhicule à moteur à combustion. À titre de comparaison, l'année dernière, 16 % des personnes interrogées prévoyaient d'acheter un véhicule électrique.

Parmi les Canadiens et Canadiennes spécifiquement intéressés par les VÉ, l'économie d'essence (40 %) est la principale motivation.

Au-delà des considérations financières, le manque d'expérience des Canadiens et Canadiennes en matière de VÉ reste un obstacle important à l'adoption, malgré un intérêt soutenu. La grande majorité (81 %) d'entre eux n'a jamais conduit de véhicule électrique auparavant, mais la moitié (50 %) seraient plus à l'aise pour acheter un VÉ si c'était possible de l'essayer pendant quelques jours ou quelques semaines avant de prendre la décision de l'acheter.

« Grâce à notre vaste sélection de VÉ et d'hybrides et à la flexibilité des réservations sur plusieurs jours, Turo offre aux Canadiens et Canadiennes curieux un moyen idéal d'essayer le véhicule électrique de leur choix et de voir s'il correspond bien à leur vie de tous les jours », déclare Cédric Mathieu.

« L'Indice révèle un écart entre l'intérêt des Canadiens et Canadiennes pour les VÉ et leurs connaissances limitées », dit Christian Bourque, vice-président exécutif et associé principal, Léger. « La moitié des personnes interrogées seraient plus à l'aise à l'idée d'acheter un VÉ si elles pouvaient faire un essai routier prolongé, ce qui démontre le potentiel de ce service comme outil éducatif pour favoriser l'adoption d'un VÉ. »

De plus amples informations, visitez le site Web de Turo .

À propos de l'étude :

Le sondage a été réalisé par Léger pour Turo au Canada, du 11 au 18 décembre 2023, auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens et Canadiennes francophones ou anglophones âgés de 25 ans ou plus. Seul le rapport d'analyse officiel, dont s'inspire ce communiqué de presse, est endossé par Léger.

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture parfaite pour aller où vous le désirez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous vouliez un véhicule robuste ou une décapotable élégante, vous pouvez éviter les agences de location et choisir parmi une sélection de voitures uniques partagées par des hôtes locaux. Les entrepreneurs peuvent prendre le volant de leur avenir en devenant hôtes et en créant une nouvelle source de revenus avec Turo. Ainsi, vous pouvez tirer parti de notre plateforme afin d'atteindre vos objectifs.

Avec pour mission inébranlable de maximiser l'utilisation du 1,5 milliard de voitures dans le monde, Turo débloque la valeur cachée des voitures sous-utilisées, encourageant quiconque à prendre le volant. Trouvez ce qui vous transporte® -- Turo

À propos de Léger

Léger est la plus grande société d'études de marché et d'analyse à propriété canadienne, avec plus de 600 employés répartis dans huit bureaux au Canada et aux États-Unis. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour en savoir plus, visitez leger360.com .

