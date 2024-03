Kymeta commence à honorer les commandes de ses clients pour sa première antenne à panneau plat multi-orbites et mobile destinée aux utilisateurs militaires





La société Kymeta (www.kymetacorp.com), leader mondial des antennes satellites à panneau plat, a annoncé aujourd'hui au salon SATELLITE 2024 que l'Osprey u8 HGL, un terminal hybride géostationnaire/en orbite basse (GEO/LEO/LTE) spécialement conçu pour les utilisateurs militaires, est en cours d'expédition depuis ses installations de Woodinville, dans l'État de Washington. Il s'agit du premier terminal multi-orbites disponible sur le marché et du premier terminal multi-orbites sur le réseau LEO d'Eutelsat OneWeb. Kymeta a annoncé le lancement officiel en octobre de l'année dernière et honore un carnet de commandes.

En février, l'équipe de Kymeta a démontré sur le terrain les capacités du nouvel Osprey u8 HGL, qui fournit aux forces armées des communications résilientes, compatibles auto-PACE, afin de répondre aux exigences des environnements militaires difficiles et accidentés. Les capacités multi-orbites et multi-réseaux du terminal Osprey u8 HGL offriront une disponibilité encore plus grande, tout en étant durable, à faible consommation d'énergie, peu visible et facile à utiliser.

Le terminal Osprey u8 HGL inclut une cartouche de modem interchangeable sur le terrain et un modem OneWeb pour permettre la connectivité avec le réseau LEO OneWeb d'Eutelsat. Au lancement, une cartouche iDirect 950mp est disponible pour les services TRANSEC sur GEO. D'autres configurations de cartouches seront bientôt disponibles, ce qui permettra aux utilisateurs finaux de personnaliser la configuration de leur terminal en fonction des besoins de leur mission.

Les premières réactions ont été extrêmement positives, un militaire ayant déclaré : « C'est exactement ce que nous recherchions dans un terminal en termes de format, de fonctions et de caractéristiques. Le passage de LEO à GEO a largement dépassé nos attentes. Le fait que Kymeta réponde déjà aux besoins urgents de la communauté en matière de SATCOM multi-orbites est fantastique. »

D'autres personnes présentes lors des démonstrations sur le terrain de l'armée ont déclaré : « J'ai hâte de commencer à les utiliser » et « Wahou ! Le terminal est capable de suivre les satellites sur des terrains très difficiles. »

« Le Kymeta Osprey HGL a une capacité unique à répondre aux besoins des gouvernements dans le cadre des plans PACE », déclare Ian Canning, directeur de l'exploitation de OneWeb Technologies. « L'Osprey répond aux besoins multi-réseaux/orbites grâce à la configuration simultanée LTE/satellite, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir ajouter les capacités LEO de OneWeb. »

Jon Osler, vice-président principal chargé des ventes et services mondiaux de Kymeta, déclare : « Dans le paysage militaire contemporain, la connectivité mobile est devenue indispensable pour réussir. Contrairement à d'autres secteurs, l'armée s'appuie fortement sur des systèmes de communication fiables, adaptables et résilients pour répondre à ses besoins opérationnels et de formation. Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec l'armée, qui nous permet de fournir des solutions de pointe dépassant les attentes. »

Cette étape importante renforce la position de Kymeta en tant que leader de la révolution multi-X. Les participants au SATELLITE 2024 à Washington, DC, du 18 au 20 mars, sont encouragés à visiter la salle de réunion 156 de Kymeta pour découvrir l'Osprey u8 HGL en personne et pour discuter avec un membre de l'équipe Kymeta.

À propos de Kymeta

Kymeta est le leader de l'industrie des antennes satellites à panneau plat, fournissant des solutions sur mesure pour une variété d'applications d'entreprise et militaires et exploitant la valeur commerciale de l'espace pour répondre à la vaste demande non satisfaite d'une connectivité omniprésente à large bande et véritablement mobile pour les clients du monde entier. Sa technologie innovante de métasurface, associée à une approche de priorité logicielle, permet d'obtenir la première antenne satellite à panneau plat à base de métamatériaux et à orientation électronique disponible sur le marché. Les solutions à faible coût, à faible consommation et à haut débit de Kymeta facilitent la connexion en mouvement ou à l'arrêt pour tout véhicule, navire, avion ou plateforme fixe, permettant aux industries du monde entier de transformer leurs opérations en exploitant les capacités offertes par l'espace.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site kymetacorp.com .

18 mars 2024 à 10:50

