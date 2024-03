Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investissent plus de 7,7 M$ pour améliorer l'offre de transport en commun à Saguenay





SAGUENAY, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports, et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent une aide financière de 7 704 060 $ à la Société de transport du Saguenay (STS). Ce montant servira à prolonger le corridor d'écomobilité et rendre plus accessible, plus sécuritaire, et plus confortable le transport collectif à l'ensemble de la clientèle.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du député de Dubuc, M. François Tremblay, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, de la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour, et du président de la STS, M. Claude Bouchard.

Le projet financé profitera à la collectivité en offrant de nouvelles installations plus adaptées à tous les usagers. Plus précisément, ces travaux comprennent le prolongement du corridor d'écomobilité dans l'axe des rues Jacques-Cartier et Saint-Vallier, en y aménageant :

une voie réservée;

un bâtiment de service et différents quais, incluant une zone d'attente;

des infrastructures afin d'améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment pour se rendre au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS).

Ce projet permettra d'améliorer la capacité, la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun actuel de la Ville de Saguenay, tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi, à lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Notre gouvernement poursuit ses efforts, dans toutes les régions du Québec, pour bonifier l'offre de transport collectif. Ces travaux s'inscrivent dans notre stratégie de transition vers une économie plus verte et plus prospère. Ainsi, en offrant des solutions de rechange attrayantes et compétitives à l'auto solo, nous contribuons à rendre le transport collectif plus populaire, faisant ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« En investissant dans nos infrastructures, nous nous engageons à améliorer significativement le quotidien de nos citoyens. L'aménagement d'infrastructures de transport public à Chicoutimi améliorera l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité du réseau. Ces améliorations garantiront des déplacements plus pratiques pour les résidents de Chicoutimi, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de la communauté. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Rendre le transport collectif le plus accessible possible à notre population, fournir des installations conviviales afin d'attirer plus d'utilisateurs du transport en commun dans notre ville sont là des objectifs que notre gouvernement cherche à atteindre. Il faut aussi offrir des services adéquats pour la population ayant des limitations de mobilité et réduire leur frais de déplacement. Si tous ces ajouts permettent de réduire le nombre de véhicules sur nos routes et la congestion routière, ce sera un plus pour notre société. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. Ce projet de transport en commun en est un bel exemple! Il permettra aux résidents de Saguenay, notamment les personnes à mobilité réduite, de bénéficier d'un réseau de transport en commun moderne et efficace pour se rendre là où ils doivent aller. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des transports et lieutenant du Québec

« L'amélioration continue du transport collectif demeure une priorité. Les nouveaux arrivants, et travailleurs locaux doivent pouvoir se déplacer dans un contexte de vaste territoire. Un enjeu à la fois économique et environnemental. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Quand on parle notamment de transport collectif sur un grand territoire comme Saguenay, l'accessibilité est un enjeu important. Je suis donc heureux de cette belle nouvelle qui permettra aux usagers de la STS de jouir d'un réseau de transport encore plus agile et adapté à la réalité de notre territoire. Qui sait, peut-être même que cela incitera d'autres personnes à essayer et même à adopter ce mode de transport que nous sommes privilégiés d'avoir dans notre municipalité. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Je suis extrêmement fière de l'engagement du gouvernement du Québec à investir dans l'amélioration de l'offre de transport en commun à Saguenay. Ces investissements témoignent de notre volonté collective de promouvoir la mobilité durable et de répondre aux besoins croissants de notre communauté en matière de déplacement. C'est une étape significative vers un avenir plus accessible, efficace et respectueux de l'environnement pour tous les citoyennes et citoyens de Saguenay. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

« Le Corridor d'Écomobilité est l'axe structurant du réseau de la STS qui nous a permis d'améliorer notre desserte entre le centre-ville et la Zone Talbot, ce qui a résulté en une augmentation de notre achalandage dans ce secteur. Nous sommes enthousiastes face à l'annonce de son prolongement avec la construction de nouvelles installations dans l'axe des rues Jacques-Cartier et Saint-Vallier, car en plus d'assurer la sécurité de ce secteur, elles offriront à nos clients un meilleur confort, ce qui contribuera sans aucun doute à améliorer leur expérience en transport en commun, un objectif que nous nous sommes fixé comme organisation dans notre nouveau plan stratégique. »

Claude Bouchard, président de la STS

Faits en bref

Les sommes se répartissent comme suit : le gouvernement du Québec investit 4 298 922 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC ); le gouvernement du Canada investit 3 405 138 $ par l'intermédiaire du même programme. Ces sommes proviennent du volet Transport en commun de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Québec relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada ; la Société de transport du Saguenay contribue à hauteur de 893 785 $.

L'aide financière annoncée aujourd'hui porte à environ 70 M$ le soutien du gouvernement du Québec à la STS depuis 2019. Ce montant inclut : 3,8 M$ dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP ) afin de réaliser divers projets; plus de 4 M$ provenant du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC ), qui accompagne les divers organismes dans leurs efforts pour maintenir, développer et optimiser l'offre de services de transport en commun, de même qu'à en faire la promotion. jusqu'à 26 autobus électriques provenant du contrat d'acquisition d'une quantité maximale de 1 229 autobus urbains électriques de la compagnie Nova Bus, annoncée le 8 mai 2023; 4,3 M$ découlant de l'enveloppe budgétaire ponctuelle de 400 M$ allouée aux organismes de transport collectif pour soutenir la relance de leurs services durement touchés par les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui , 26 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , avec une contribution fédérale totale de plus de 2,8 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 5,4 milliards de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Volet Infrastructures du transport en commun

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP)

Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC)

Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC)

18 mars 2024 à 10:29

